Sau những đấu tố căng thẳng về tình cũ, thời gian qua, Quế Vân tỏ ra im ắng. Ngỡ tưởng cô đã cân bằng được cảm xúc và cuộc sống bên các con, thì mới đây, cựu ca sĩ bất ngờ tiếp tục "bóc phốt" tình cũ - cũng là bố của con trai cô. Nguyên nhân xuất phát từ việc tình cũ của cô bị bạn bè vạch mặt chơi bẩn trong hợp tác kinh doanh.

"Loa loa phát thanh cả nhà ơi, phốt từ Hải Phòng đáp Hà Nội. Súc v** dần được các nhân tố bị nó lừa lột mặt nó ra rồi nè các bác ơi. Mình chỉ biết mỉm cưởi cho số phận của thằng súc v**.

Mấy anh mấy chị, mấy em mà luôn đồng hành, chơi cùng nó không biết có xấu hổ vì có thằng em hết nấc lừa đảo này chưa nè. Thấy dân đồn là giờ giống ăn xin, ăn mày lắm, nghiệp quật nó khổ thế đấy.

Em trai bị lừa ơi, tìm chị, chị chỉ cho cách cảnh cáo người nào bảo vệ kẻ lừa đảo giữa thiên hạ này nhé. Đây chỉ quan hệ với ngưởi tốt và làm việc tốt", Quế Vân thông báo.

Sau khi chia tay, Quế Vân liên tục tố bạn trai lừa tình, lừa tiền. Ảnh: FBNV

Chia sẻ của Quế Vân thu hút sự chú ý. Bên cạnh sự đồng tình, không ít cư dân mạng cho rằng giọng ca Hà Thành "nhớ lâu thù dai", và khuyên cô nên buông bỏ để tập trung cho cuộc sống của mình.

Trò chuyện với mọi người, Quế Vân cho biết rất nhiều người báo cho cô, nên muốn ngó lơ cũng không được. Khẳng định tình cũ "sống bằng nghề lừa đảo", chân dài tuyên bố quyết không tha cho hạng người này, bởi "bỏ qua cho bọn lừa đảo thì mình cũng là người xấu".

Quế Vân tuyên bố không tha cho người đàn ông bội bạc. Ảnh: Internet

Trước khi đến với người bạn trai tên Hùng này, Quế Vân đã trải qua 2 mối tình và đều làm mẹ đơn thân. Thế nên, khi gặp gỡ và quen Hùng, Quế Vân không ngừng hi vọng đây là sẽ bến đỗ hạnh phúc của mình và đồng ý sinh con cùng anh. Thế nhưng, những năm tháng ngọt ngào không kéo dài được bao lâu, thì cựu ca sĩ thú nhận cô hoàn toàn "vỡ mộng".

Quế Vân nhiều lần tố bạn trai cũ là người bội bạc, không chỉ lừa tình, lừa tiền mà còn có nhiều "con rơi". Theo chia sẻ từ cô, anh là kẻ "bắt cá nhiều tay". Trong lúc yêu cô, anh vẫn lén lút qua lại với người cũ và âm thầm có con với người phụ nữ khác. Bên cạnh đó, anh còn ham mê cá độ bóng đá, sử dụng chất kích thích. Bề ngoài bóng bảy nhưng bạn trai Quế Vân thực chất "không nhà, không xe", nhiều lần vay tiền cô nhưng không trả.

Quế Vân "vỡ mộng" sau thời gian sống chung với bạn trai. Ảnh: FBNV

Thậm chí, Quế Vân còn tố cáo bạn trai cũ là kẻ "bất nhân bất nghĩa" vì không chịu nhận con. Trong thời gian mang thai, anh nhiều lần đánh đập, rượt đuổi khiến cô bị thương. Khi cô nhập viện vì thiếu máu ở tháng thứ sáu, anh cũng không quan tâm. Gần ngày Quế Vân dự sinh, anh cùng mẹ dọn ra khỏi ngôi nhà họ thuê và lặng lẽ lấy lại tiền đặt cọc, khiến cô bơ vơ. Người đẹp phải vội vã tìm một căn nhà mới để ổn định cuộc sống trước khi một mình lái xe lên Hà Nội đi đẻ.

Ức chế vì những điều "bất nhân bất nghĩa" mà bạn trai gây ra cho mình cũng như các cô gái khác, Quế Vân liên tiếp tố cáo anh trên trang cá nhân và mong muốn cảnh báo mọi người đừng để bị lừa dối bởi vẻ ngoài hào nhoáng và những lời lẽ ngon ngọt của anh.