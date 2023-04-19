Hiện nữ diễn viên Vbiz này đã xóa bài viết và đăng tải dòng trạng thái mới đáp trả cộng đồng mạng.

Khuya ngày 19/4, Quế Vân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ câu chuyện chăm sóc con trẻ cách khắc phục chuyện biếng ăn. Đáng nói, nữ người mẫu bất ngờ đăng tải kèm theo hình ảnh chụp phần mông của bé ửng đỏ dấu tay được cho đã bị tác động vật lý. Chi tiết này lập tức trở thành nguồn cơn tạo nên "làn sóng" tranh cãi khắp các diễn đàn.

Bài đăng của nữ diễn viên vào khuya ngày 19/04 - Ảnh: Chụp màn hình Phần lớn netizen đều cho rằng cách giáo dục con trẻ của Quế Vân có phần khắt khe quá đà và mang tín hiệu tiêu cực. Tình cũ Trường Giang cũng là người của công chúng, có sức ảnh hưởng nên cần phải biết cách chọn lọc trong việc cập nhật cũng như chia sẻ thông tin trên trang cá nhân. Trước sự bất bình đến từ dư luận, Quế Vân đã cho "bay màu" bài viết này. Những tưởng động thái này sẽ chấm dứt êm đẹp ồn ào này nhưng không, nữ người mẫu tiếp tục đăng tải bài viết đáp trả với ngôn từ khá gay gắt.



Nữ người mẫu đăng tải bài viết đáp trả với ngôn từ khá gay gắt - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó Quế Vân cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích vì cách bế con. Và cô nàng cũng đáp trả lại rằng, cô thấy khổ cho những ai thiển cận, lặp đi lặp lại cách cổ xúy để chăm em bé. Nữ người mẫu khẳng định mỗi người có cách riêng để nuôi con nhưng nếu không biết thì đừng lên tiếng. Trước đó Quế Vân cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích vì cách bế con - Ảnh: FBNV Từng nổi tiếng với vai trò người mẫu và ca sĩ, những năm gần đây, Quế Vân chọn rút khỏi làng giải trí để tập trung kinh doanh và làm mẹ. Đặc biệt từ sau khi có thêm con trai thứ 3 là bé Wú vào tháng 7/2021, cuộc sống của người đẹp sinh năm 1982 gần như chỉ xoay quanh con cái. Trước đó, cô đã có 2 con trai là Nhật Minh và Nhật Quang với người chồng cũ.

Những năm gần đây, Quế Vân chọn rút khỏi làng giải trí để tập trung kinh doanh và làm mẹ - Ảnh: FBNV 3 lần sinh con, 2 lần làm mẹ đơn thân và từng trải qua vô số sóng gió, Quế Vân tự nhận tên tuổi mình gắn liền với thị phi. Có không ít khán giả nhớ về cô trong hình ảnh người đẹp lắm chiêu. Thế nhưng ở ngoài đời, người mẹ 3 con lại vô cùng cởi mở và thẳng thắn. Quế Vân chia sẻ hiện tại bản thân không còn thiết tha gì ánh hào quang hay ảo mộng phù phiếm, chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho các con.

Quế Vân chia sẻ tình trạng sức khỏe kiệt quệ, lo lắng tình cảnh con trai nếu mình ra đi sớm Quế Vân trải lòng đầy xúc động khi cảm thấy sức khoẻ kiệt quệ và nỗi lòng lo lắng cho con trai, sợ bản thân ra đi sớm không thể chăm sóc cho con.

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