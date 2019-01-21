Bị đồn yêu ông chủ tiệm nail đã có vợ, Hoa hậu Mỹ Linh tức giận: 'Tôi thề sẽ xử đẹp'

Hậu trường 21/01/2019 17:18

Bị đặt điều, tung tin sai sự thật, Hoa hậu Dương Mỹ Linh bức xúc cảnh cáo người đã cố ý hãm hại mình.

Mới đây, Hoa hậu Dương Mỹ Linh khiến dư luận xôn xao khi đăng tải bài viết dằn mặt người tung tin sai sự thật về mình. Theo đó, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 vô cùng bức xúc khi bị đồn đang đau khổ vì yêu đơn phương ông chủ tiệm nail đã có vợ.

"Mấy ba mấy má đã và đang đặt điều để đồn thổi khắp khu này là con đang quen một người, nếu chuyện có vậy thì con không nói gì, vì đôi khi mình có lợi thế hơn thì chuyện ganh tị đặt điều là lẽ thường tình. Nhưng, mấy ba mấy má dám đặt một câu chuyện là con đang quen một ông chủ tiệm nail đã có vợ và đặc biệt hơn nữa là con yêu người ta mà người ta không yêu con cho nên, con rất là đau khổ", Dương Mỹ Linh viết.

Bị đồn yêu ông chủ tiệm nail đã có vợ, Hoa hậu Mỹ Linh tức giận: 'Tôi thề sẽ xử đẹp' - Ảnh 1
Hoa hậu Dương Mỹ Linh bức xúc khi bị tung tin đồn thất thiệt - Ảnh: FBNV
Bị đồn yêu ông chủ tiệm nail đã có vợ, Hoa hậu Mỹ Linh tức giận: 'Tôi thề sẽ xử đẹp' - Ảnh 2
Cô nàng nhanh chóng tìm ra thủ phạm và cảnh cáo sau đó - Ảnh: FBNV

Chân dài này cho biết thêm, cô không hề biết những thông tin này cho đến khi được một người chị kể lại. Sau đó, Mỹ Linh đã tìm hiểu và truy ra người bịa đặt thông tin gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của bản thân.

Dương Mỹ Linh bức xúc: "Sau bao ngày thì người chị đã tìm ra manh mối và ai là thủ phạm, thì ra đó là một thằng đàn ông bẩn thúi miệng đã dựng lên câu chuyện và nói với mọi người là đang quen mình. Tôi nói cho anh biết nha, có thể đó chỉ là ước mơ của anh thôi nhé mà mãi mãi không bao giờ xảy ra nên anh hãy bớt mơ mộng.

Bị đồn yêu ông chủ tiệm nail đã có vợ, Hoa hậu Mỹ Linh tức giận: 'Tôi thề sẽ xử đẹp' - Ảnh 3
Dương Mỹ Linh từng có mối quan hệ tình cảm nhiều năm với ca sĩ Bằng Kiều. Tuy nhiên, sau thời gian mặn nồng, cặp đôi đã chính thức 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Và hôm nay tôi cảnh cáo cho anh biết là đừng có đùa đến tôi, anh em vui vẻ gặp nhau thì chào một câu là ok và không ai liên quan ai, đừng tưởng anh là gì mà tôi quen nha... mà cho dù anh có là gì thì thể loại như anh tôi nhìn cũng không ra gì đâu. Tôi khinh anh đó.

Hỡi mấy ba mấy má nào đang truyền miệng nhiều chuyện thì hãy im ngay sau khi tôi viết lên đây. Nếu tôi còn nghe ai mà nói và dám đặt điều đến tôi như vậy nữa tôi thề tôi sẽ xử đẹp".

Cuối bài viết, chân dài sinh năm 1984 cũng thẳng thắn cho biết, cô sẽ gọi điện cho người đàn ông đã tung tin thất thiệt ngay sau khi đăng tải status này.

Lương Thế Thành bức xúc vì bị nợ cát-sê đóng phim, gọi điện không bắt máy

Lương Thế Thành bức xúc vì bị nợ cát-sê đóng phim, gọi điện không bắt máy

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Lương Thế Thành tỏ ra bức xúc: 'Bây giờ phim ảnh đã ít rồi, đi làm khó khăn hơn trước nhiều. Đã vậy, làm xong phim off máy 2 tháng rồi mà không nhận được một đồng xu nào hết. Gọi điện thì không bắt máy, không một lời giải thích hay hứa hẹn'.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mỹ Linh Hoa hậu Dương Mỹ Linh tình cũ Bằng Kiều

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 41 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 41 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 54 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42