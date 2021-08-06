Bị chồng 'nhốt' ngoài ban công, ép buộc làm nhiều việc 'vô tri' giữa đêm muộn, Pha Lê tức tối 'tuyên chiến' cực gắt

Mới đây, Pha Lê chia sẻ đoạn clip "dở khóc dở cười" trên trang cá nhân. Theo lời nữ ca sĩ, cô bị ông xã lừa ra ban công dọn dẹp. Nhưng khi Pha Lê bước ra, người chồng Hàn Quốc đóng cửa lại và khóa trái, khiến cô "chơ vơ" giữa đêm.

Emmanuel Shin và Pha Lê là cặp vợ chồng có tiếng "lầy lội" và mặn hơn muối với hàng loạt khoảnh khắc troll nhau không kiêng nể trên MXH. Mặc dù đã kết hôn và lên chức bố mẹ, song cặp đôi vẫn không ngừng dìm hàng nhau và đăng tải để cư dân mạng cùng vui.

Mới đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô nàng đang "cầu xin" chồng để được vào nhà. Pha Lê chia sẻ rằng cô bị ông xã lừa ra ban công dọn dẹp, nhưng khi bước ra, ông xã đã đóng cửa lại và khóa trái, khiến cô "chơ vơ" giữa đêm.

Doanh nhân Emmanuel Shin đã nhân cơ hội này để chọc ghẹo vợ. Anh bắt Pha Lê phải hát rồi nói những câu bằng tiếng Việt cực ngọt để nịnh nọt mình như: "Em yêu anh rất nhiều", "Em xin lỗi rất nhiều", "Em cảm ơn rất nhiều"...

Nữ ca sĩ "bất lực" vừa lặp lại những câu tiếng Việt của chồng, vừa bật cười nắc nẻ vì ngượng. Ngay khi vào được nhà, cô nàng đã "hớt tay trên" đoạn clip đó và đăng lên mạng kèm lời tuyên chiến cực gắt: "Lừa vợ ra ban công khóa nhốt lại để bắt nói những câu vô tri như thế này đây. OK, đêm nay chồng biết số phận chồng đi về đâu rồi nha".

Pha Lê ngoan ngoãn làm theo những gì chồng nói - Ảnh chụp màn hình

Pha Lê và Emmanuel Shin đăng ký kết hôn vào tháng 7/2020 sau vài tháng hẹn hò. Ông xã nữ ca sĩ là người Mỹ gốc Hàn, từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ và hiện làm giám đốc một công ty tại Việt Nam.

Vợ chồng ca sĩ Pha Lê - Ảnh: Internet

Tháng 10/2020, Pha Lê chính thức hạ sinh con gái đầu lòng cho ông xã ngoại quốc. Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, ái nữ có tên tiếng Việt là Thiên Ý, tên ngoại quốc là Honora Shin, tên gọi thân mật là bé Ốc. Trên trang cá nhân, cặp đôi này thường chia sẻ hình ảnh của con gái và những khoảnh khắc lầy lội của mình khiến cư dân mạng thích thú và cười như được mùa.

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