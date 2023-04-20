Bị chỉ trích dữ dội vì nghi 'tác động vật lý' lên con nhỏ, Quế Vân đáp trả cực gắt: 'Bớt dạy cách làm mẹ đi'

Hậu trường 20/04/2023 08:46

Trước nhiều bình luận bất bình đến từ dư luận, Quế Vân đã cho "bay màu" bài viết này. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục đăng tải bài viết đáp trả với ngôn từ khá gay gắt.

Suốt những giờ qua, trên mạng xã hội được phen xôn xao khi Quế Vân bất ngờ công khai hình ảnh giáo dục con bằng cách 'tác động vật lý'. Đáng chú ý, cư dân mạng không khỏi bức xúc với hình ảnh phần mông của em bé bị ửng đỏ dấu tay. 

Bị chỉ trích dữ dội vì nghi 'tác động vật lý' lên con nhỏ, Quế Vân đáp trả cực gắt: 'Bớt dạy cách làm mẹ đi' - Ảnh 1
Bài viết chia sẻ cách dạy con của Quế Vân đang trở thành nguồn cơn gây tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước nhiều bình luận bất bình đến từ dư luận, Quế Vân đã cho "bay màu" bài viết này. Những tưởng động thái này sẽ chấm dứt êm đẹp ồn ào này nhưng không, nữ người mẫu tiếp tục đăng tải bài viết đáp trả với ngôn từ khá gay gắt. Khuyên cư dân mạng "bớt dạy cách làm mẹ".

Bị chỉ trích dữ dội vì nghi 'tác động vật lý' lên con nhỏ, Quế Vân đáp trả cực gắt: 'Bớt dạy cách làm mẹ đi' - Ảnh 2
Trước nhiều bình luận bất bình đến từ dư luận, nữ người mẫu tiếp tục đăng tải bài viết đáp trả với ngôn từ khá gay gắt - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ với truyền thông về câu chuyện này, Quế Vân cho biết bản thân không muốn ép con làm những điều bé không thích. Song, cô không muốn dạy con theo nguyên tắc quá chiều chuộng sẽ gây ảnh hưởng đến bé trong tương lai.

Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: 

'Từ xưa đến nay, tôi dạy con theo nguyên tắc không quá chiều chuộng. Không có chuyện tôi đánh con tàn bạo nhưng thi thoảng vẫn có tôi đánh vào mông của bé. Từ con trai lớn đến bé, tôi luôn dạy con chị phải nề nếp đâu ra đấy. 

Nếu bé không ăn thì tôi không ép, phương châm của tôi là vậy. Tôi không ép con mình là việc gì bé không thích. Hôm qua tôi làm đồ ăn rất nhiều nhưng em bé lại hất đổ hết đi. Vì bé hư khiến tôi bực mình nên mới đánh nhẹ vào mông của bé. Tôi rất sợ chuyện chiều chuông con quá nhiều. Nếu không dạy con từ sớm, lớn lên bé sẽ đòi hỏi, muốn làm gì là làm'.

Bị chỉ trích dữ dội vì nghi 'tác động vật lý' lên con nhỏ, Quế Vân đáp trả cực gắt: 'Bớt dạy cách làm mẹ đi' - Ảnh 3
Quế Vân cho biết cô không muốn dạy con theo nguyên tắc quá chiều chuộng sẽ gây ảnh hưởng đến bé trong tương lai - Ảnh: Internet

Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang nhận được sự quan tâm đến từ cộng đồng mạng và được lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội với nhiều tranh cãi trái chiều.

Bị chỉ trích dữ dội vì nghi 'tác động vật lý' lên con nhỏ, Quế Vân đáp trả cực gắt: 'Bớt dạy cách làm mẹ đi' - Ảnh 4
Hiện tại, cô dường như đã lui về ở ẩn, không xuất hiện nhiều tại các sự kiện giải trí nhưng những ồn ào về nữ ca sĩ này vẫn giữ được sức hút và gây tranh cãi mỗi lần hiện diện - Ảnh: Internet

Trước đó, Quế Vân được khán giả biết đến với tư cách một ca sĩ kiêm người mẫu. Hiện tại, cô dường như đã lui về ở ẩn, không xuất hiện nhiều tại các sự kiện giải trí nhưng những ồn ào về nữ ca sĩ này vẫn giữ được sức hút và gây tranh cãi mỗi lần hiện diện.

Xôn xao nữ diễn viên Vbiz thản nhiên đăng ảnh dạy con bằng cách 'tác động vật lý': Xấu nết ăn, nết ngủ nên bị mẹ đánh

Xôn xao nữ diễn viên Vbiz thản nhiên đăng ảnh dạy con bằng cách 'tác động vật lý': Xấu nết ăn, nết ngủ nên bị mẹ đánh

Hiện nữ diễn viên Vbiz này đã xóa bài viết và đăng tải dòng trạng thái mới đáp trả cộng đồng mạng.

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