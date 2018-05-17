Mừng con gái tròn 13 tuổi, Phương Thanh vui mừng tiết lộ đã có thể lấy chồng và sinh thêm em bé

Hậu trường 17/05/2018 10:51

Trong ngày sinh nhật con gái, ca sĩ Phương Thanh thông báo bé Gà đã cho phép mẹ đi thêm bước nữa.

Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Phương Thanh vừa đăng tải hình ảnh vui vẻ bên con gái kèm dòng trạng thái gây chú ý. Giọng ca Giã từ dĩ vãng tâm sự, sinh nhật tuổi 13 của bé Gà, cô đã được con gái cho phép lấy chồng và sinh thêm em bé.

Mừng con gái tròn 13 tuổi, Phương Thanh vui mừng tiết lộ đã có thể lấy chồng và sinh thêm em bé - Ảnh 1
Phương Thanh cho biết không lấy chồng vì con gái nhưng hiện tại bé Gà đã cho phép - Ảnh: FBNV
Mừng con gái tròn 13 tuổi, Phương Thanh vui mừng tiết lộ đã có thể lấy chồng và sinh thêm em bé - Ảnh 2
Nữ ca sĩ còn tiết lộ cô sẽ khóa Facebook vài ngày để cùng con gái đi du lịch - Ảnh: FBNV

“Vài dòng tâm sự

Đợi mãi rồi cũng xong 13 năm

Khởi đầu tuổi 13 của con... Mẹ sẽ làm lại từ đầu tất cả. Lên voi xuống ngựa đủ 3 lần rùi.

13 năm

Con đã cho phép mẹ lấy chồng...

Cho phép mẹ sinh thêm em nữa nhé...

Chúc mừng chúng ta... thoát rồi

Ngày mốt mẹ đóng Facebook... con được nghỉ hè... mẹ không làm gì nữa mẹ dành hết thời gian chúng ta cùng đi chơi xong rồi - về mẹ sẽ tiếp tục vai trò người công chúng của mẹ...

Cám ơn người bạn tri kỷ con đã đến đồng hành trong cuộc sống gánh phụ cuộc đời cho mẹ tròn 13 năm... gian khổ...

Giờ là lúc ta đi hưởng thụ thời gian của riêng 2 mẹ con ta. Mẹ đền lại cho con hết”, Phương Thanh gửi vài dòng tâm sự đến con gái trong ngày sinh nhật của cô bé.

Mừng con gái tròn 13 tuổi, Phương Thanh vui mừng tiết lộ đã có thể lấy chồng và sinh thêm em bé - Ảnh 3
Phương Thanh vui vẻ chụp ảnh cùng con gái để mừng cô bé tròn 13 tuổi - Ảnh: FBNV
Mừng con gái tròn 13 tuổi, Phương Thanh vui mừng tiết lộ đã có thể lấy chồng và sinh thêm em bé - Ảnh 4
Bé Nghi Phương phổng phao, xinh xắn bên mẹ - Ảnh: FBNV

Bài viết của Phương Thanh nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả khen bé Gà càng lớn càng đáng yêu. Ở tuổi 13, con gái Phương Thanh đã ra dáng thiếu nữ.

Mừng con gái tròn 13 tuổi, Phương Thanh vui mừng tiết lộ đã có thể lấy chồng và sinh thêm em bé - Ảnh 5

Mừng con gái tròn 13 tuổi, Phương Thanh vui mừng tiết lộ đã có thể lấy chồng và sinh thêm em bé - Ảnh 6
Nhiều khán giả còn dùng từ 'chị em' để khen ngợi nhan sắc của hai mẹ con - Ảnh: FBNV
Phương Thanh lên tiếng chuyện lấy chồng ở tuổi 45

Phương Thanh lên tiếng chuyện lấy chồng ở tuổi 45

Trên trang cá nhân, Phương Thanh khoe khéo chiếc hài và úp mở về ngày trọng đời. Tuy nhiên, sự thật vẫn nằm ở người trong cuộc.

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