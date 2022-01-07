Khó khăn mùa dịch, Nam Thư phải bán nhà để trang trải, giải đáp luôn thắc mắc về chuyện yêu Trương Thế Vinh

Sau một mùa dịch khó khăn, Nam Thư cho biết mình bị tổn thất nặng nề. Để có đủ chi phí trang trải, nữ diễn viên mới đây đã phải bán đi một căn nhà.

Mới đây, Nam Thư đã xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình "Ok lên xe". Tại đây, nữ diễn viên đã có nhiều những chia sẻ về cuộc sống của mình thời gian vừa qua. Nam Thư cho biết, sau 1 mùa dịch, rất nhiều những dự án của cô đã bị tổn thất. “Nhiều người hỏi tôi lấy kinh phí ở đâu mà làm nhiều phim thế. Đơn giản thôi, tôi tự móc tiền túi của mình ra làm. Trong giai đoạn đầu làm phim, tôi tự bỏ 70% tiền túi. Sau đó, các nhãn hàng, doanh nghiệp biết đến tôi nên giúp đỡ tài trợ nhưng cũng chỉ một phần nào đó thôi”

Nữ diễn viên cho biết vì dịch bệnh khó khăn nên để có kinh phí làm dự án, cô đã phải bán đi căn nhà của mình: “Vẫn có một số đơn vị đứng ra tài trợ nhưng lúc nào cũng vậy, tôi luôn phải tự bỏ ít nhất 50% kinh phí làm phim cho một dự án. Tôi nói thật, tôi mới phải bán một căn nhà cách đây hai ngày". Đồng hành cùng Nam Thư trong chương trình, Trương Thế Vinh cũng đồng tình cho biết: “Người ta nhìn nghệ sĩ cứ tưởng chúng tôi giàu có nhưng sự thực thì để kiếm tiền mua được một căn nhà không hề dễ dàng chút nào.

Chúng tôi đi diễn có tiền nhưng cũng phải tái đầu tư bằng việc mua áo quần, trang sức… rất tốn kém. Vậy mà Nam Thư lại dám bán hẳn một căn nhà đi để làm phim thì quá chịu chi và liều mình, khiến tôi quá bất ngờ”. Nhân tiện xuất hiện cùng Trương Thế Vinh, Nam Thư cũng bất ngờ thẳng thắn lên tiếng về tin đồn cặp kè Trương Thế Vinh. Cô nói: “Từ cách đây 2 năm, đã có tới tận hai nhà báo hỏi tôi về chuyện yêu đương với Trương Thế Vinh. Thậm chí, có người còn bảo rằng tôi sẽ cưới Trương Thế Vinh vào năm sau nhưng giấu. Mọi người mặc định chúng tôi cưới nhau” Nam Thư cho biết việc hẹn hò và yêu nhau của cả 2 là không có thật: “Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Xin thưa với mọi người rằng, tôi và Trương Thế Vinh đến một cuộc hẹn riêng, đi ăn riêng với nhau cũng chưa có chứ đừng nói tới chuyện yêu đương hay cưới nhau. Cho tới tận bây giờ, mọi người vẫn đang đồn thổi tôi và Trương Thế Vinh yêu nhau, nhưng chắc chắn không có thật” Trương Thế Vinh cũng giải thích: "Tôi biết lý do vì sao mọi người đồn thổi tôi và Nam Thư yêu nhau. Có lần chúng tôi cùng ngồi ghế nóng trong một gameshow, trêu ghẹo nhau qua lại nên gây hiểu lầm. Tôi và Nam Thư cũng đóng chung phim với nhau và còn quay cảnh nóng. Thực sự thì ngoài những lần gặp nhau trong hậu trường, tôi và Nam Thư chưa có buổi nói chuyện thân mật nào, tất cả chỉ là công việc thôi” - Trương Thế Vinh nói. Ảnh: Tổng hợp, Internet

Nam Thư ví Hoài Linh là 'quà Noel to bự', CĐM mỉa mai cực gắt: 'Bà Tổ nịnh nọt,... dựa hơi mau lớn' Mới đây, Nam Thư bất ngờ bị CĐM ném đá kịch liệt khi đăng ảnh chụp chung với Hoài Linh. Nhiều người mỉa mai nữ diễn viên đang dựa hơi đàn anh để được chú ý.

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