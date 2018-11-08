Bị bắt gặp xuất hiện bên người đàn ông lạ mặt, ca sĩ Hồ Lệ Thu vướng nghi án có tình mới sau 3 cuộc hôn nhân thất bại với nhiều tổn thương.
- NSND Lệ Thuỷ: 'Cô đào ngoại hạng' của sân khấu cải lương giờ ra sao?
- Sự thật chuyện Thanh Hằng ngầm công khai hẹn hò Hà Anh Tuấn
Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hồ Lệ Thu nhận về nhiều cay đắng và tổn thương. Không chỉ là nỗi đau thể xác khi bị người chồng đầu tiên bạo hành, phải ôm con bỏ trốn, nữ ca sĩ sinh năm 1973 còn chịu cú sốc lớn về tinh thần khi bị chồng thứ 3 phản bội ngay đêm tân hôn.
Ba cuộc hôn nhân tan vỡ trong một thời gian ngắn nhưng những tổn thương để lại cho cô vẫn không thể phai nhòa dù nhiều năm trôi qua. Sau đó, khán giả chỉ thấy Hồ Lệ Thu lẻ bóng một mình. Cô miệt mài làm việc, tập trung phát triển sự nghiệp ca hát và chấp nhận nuôi con một mình.
Nhiều người cho rằng, những gian truân, tổn thương chồng chất trong quá khứ đã khiến cô đóng chặt trái tim và trở nên dè chừng trong tình yêu.
Thế nhưng trong chuyến về nước mới nhất, Hồ Lệ Thu bị bắt gặp khi đang tình tứ bên một chàng trai lạ mặt tại TP. HCM. Nhiều người hoài nghi đây là người đàn ông đã khiến trái tim đóng băng của nữ ca sĩ Để ta say vui trở lại.
Trước đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng vướng nghi án có tình yêu mới khi khoe đôi nhẫn độc đáo được tặng trong dịp sinh nhật kèm dòng trạng thái hạnh phúc: "Được người ấy tặng nhẫn, chỉ một đôi thôi đấy không có 3". Ngoài ra, mới đây cô còn chia sẻ trên trang cá nhân dòng tâm trạng đang đợi chờ tình yêu mới.