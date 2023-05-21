Hậu bị cười cợt khi chia sẻ tin buồn, Trương Thế Vinh vừa có động thái mới trên trang cá nhân.

Trương Thế Vinh được khán giả biết đến với vai trò là một diễn viên, ca sĩ, người mẫu với ngoại hình điển trai lối diễn thu hút, luôn được khán giả hâm mộ. Anh từng tham gia không ít những bộ phim truyền hình đình đám như: Đam mê nghiệt ngã, Vợ tôi là số 1, Cây táo nở hoa… Ngoài ra, Trương Thế Vinh còn được biết đến với vai trò là một ca sĩ và không thể nào không nhắc đến bản hit Tình yêu hoa gió từng nổi tiếng một thời của anh. Trương Thế Vinh gây ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn Cách đây không lâu, trên tài khoản cá nhân, Trương Thế Vinh không giấu khỏi sự buồn bã khi thông báo tin một người hâm mộ thân thiết nhiều năm của anh đã qua đời. Tuy nhiên hành động sau đó của một tài khoản ẩn danh đã khiến cho nam diễn viên không khỏi bức xúc. Cụ thể, Trương Thế Vinh nghẹn ngào cho biết: "Rest in peace, my big fan (tạm dịch là Yên nghỉ nhé người hâm mộ lớn của anh). Tôi đã hy vọng đó không phải là em".

Bài đăng chia sẻ tin buồn của Trương Thế Vinh Ngay sau đó nam diễn viên đã phát hiện trong bài viết này có một tài khoản thả lượt tương tác cười cợt, hành động này khiến anh vô cùng bức xúc và thốt lên: "Sao lại có thể thả haha ở đây nhỉ?". Tiếp theo Trương Thế Vinh cho rằng dường như chủ nhân tài khoản này đã bị kẻ gian hack: "Chắc bị hack Facebook thôi, mình vào giúp anh ấy đi". Những chia sẻ của Trương Thế Vinh dưới bài đăng chia sẻ tin buồn Có thể thấy, hành động gay gắt phản đối hành động xấu của Trương Thế Vinh nhận được nhiều sự tán thành từ người hâm mộ. Hậu bị cười cợt chuyện chia sẻ tin buồn này, nam diễn viên vừa có động thái mới mới trên trang cá nhân gây chú ý. Trương Thế Vinh chia sẻ: "Hành động của bạn sẽ quyết định những gì người khác đánh giá về bạn, đừng nói, hãy làm".

Trương Thế Vinh vừa có những động thái mới trên trang cá nhân Hoạt động nghệ thuật từ năm 2001, Trương Thế Vinh đã có hơn 20 năm gắn bó trong nghề và thử sức ở nhiều vị trí khác nhau. Thế nhưng, ít ai biết được việc nam diễn viên cứ ngỡ sẽ "thành gia lập thất" nhưng lại hủy hôn phút cuối. Là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Trương Thế Vinh chỉ công khai hẹn hò bạn gái vào năm 2014 - người này là một phi công. Thế nhưng 2 năm sau đó, nam diễn viên lại thừa nhận đã hủy hôn dù đã đặt tiệc ở nhà hàng tại TP.HCM. Nhiều năm sau, Trương Thế Vinh mới tiết lộ lý do tan vỡ là do cả hai không tìm được tiếng nói chung. Trương Thế Vinh đã có hơn 20 năm gắn bó trong nghề và thử sức ở nhiều vị trí khác nhau Từ sau khi cuộc tình tan vỡ, Trương Thế Vinh không công khai hẹn hò ai trong nhiều năm qua. Thế nhưng, nam diễn viên vướng tin đồn có quan hệ đặc biệt với Thúy Ngân. Cặp đôi 5 lần 7 lượt bị soi chi tiết cùng nhau đi ăn uống, có cử chỉ thân mật trên show truyền hình. Tuy nhiên, cả hai thẳng thắn thừa nhận đối phương chỉ là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Trương Thế Vinh thường xuyên được "đẩy thuyền" với Thúy Ngân Nói về gu bạn gái mong muốn, Trương Thế Vinh có chia sẻ: "Vinh không đóng khung hình mẫu nào cả, thay vào đó sẽ lắng nghe và cảm nhận nếu ai đó có sự san sẻ nhiều nhất thì Vinh sẽ chọn người đó. Vinh cũng từng dự định vài lần rồi nhưng không có kết quả tốt đẹp, nên sẽ không có kế hoạch cụ thể nào nữa. Biết đâu Vinh sẽ gặp một người nào đó mà ban đầu họ có chút gì đó khác với mong đợi nhưng cuối cùng lại san sẻ được với Vinh thì sao".

Hiện tại, Trương Thế Vinh đã có những thành công nhất định trên con đường nghệ thuật

Khó khăn mùa dịch, Nam Thư phải bán nhà để trang trải, giải đáp luôn thắc mắc về chuyện yêu Trương Thế Vinh Sau một mùa dịch khó khăn, Nam Thư cho biết mình bị tổn thất nặng nề. Để có đủ chi phí trang trải, nữ diễn viên mới đây đã phải bán đi một căn nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-cuoi-cot-khi-thong-bao-tin-buon-truong-the-vinh-dap-sau-cay-hanh-dong-se-quyet-dinh-nhung-gi-nguoi-khac-danh-gia-ve-ban-584176.html