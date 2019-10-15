Bị dân mạng mỉa mai vì mặc áo dài nhưng ‘quên’ nội y, Ngô Thanh Vân lên tiếng đáp trả

Hậu trường 15/10/2019 17:14

Sau khi bị cộng đồng mạng đào lại ảnh mặc áo dài phản cảm chẳng kém gì Kacey Musgraves, diễn viên Ngô Thanh Vân đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Diễn viên Ngô Thanh Vân là một trong những sao Việt đầu tiên lên tiếng chỉ trích cách ăn mặc và tạo dáng phản cảm của nữ ca sĩ Kacey Musgraves trong trang phục áo dài.

dien vien ngo thanh van 1
Ngô Thanh Vân bức xúc vì hành động của Kacey Musgraves - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau đó cô lại bị dân mạng bóc mẽ từng mặc áo dài theo cách phản cảm không kém. Cụ thể, trong bức ảnh được dân mạng đào lại, nàng "đả nữ" của màn ảnh Việt diện áo dài mỏng tang, không mang nội y và để lộ vòng 1 lấp ló.

dien vien ngo thanh van 2
Một bức ảnh cũ của Ngô Thanh Vân bị dân mạng đào lại - Ảnh: Internet

Trước làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng, Ngô Thanh Vân đã lên tiếng trên trang cá nhân: Gửi các bạn: Đó là thời điểm cách đây 15 năm, lúc đó tôi khoảng 25 tuổi, đang là người mẫu cho show thời trang của nhà thiết kế Mai Lâm. Nhà thiết kế đưa gì, tôi mặc đó. Thêm vào đó, đây không phải là áo dài khi không có xẻ tà hai bên và có phần xẻ nửa rốn. Vì thế, đánh đồng tôi với việc mặc áo dài theo cách phản cảm như nữ ca sĩ kia là hoàn toàn không chính xác”.

dien vien ngo thanh van 3
Ngô Thanh Vân đáp trả dư luận - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết kể từ khi trở thành nhà sản xuất phim, cô đã rất cố gắng để mang hình ảnh quốc phục Việt Nam ra thế giới. Chính vì vậy, khi thấy áo dài bị mặc một cách sai lệch, cô đã không thể kiềm chế sự phẫn nộ.

Ngô Thanh Vân cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì những hiểu lầm không đáng có. Cuối bài đăng, cô vẫn giữ quan điểm cần lên án hành động thiếu tôn trọng văn hóa nước bạn của Kacey Musgraves.

dien vien ngo thanh van 4
Ngô Thanh Vân cho biết không nên đánh đồng cô và Kacey Musgraves - Ảnh: FB

Bên dưới dòng trạng thái của Ngô Thanh Vân, một số người vẫn không chấp nhận lời thanh minh của cô, đồng thời cho rằng nữ diễn viên đang cố ngụy biện vì “đầu có đội mấn thì đích thị là áo dài rồi”.

dien vien ngo thanh van 5
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại cho rằng lời giải thích của Ngô Thanh Vân là hợp lý và tỏ ý bênh vực: “Trang phục Vân mặc đó là trang phục nhà thiết kế, khi bạn đồng ý tham gia thì phải tôn trọng khi mặc tác phẩm của họ thôi”, “Mỗi giai đoạn mỗi khác, độ chín của mỗi cá nhân cũng khác đi theo thời gian. Hãy cứ nói điều mình cho là phù hợp. Ủng hộ Vân”…

Lớn tiếng chỉ trích Kacey Musgraves, Ngô Thanh Vân bị dân mạng đào lại ảnh mặc áo dài phản cảm không kém

Lớn tiếng chỉ trích Kacey Musgraves, Ngô Thanh Vân bị dân mạng đào lại ảnh mặc áo dài phản cảm không kém

Giữa ồn ào vụ Kacey Musgraves, dân mạng bất ngờ "đào mộ" hình ảnh nữ diễn viên Ngô Thanh Vân ăn mặc “kém duyên” trong tà áo dài Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Kacey Musgraves scandal sao việt

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 26 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026