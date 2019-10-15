Bị dân mạng mỉa mai vì mặc áo dài nhưng ‘quên’ nội y, Ngô Thanh Vân lên tiếng đáp trả

Sau khi bị cộng đồng mạng đào lại ảnh mặc áo dài phản cảm chẳng kém gì Kacey Musgraves, diễn viên Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Diễn viên Ngô Thanh Vân là một trong những sao Việt đầu tiên lên tiếng chỉ trích cách ăn mặc và tạo dáng phản cảm của nữ ca sĩ Kacey Musgraves trong trang phục áo dài. Ngô Thanh Vân bức xúc vì hành động của Kacey Musgraves - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ngay sau đó cô lại bị dân mạng bóc mẽ từng mặc áo dài theo cách phản cảm không kém. Cụ thể, trong bức ảnh được dân mạng đào lại, nàng "đả nữ" của màn ảnh Việt diện áo dài mỏng tang, không mang nội y và để lộ vòng 1 lấp ló.

Một bức ảnh cũ của Ngô Thanh Vân bị dân mạng đào lại - Ảnh: Internet Trước làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng, Ngô Thanh Vân đã lên tiếng trên trang cá nhân: “Gửi các bạn: Đó là thời điểm cách đây 15 năm, lúc đó tôi khoảng 25 tuổi, đang là người mẫu cho show thời trang của nhà thiết kế Mai Lâm. Nhà thiết kế đưa gì, tôi mặc đó. Thêm vào đó, đây không phải là áo dài khi không có xẻ tà hai bên và có phần xẻ nửa rốn. Vì thế, đánh đồng tôi với việc mặc áo dài theo cách phản cảm như nữ ca sĩ kia là hoàn toàn không chính xác”. Ngô Thanh Vân đáp trả dư luận - Ảnh: FB Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết kể từ khi trở thành nhà sản xuất phim, cô đã rất cố gắng để mang hình ảnh quốc phục Việt Nam ra thế giới. Chính vì vậy, khi thấy áo dài bị mặc một cách sai lệch, cô đã không thể kiềm chế sự phẫn nộ.

Ngô Thanh Vân cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì những hiểu lầm không đáng có. Cuối bài đăng, cô vẫn giữ quan điểm cần lên án hành động thiếu tôn trọng văn hóa nước bạn của Kacey Musgraves. Ngô Thanh Vân cho biết không nên đánh đồng cô và Kacey Musgraves - Ảnh: FB Bên dưới dòng trạng thái của Ngô Thanh Vân, một số người vẫn không chấp nhận lời thanh minh của cô, đồng thời cho rằng nữ diễn viên đang cố ngụy biện vì “đầu có đội mấn thì đích thị là áo dài rồi”. Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại cho rằng lời giải thích của Ngô Thanh Vân là hợp lý và tỏ ý bênh vực: “Trang phục Vân mặc đó là trang phục nhà thiết kế, khi bạn đồng ý tham gia thì phải tôn trọng khi mặc tác phẩm của họ thôi”, “Mỗi giai đoạn mỗi khác, độ chín của mỗi cá nhân cũng khác đi theo thời gian. Hãy cứ nói điều mình cho là phù hợp. Ủng hộ Vân”…

Lớn tiếng chỉ trích Kacey Musgraves, Ngô Thanh Vân bị dân mạng đào lại ảnh mặc áo dài phản cảm không kém Giữa ồn ào vụ Kacey Musgraves, dân mạng bất ngờ "đào mộ" hình ảnh nữ diễn viên Ngô Thanh Vân ăn mặc “kém duyên” trong tà áo dài Việt Nam.

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