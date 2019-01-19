Bức xúc vì chị dâu tham lam, Phương Thanh quyết đòi lại nhà sau 18 năm

Hậu trường 19/01/2019 10:22

Quá tức giận về chị dâu, ca sĩ Phương Thanh đã lên tiếng chia sẻ về chuyện gia đình trên trang cá nhân.

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng khi chia sẻ chuyện gia đình trên trang Facebook cá nhân. Được nhận xét là người khá kín tiếng và hiếm khi công khai chuyện đời tư nhưng có lẽ vì quá bức xúc với chị dâu, nữ ca sĩ không ngần ngại chia sẻ với công chúng.

“Tiền - nhà - nghiệp, gia đình Chanh hay ai cũng vậy làm được tiền bao nhiêu đều phải dồn vào mua nhà để dành tiền. Nhà mua xong do Chanh ở với mẹ, dư nhà cho anh trai ở đó đã 18 năm nay.

Bức xúc vì chị dâu tham lam, Phương Thanh quyết đòi lại nhà sau 18 năm - Ảnh 1
Phương Thanh quyết đòi lại nhà vì cho rằng chị dâu không biết cách sống - Ảnh: FBNV
Bức xúc vì chị dâu tham lam, Phương Thanh quyết đòi lại nhà sau 18 năm - Ảnh 2
Nữ ca sĩ tức giận vì chị dâu thường xuyên đem chuyện trong nhà đi rêu rao - Ảnh: FBNV

Thương anh mình, muốn cho anh mình cái nhà để ở gần với mẹ nhưng bà vợ nhiều chuyện tham lam và lăng nhăng trong lúc không vui chuyện vợ chồng (lí do không vui sẽ nói sau - có tin nhắn chửi bà ta về việc này Chanh sẽ post sau khi bà này lên tiếng). Làm dâu mà đem chuyện gia đình chồng ra nói tùm lum cho cộng sự làm việc của Chanh để biện hộ cho 1 lí do khác chỉ có 2 vợ chồng bà ta hiểu.

Hỏi bà ta thì chối bay hết có người ra làm chứng chuyện bà ta nói gia đình muốn họp mặt bà không chịu ra. Chối vòng vo đổ thừa hết lí do này tới lí do khác để anh em ruột xử lí nhau còn bà ta không chịu ra mặt. Chanh không chấp anh ruột bênh vợ vì nghiệp phu thê nặng thế thì để ông trả nợ. Tùy duyên quay về vì biết trước sẽ có ngày ông anh mình mang họa từ vợ. Nhà cửa tiền bạc là nghiệp muôn thuở trong mỗi gia đình. Cả nhà nghĩ sao Chanh đòi lại nhà là đương nhiên rồi đó, chửi là chửi nặng luôn rồi đó. Thể loại này đánh được chưa nếu không chịu ra mặt", Phương Thanh bức xúc nói về chị dâu.

Bức xúc vì chị dâu tham lam, Phương Thanh quyết đòi lại nhà sau 18 năm - Ảnh 3
Phương Thanh từng gửi tin nhắn nhắc nhở chị dâu không đem chuyện gia đình ra nói với cộng sự của cô - Ảnh: FBNV
Bức xúc vì chị dâu tham lam, Phương Thanh quyết đòi lại nhà sau 18 năm - Ảnh 4
'Chanh viết vậy để cho bà ta còn lên tiếng được chứ không bà ta nói Chanh ăn hiếp người trong nhà', lý do Phương Thanh công khai chuyện gia đình lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, giọng ca Trống vắng cũng tiết lộ thêm, dù đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chị dâu vẫn không nghe và có những hành xử không tốt nên cô quyết sẽ lấy lại nhà và bán luôn: “Năm nay tui sẽ giải quyết, tui đi lấy lại tiền nhà mà tui mua 10 năm nay. Tui lấy lại cái nhà này, tui bán luôn, tui làm show cho coi. Đừng trách gì tui nữa nha. Làm ơn không đúng mắc oán, tổn phúc rồi, từ nay chừa. Thân ai nghiệp ai người đó tự lo".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Phương Thanh nhận được rất nhiều sự quan tâm và đồng tình của fan hâm mộ. Nhiều người khuyên nữ ca sĩ nên bình tĩnh đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc.

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