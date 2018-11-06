Ca sĩ Hồ Lệ Thu kể chuyện chồng phản bội ngay đêm tân hôn, bị Phương Thanh bắt gặp tại trận

Hậu trường 06/11/2018 15:46

Lấy phải người chồng ham vật chất và bị phản bội ngay trong đêm tân hôn, ca sĩ Hồ Lệ Thu khiến nhiều người xót xa với câu chuyện buồn của mình.

Thành công trong sự nghiệp ca hát nhưng đường tình duyên của ca sĩ Hồ Lệ Thu lại quá đỗi truân chuyên. Ba lần lên xe hoa, cô vẫn không tìm được hạnh phúc. 3 người đàn ông đi qua đời cô nhưng những thứ họ để lại chỉ là tổn thương và đau khổ ngày một nặng nề hơn.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu kể chuyện chồng phản bội ngay đêm tân hôn, bị Phương Thanh bắt gặp tại trận - Ảnh 1
Hồ Lệ Thu thuộc thế hệ nghệ sĩ cùng thời với Phương Thanh, Như Quỳnh. Cô hoạt động chủ yếu ở hải ngoại - Ảnh: Internet

Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, cô bị chồng bạo hành phải ôm con bỏ trốn. Đến với người chồng thứ 2, dù sống ở Pháp nhưng Lệ Thu bị xem như ôsin. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không đau đớn bằng cuộc hôn nhân thứ 3 khi bị phản bội ngay đêm tân hôn.

Sau hôn lễ, Lệ Thu mới phát hiện chồng thứ 3 là người ham vật chất. Khi phát hiện vợ không giàu có, người đàn ông này đã chạy theo một cô gái khác có gia thế ở Hà Nội. Lúc này, anh ta “nổ” là người làm kinh doanh lớn. Sau khi phát hiện mọi chuyện, cô quyết định chia tay.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu kể chuyện chồng phản bội ngay đêm tân hôn, bị Phương Thanh bắt gặp tại trận - Ảnh 2
Tài năng và xinh đẹp nhưng đường tình duyên của nữ ca sĩ sinh năm 1973 lại quá truân chuyên - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân thứ 3 đổ vỡ chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm khiến cô khá suy sụp. Bạn bè và người thân cũng bất ngờ khi biết tin.

Chia sẻ với Trí thức trẻ, nữ ca sĩ còn tiết lộ thêm, đến tận sau này cô mới biết, một vài người bạn đã biết anh chàng này không phải là người đàng hoàng.

Ngay đêm tân hôn, Phương Thanh đã gặp và phát hiện anh ta cặp bồ nhưng không hay biết. Cụ thể, sau đám cưới, Phương Thanh cùng nhiều nghệ sĩ đi ăn khuya và gặp chồng thứ 3 của Lệ Thu mặc nguyên trang phục chú rể đi vào. Khi được hỏi về cô dâu, anh lấy lý do vợ đang ngủ vì mệt còn mình đói nên đi ăn khuya.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu kể chuyện chồng phản bội ngay đêm tân hôn, bị Phương Thanh bắt gặp tại trận - Ảnh 3
Hiện tại cô đang sống bình yên, tận hưởng cuộc sống mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, vì ngồi gần bàn nhau nên nhiều nghệ sĩ nghe chồng Lệ Thu nói chuyện ngọt ngào “bà xã hơi, bà xã à” với một ai đó nhưng cứ tưởng là đang nói chuyện với vợ thật. Nhưng sự thật là anh ta đã cặp bồ ngay ngày cưới.

Hiện tại, Lệ Thu vẫn đóng chặt trái tim và chưa công khai đến với người đàn ông nào khác. Có lẽ sau ba lần ngậm trái đắng, cô đã dè chừng hơn trong tình yêu để không phải đau thêm một lần nào nữa.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu kể chuyện chồng phản bội ngay đêm tân hôn, bị Phương Thanh bắt gặp tại trận - Ảnh 4
Nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của ca sĩ Lệ Thu - Ảnh: FBNV
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