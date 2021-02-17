Hậu tố Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao, Phi Nhung bất ngờ xuất hiện thân thiết bên con trai nuôi

Hậu trường 17/02/2021 15:22

Khoảnh khắc nữ ca sĩ Phi Nhung xuất hiện thân thiết bên con trai nuôi Hồ Văn Cường sau những ồn ào vừa qua nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Phi Nhung gây xôn xao mạng xã hội khi lên tiếng tố con trai nuôi Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao ngay trên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, giọng ca “Chiều lên bản thượng” còn thẳng thắn cho biết người hâm mộ đang quá nuông chiều Hồ Văn Cường: “Mẹ không dạy con được mẹ phải nhờ cộng đồng mạng dạy con. Mẹ sẽ chấp nhận mọi người trách mẹ chứ không thể để con hư. Tôi cấm fan của Hồ Văn Cường chiều chuộng bạn ấy quá, dễ bị bệnh ngôi sao. Lần này, mẹ dạy con không được nữa thì hết duyên”.

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Ngay sau bài tố của Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã nhận sai và lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phi Nhung tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip đùa giỡn vui vẻ bên con trai Hồ Văn Cường kèm dòng trạng thái: “Bây giờ chỉ muốn cho tương lai các con. Tôi chỉ cần có sức khỏe để làm việc và thấy các con thành tài nên mọi người hiểu lầm hay nghĩ xấu cũng được, miễn con tôi ngoan là được”.

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Bài đăng của Phi Nhung - Ảnh: FB

Trong đoạn clip đăng tải, quán quân "Vietnam Idol Kids 2016" chủ động vào bếp phụ mẹ nấu ăn, rửa rau. Chứng kiến sự thay đổi của con trai nuôi, Phi Nhung tự hào cho biết: “Không la là không được, nhưng la rồi là ngoan. Anh ấy đang rửa rau, giỏi không? Phải vậy mới được chứ, con của mẹ mà”.

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Nhiều khán giả cảm thấy yên lòng khi chứng kiến khoảnh khắc thân thiết của 2 mẹ con Phi Nhung - Ảnh: FB
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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Có thể thấy, sau những ồn ào vừa qua, Hồ Văn Cường đã có những thay đổi tích cực. Dưới bài đăng, cư dân mạng cũng vui mừng thay cho 2 mẹ con Phi Nhung: “Chỉ mẹ và mọi người trong nhà hiểu nhau là hạnh phúc rồi nhé chị”, “Chúc mừng hai mẹ con đã hiểu được nhau”, “Thương chị... người mẹ tuyệt vời”, “Sau tất cả, chỉ cần con cái ngoan ngoãn, thành đạt chị nhỉ”...

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