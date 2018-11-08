Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hồ Lệ Thu nhận về nhiều cay đắng và tổn thương. Không chỉ là nỗi đau thể xác khi bị người chồng đầu tiên bạo hành, phải ôm con bỏ trốn, nữ ca sĩ sinh năm 1973 còn chịu cú sốc lớn về tinh thần khi bị chồng thứ 3 phản bội ngay đêm tân hôn.

Ba cuộc hôn nhân tan vỡ trong một thời gian ngắn nhưng những tổn thương để lại cho cô vẫn không thể phai nhòa dù nhiều năm trôi qua. Sau đó, khán giả chỉ thấy Hồ Lệ Thu lẻ bóng một mình. Cô miệt mài làm việc, tập trung phát triển sự nghiệp ca hát và chấp nhận nuôi con một mình.