Mừng con gái tròn 13 tuổi, Phương Thanh vui mừng tiết lộ đã có thể lấy chồng và sinh thêm em bé

Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Phương Thanh vừa đăng tải hình ảnh vui vẻ bên con gái kèm dòng trạng thái gây chú ý. Giọng ca Giã từ dĩ vãng tâm sự, sinh nhật tuổi 13 của bé Gà, cô đã được con gái cho phép lấy chồng và sinh thêm em bé.

Khởi đầu tuổi 13 của con... Mẹ sẽ làm lại từ đầu tất cả. Lên voi xuống ngựa đủ 3 lần rùi.

13 năm

Con đã cho phép mẹ lấy chồng...

Cho phép mẹ sinh thêm em nữa nhé...

Chúc mừng chúng ta... thoát rồi

Ngày mốt mẹ đóng Facebook... con được nghỉ hè... mẹ không làm gì nữa mẹ dành hết thời gian chúng ta cùng đi chơi xong rồi - về mẹ sẽ tiếp tục vai trò người công chúng của mẹ...

Cám ơn người bạn tri kỷ con đã đến đồng hành trong cuộc sống gánh phụ cuộc đời cho mẹ tròn 13 năm... gian khổ...

Giờ là lúc ta đi hưởng thụ thời gian của riêng 2 mẹ con ta. Mẹ đền lại cho con hết”, Phương Thanh gửi vài dòng tâm sự đến con gái trong ngày sinh nhật của cô bé.

Phương Thanh vui vẻ chụp ảnh cùng con gái để mừng cô bé tròn 13 tuổi - Ảnh: FBNV

Bé Nghi Phương phổng phao, xinh xắn bên mẹ - Ảnh: FBNV

Bài viết của Phương Thanh nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả khen bé Gà càng lớn càng đáng yêu. Ở tuổi 13, con gái Phương Thanh đã ra dáng thiếu nữ.