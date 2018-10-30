Phương Thanh bất ngờ đăng ảnh cưới và còn tiết lộ choáng: 'Vài tháng nữa thấy Chanh sinh con là biết ngay thôi'

Bức ảnh cưới lãng mạn cùng những chia sẻ mập mờ của Phương Thanh đang khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên.

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh hóa cô dâu vô cùng xinh đẹp. Nữ ca sĩ khoác lên mình những bộ váy cưới lộng lẫy khoe vẻ đẹp trẻ trung ở tuổi 45. Bình luận về những khoảnh khắc làng mạn này, giọng ca Một thời đã xa tự nhận mình là Tiểu Long Nữ đang tạm xa chồng là Dương Quá. "Em về núi xíu đây…Gốc em là cô Long Nữ, chồng em là Dương Quá…”, đoạn chia sẻ của Phương Thanh khiến nhiều người tò mò.

Bài đăng của Phương Thanh lập tức thu hút sự chú ý cực lớn trên cộng đồng mạng. Hàng ngàn fan của nữ ca sĩ đã like và bình luận quan tâm. Không ít người cho rằng, Phương Thanh đã bí mật đi chụp ảnh cưới ở Đà Lạt nhưng chưa chịu công khai chú rể. Đáp lại suy đoán của mọi người, chị Chanh chỉ cười trừ cho qua chuyện hoặc để lại những dòng bình luận khó hiểu về duyên nợ càng khiến nghi vấn được đẩy lên cao. "Căn cốt là gốc...nợ nghiệp nợ duyên ở đâu... luân đi trả xong hết nghiệp đời.. em hồi về lại đó thôi. Thế là xong duyên luân hồi thôi ạ. Giờ ngược dòng em về tới nơi rồi", Phương Thanh viết.

Phương Thanh chia sẻ bức ảnh mặc áo cô dâu khiến nhiều người tò mò - Ảnh: FBNV Sau khi bố của bé Gà qua đời, Phương Thanh ở vậy một mình nuôi con vì còn nặng tình cũ. Tuy nhiên, mới đây nữ ca sĩ tiết lộ con gái ủng hộ mẹ đi thêm bước nữa. Chia sẻ của Phương Thanh khiến nhiều người tin rằng chị đang có một mối quan hệ mới tốt đẹp và mong muốn tiến xa hơn. Nói về loạt ảnh cô dâu vừa đăng, giọng ca Giã từ dĩ vẵng nửa đùa nửa thật rằng sắp sinh em bé. “Thì vài tháng nữa thấy Chanh sinh con tiếp theo là biết ngay rồi. Năm nào Chanh cũng được các fan hỏi hoài cái câu khi nào cưới chồng. Nhất là 3 tháng qua Chanh đóng fb nên có người nói chắc chị ấy 'lén lút' cưới chồng rồi chăng", Phương Thanh chia sẻ trên tờ Thanh Niên. Bộ ảnh lãng mạn không khác gì ảnh cô dâu khiến cộng đồng mạng xôn xao, cho rằng Phương Thanh sắp lấy chồng - Ảnh: FBNV

Phương Thanh lên tiếng về tin đồn định tát vào mồm ca sĩ Mỹ Linh vì tội ăn nói hỗn láo Ca sĩ Phương Thanh vô cùng bất ngờ khi bị đồn định tát vào mồm ca sĩ Mỹ Linh vì tội ăn nói hỗn láo trong một chuyến lưu diễn nước ngoài.

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