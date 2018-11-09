Hồ Lệ Thu kể chuyện Phương Thanh bí mật sinh con, có linh cảm đặc biệt trời cho

Dù hoạt động ca hát ở hải ngoại nhiều năm nhưng ca sĩ Hồ Lệ Thu lại có mối quan hệ đặc biệt với ca sĩ Phương Thanh.

Không may mắn trong đường tình duyên nhưng bù lại ca sĩ Hồ Lệ Thu nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của anh em nghệ sĩ cùng khán giả. Đặc biệt, dù nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1973 vẫn giữ tình bạn 25 năm với ca sĩ Phương Thanh. Giữa showbiz phức tạp và lắm thị phi, tình bạn thân thiết của hai ca sĩ quả thật vô cùng đáng quý. Hôn nhân không hạnh phúc, Lệ Thu quyết định đi hát lại và đã được Phương Thanh giúp đỡ, động viên rất nhiều - Ảnh: Internet

Được biết, Hồ Lệ Thu và Phương Thanh quen nhau từ thời mới vào nghề. 3 lần cô kết hôn, Phương Thanh đều có mặt. 3 lần suy sụp, đau khổ vì hôn nhân không trọn vẹn, giọng ca Đêm lao xao cũng là người ngồi nghe đàn chị tâm sự, chia sẻ nỗi buồn. Đặc biệt, Lệ Thu kể về khả năng đặc biệt của Phương Thanh: “Thanh có một linh cảm đặc biệt trời cho. Hễ tôi sắp có chuyện gì hoặc không hạnh phúc là Thanh đều ‘cảnh báo’ trước. Câu Thanh hay nói với tôi là ‘chị nhớ không, em nói chị chuyện này rồi’”.

Dù hoạt động ở nước ngoài nhưng mỗi khi có dịp về Việt Nam cô đều gặp gỡ hội bạn thân - Ảnh: Internet Vì chơi thân cả trên sân khấu lẫn ngoài đời nên Lệ Thu biết nhiều về chuyện đời tư của Phương Thanh. “Chúng tôi thân thiết từ sân khấu tới ngoài đời. Nhưng giai đoạn gắn bó với nhau nhất chính là khoảng thời gian Thanh sinh bé Gà. Vì Thanh bí mật nên mọi người cũng cực gần chết trong việc giấu con của Thanh”, giọng ca Tình không đổi thay chia sẻ với Trí Thức Trẻ. Nói thêm về vấn đề này, Lệ Thu cho biết, cô là người thường xuyên lui tới nhà Phương Thanh khi nữ ca sĩ ở cữ nên cũng là một trong số ít người biết mặt bố của bé Gà thời điểm đó. Phương Thanh đang sống hạnh phúc bên bé Gà - Ảnh: Internet

Sau 3 cuộc hôn nhân bi kịch, bị chồng phản bội ngay đêm tân hôn, Hồ Lệ Thu có tin vui bất ngờ? Bị bắt gặp xuất hiện bên người đàn ông lạ mặt, ca sĩ Hồ Lệ Thu vướng nghi án có tình mới sau 3 cuộc hôn nhân thất bại với nhiều tổn thương.

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