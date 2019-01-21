Bị đặt điều, tung tin sai sự thật, Hoa hậu Dương Mỹ Linh bức xúc cảnh cáo người đã cố ý hãm hại mình.

Mới đây, Hoa hậu Dương Mỹ Linh khiến dư luận xôn xao khi đăng tải bài viết dằn mặt người tung tin sai sự thật về mình. Theo đó, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 vô cùng bức xúc khi bị đồn đang đau khổ vì yêu đơn phương ông chủ tiệm nail đã có vợ. "Mấy ba mấy má đã và đang đặt điều để đồn thổi khắp khu này là con đang quen một người, nếu chuyện có vậy thì con không nói gì, vì đôi khi mình có lợi thế hơn thì chuyện ganh tị đặt điều là lẽ thường tình. Nhưng, mấy ba mấy má dám đặt một câu chuyện là con đang quen một ông chủ tiệm nail đã có vợ và đặc biệt hơn nữa là con yêu người ta mà người ta không yêu con cho nên, con rất là đau khổ", Dương Mỹ Linh viết.

Hoa hậu Dương Mỹ Linh bức xúc khi bị tung tin đồn thất thiệt - Ảnh: FBNV Cô nàng nhanh chóng tìm ra thủ phạm và cảnh cáo sau đó - Ảnh: FBNV Chân dài này cho biết thêm, cô không hề biết những thông tin này cho đến khi được một người chị kể lại. Sau đó, Mỹ Linh đã tìm hiểu và truy ra người bịa đặt thông tin gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bản thân. Dương Mỹ Linh bức xúc: "Sau bao ngày thì người chị đã tìm ra manh mối và ai là thủ phạm, thì ra đó là một thằng đàn ông bẩn thúi miệng đã dựng lên câu chuyện và nói với mọi người là đang quen mình. Tôi nói cho anh biết nha, có thể đó chỉ là ước mơ của anh thôi nhé mà mãi mãi không bao giờ xảy ra nên anh hãy bớt mơ mộng.

Dương Mỹ Linh từng có mối quan hệ tình cảm nhiều năm với ca sĩ Bằng Kiều. Tuy nhiên, sau thời gian mặn nồng, cặp đôi đã chính thức 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet Và hôm nay tôi cảnh cáo cho anh biết là đừng có đùa đến tôi, anh em vui vẻ gặp nhau thì chào một câu là ok và không ai liên quan ai, đừng tưởng anh là gì mà tôi quen nha... mà cho dù anh có là gì thì thể loại như anh tôi nhìn cũng không ra gì đâu. Tôi khinh anh đó. Hỡi mấy ba mấy má nào đang truyền miệng nhiều chuyện thì hãy im ngay sau khi tôi viết lên đây. Nếu tôi còn nghe ai mà nói và dám đặt điều đến tôi như vậy nữa tôi thề tôi sẽ xử đẹp". Cuối bài viết, chân dài sinh năm 1984 cũng thẳng thắn cho biết, cô sẽ gọi điện cho người đàn ông đã tung tin thất thiệt ngay sau khi đăng tải status này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-yeu-ong-chu-tiem-nail-da-co-vo-hoa-hau-my-linh-tuc-gian-toi-the-se-xu-dep-312470.html