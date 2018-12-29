Phương Thanh khoe thiệp cưới ghi cụ thể ngày giờ 'lên xe hoa', quyết giấu tên ông xã tương lai

Những chia sẻ mới đây của ca sĩ Phương Thanh làm bạn bè, người hâm mộ khá hoang mang vì không biết cô đang nói thật hay đùa.

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ thiệp cưới của mình có ghi ngày giờ cụ thể nhưng che tên chú rể. Kèm theo đó, cô còn viết dòng chú thích nửa đùa nửa thật khiến mọi người bán tin bán nghi về thông tin nữ ca sĩ sẽ kết hôn vào ngày mai (30/12). Giọng ca Trống vắng thông báo: "Rồi... xong em xin phép giấu tên chú rể, không mọi người truy lùng... Tội nghiệp chồng em".

Phương Thanh khoe thiệp cưới và thông báo chuyện lấy chồng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Trước đó vào đầu tháng 10 vừa qua, chân dài này cũng vướng nghi án lên xe hoa ở tuổi 45... ...khi chia sẻ bộ ảnh diện váy cưới lộng lẫy - Ảnh: Facebook Chưa hết, dưới phần bình luận của bài viết, Phương Thanh còn thông báo đây là tiệc kín thân mật của hai bên gia đình được cử hành tại nhà trai. Nữ ca sĩ cho biết chưa thể mở tiệc báo hỷ ngay và sẽ thông báo sau để tạo bất ngờ cho mọi người. “Tại tư gia nhà chú rể không phải ở Hoàng Hoa Thám nhà bà ngoại đâu nha. Tiệc kín 2 bên nhà nên chưa mời bạn bè hihi. Tiệc của bạn bè... Anh chị em em sẽ thông báo bí mật sát ngày cho hấp dẫn. Nôn nao chờ em nha hihi”, Phương Thanh viết.

Theo chia sẻ, ngày 30/12 tới, tiệc kín sẽ diễn ra tại nhà trai - Ảnh: FBNV Nhiều khán giả và nghệ sĩ để lại bình luận nửa tin nửa ngờ - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của nữ ca sĩ nhận được vô số bình luận hỏi thăm của mọi người. Không chỉ cư dân mạng mà nhiều bạn bè nghệ sĩ trong làng giải trí cũng để lại bình luận tò mò về độ chính xác của thông tin này.

Phương Thanh bức xúc khi bị một đàn chị đặt điều 'cặp với trai' để lấy tiền Nữ ca sĩ đã dành hẳn một dòng trạng thái cực dài để nói về tin đồn mà một người chị cố tình nói sau lưng mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-thanh-khoe-thiep-cuoi-ghi-cu-the-ngay-gio-len-xe-hoa-quyet-giau-ten-ong-xa-tuong-lai-309616.html