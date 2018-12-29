Phương Thanh khoe thiệp cưới ghi cụ thể ngày giờ 'lên xe hoa', quyết giấu tên ông xã tương lai

Những chia sẻ mới đây của ca sĩ Phương Thanh làm bạn bè, người hâm mộ khá hoang mang vì không biết cô đang nói thật hay đùa.
- Hồ Lệ Thu kể chuyện Phương Thanh bí mật sinh con, có linh cảm đặc biệt trời cho
- Ca sĩ Hồ Lệ Thu kể chuyện chồng phản bội ngay đêm tân hôn, bị Phương Thanh bắt gặp tại trận
Mới đây, ca sĩ Phương Thanh khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ thiệp cưới của mình có ghi ngày giờ cụ thể nhưng che tên chú rể. Kèm theo đó, cô còn viết dòng chú thích nửa đùa nửa thật khiến mọi người bán tin bán nghi về thông tin nữ ca sĩ sẽ kết hôn vào ngày mai (30/12).
Giọng ca Trống vắng thông báo: "Rồi... xong em xin phép giấu tên chú rể, không mọi người truy lùng... Tội nghiệp chồng em".
Chưa hết, dưới phần bình luận của bài viết, Phương Thanh còn thông báo đây là tiệc kín thân mật của hai bên gia đình được cử hành tại nhà trai. Nữ ca sĩ cho biết chưa thể mở tiệc báo hỷ ngay và sẽ thông báo sau để tạo bất ngờ cho mọi người.
“Tại tư gia nhà chú rể không phải ở Hoàng Hoa Thám nhà bà ngoại đâu nha. Tiệc kín 2 bên nhà nên chưa mời bạn bè hihi. Tiệc của bạn bè... Anh chị em em sẽ thông báo bí mật sát ngày cho hấp dẫn. Nôn nao chờ em nha hihi”, Phương Thanh viết.
Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của nữ ca sĩ nhận được vô số bình luận hỏi thăm của mọi người. Không chỉ cư dân mạng mà nhiều bạn bè nghệ sĩ trong làng giải trí cũng để lại bình luận tò mò về độ chính xác của thông tin này.