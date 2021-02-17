Bị dân mạng chỉ trích ăn mặc phản cảm khi đi chùa, Minh Tú chính thức lên tiếng

Hậu trường 17/02/2021 16:48

Trước những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng về phong cách thời trang khi đi lễ chùa, Minh Tú đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân.

Cách đây không lâu, ca sĩ Chi Pu đã trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng khi hình ảnh cô nàng diện váy ngắn đi lễ chùa ngày đầu năm được chia sẻ trên mạng xã hội. Mới đây nhất là người mẫu Minh Tú, cô nàng cũng bị cho là ăn mặc phản cảm khi xuất hiện tại nơi linh thiêng.

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Chi Pu bị dân mạng chỉ trích vì mặc váy ngắn đi lễ chùa - Ảnh: IG

Cụ thể, chiều mùng 6 Tết (16/2), Minh Tú đã tung loạt ảnh diện áo croptop khoe eo thon tạo dáng tại một ngôi chùa lên trang cá nhân. Ngay lập tức, hành động này của người đẹp trở thành đề tài gây tranh cãi của cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến bênh vực từ người hâm mộ thì đa phần khán giả đều cho rằng Minh Tú không nên diện kiểu trang phục có phần hở hang như vậy ở những nơi linh thiêng.

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Người đẹp diện áo croptop để lộ eo khi đi chùa - Ảnh: FB

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Loạt khoảnh khắc bị 'ném đá' của Minh Tú - Ảnh: FB

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Hầu hết cư dân mạng đều không hài lòng với cách ăn mặc của nữ người mẫu - Ảnh: FB

Trước những ý kiến trái chiều này, Minh Tú đã có động thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân: “Mọi sự đều xuất phát từ tâm, bất cứ việc gì cũng đều do tâm tạo tác. Khi một trăm người nhìn ngắm một người thì mỗi người đều thấy người đó khác nhau: Một số người thấy đẹp, những người khác thấy xấu, có người thấy không đẹp cũng không xấu. Những ý kiến khác biệt đó xuất phát từ tâm của mỗi người quan sát.

Đối tượng xuất hiện trước mắt chúng ta như thế nào là do tâm của chúng ta chứ không phải từ phía đối tượng. Nó tùy vào cách chúng ta quan sát đối tượng, cách chúng ta diễn giải nó, gán đặt tên gọi, tức là định danh cho nó”.

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Minh Tú lên tiếng trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Tuy nhiên, sau khi Minh Tú lên tiếng, cư dân mạng vẫn không ngừng chỉ trích cô nàng. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng khi đã là người của công chúng và có sức ảnh hưởng đến một bộ phận khán giả trẻ thì nghệ sĩ cần cẩn trọng hơn trong hành động cũng như lời nói của mình.

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