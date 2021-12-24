Nam Thư ví Hoài Linh là 'quà Noel to bự', CĐM mỉa mai cực gắt: 'Bà Tổ nịnh nọt,... dựa hơi mau lớn'

Hậu trường 24/12/2021 17:09

Mới đây, Nam Thư bất ngờ bị CĐM ném đá kịch liệt khi đăng ảnh chụp chung với Hoài Linh. Nhiều người mỉa mai nữ diễn viên đang dựa hơi đàn anh để được chú ý.

Cách đây vài giờ, Nam Thư hào hứng khoe "quà" Giáng Sinh năm nay khiến CĐM xôn xao không ngừng. Theo đó, nữ diễn viên chia sẻ link các bài báo thông tin kết quả điều tra vụ Hoài Linh bị tố "ăn chặn" từ thiện và hân hoan: "Quà Noel năm nay thật to bự. Nay mới mở quà nè. Giáng Sinh an lành nhé cả nhà mình ơi".

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Bài đăng của Nam Thư - Ảnh chụp màn hình

Ngọc nữ làng hài đăng kèm loạt ảnh chụp cùng đàn anh vào tháng 9 năm ngoái. Nhìn khung cảnh trong ảnh, CĐM đồn đoán cả hai chụp tại nhà thờ Tổ. Hoài Linh diện áo bà ba màu xanh nhạt, Nam Thư diện áo dài đằm thắm cùng tone màu. Hai anh em khoác tay nhau vô cùng thân thiết. 

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Chia sẻ về đàn anh của Nam Thư thu hút sự chú ý. Nhiều đồng nghiệp showbiz đã dành lời yêu thương cho 2 anh em. 

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Nhiều đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm đến nam danh hài - Ảnh chụp màn hình

Song một số cư dân mạng lại mỉa mai, cho rằng nữ diễn viên đang xu nịnh, dựa hơi Hoài Linh sau khi nam danh hài được "minh oan".

Trước ý kiến đa chiều, ngọc nữ làng hài đã ngay lập tức có động thái phản hồi. Điều đáng ngạc nhiên là nữ diễn viên không gay gắt hay công kích trởi lại mà chỉ nhẹ nhàng bình luận, thậm chí còn dành lời yêu thương với lời hay ý đẹp nhưng ngụ ý châm biếm vô cùng sâu xa. Nam Thư hết "lêu lêu" rồi lại "dạ" vô cùng thân thiện.

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Nam Thư đáp trả CĐM - Ảnh chụp màn hình

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Qua quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Đồng thời, ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu.

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Từ khóa:   Nam Thư Hoài Linh nam danh hài Hoài Linh

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