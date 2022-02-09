Đu trend quần tụt hư hỏng, Quế Vân khoe body sexy hết nấc, ai nấy phải trầm trồ vì mẹ 3 con quá nuột

Với style ăn mặc bikini theo kiểu “gái hư” không thể nóng bỏng hơn, Quế Vân khiến netizen mắt tròn mắt dẹt vì body sexy dù đã là mẹ ba con.
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Học hỏi mốt tụt quần hư hỏng như nhiều đàn em khác, trong chuyến du xuân mới đây tại Phú Quốc, bà mẹ 3 con Quế Vân khiến dân tình đỏ mặt vì quá nóng bỏng. Sở hữu làn da trắng ngần không tì vết, người đẹp 39 tuổi chọn cho mình thiết kế 2 mảnh cùng tông đỏ rực rỡ vô cùng nổi bật.
Trong khi vòng 1 “ngồn ngộn”, vòng 3 nảy nở căng tròn thì vòng eo của cô lại vô cùng thon thả, không chút mỡ thừa. Nhìn Quế Vân, khó ai có thể đoán được cô đã là mẹ của 3 nhóc tì đáng yêu khi sở hữu body vòng nào ra vòng nấy. Body đồng hồ cát chuẩn chỉnh của Quế Vân với đôi gò bồng đào căng đầy, quyến rũ, phần hông nẩy nở cùng vòng eo thon nhỏ khiến không ít người phải ghen tị, xuýt xoa vì siêu cấp nóng bỏng.
Để tăng độ sexy, mỹ nhân này còn đu trend mặc quần jeans cởi bung nút, che vòng 3 lấp lửng, quyến rũ theo kiểu “nửa kín nửa hở”. Style ăn mặc vốn đã gây tranh cãi này khiến mẹ 3 con nhận về ý kiến trái chiều. Song nhờ body chuẩn chỉnh dù sắp chạm ngưỡng 40, Quế Vân vẫn ghi điểm với đa số bạn bè và người hâm mộ.
Phong cách quần tụt này vô cùng thịnh hành ở các nước phương Tây, sang đến Việt Nam vẫn không bao giờ hết hót khi được giới trẻ cũng như các sao Việt rần rần đu trend, khoe vóc dáng sexy cùng style mới lạ gây bão mạng xã hội. Bộ ảnh thả dáng của Quế Vân với nhiều tư thế gợi cảm càng khiến mẹ bỉm trông quyến rũ khi thử nghiệm phong cách quần tụt “mạo hiểm” này.