Đu trend quần tụt hư hỏng, Quế Vân khoe body sexy hết nấc, ai nấy phải trầm trồ vì mẹ 3 con quá nuột

Học hỏi mốt tụt quần hư hỏng như nhiều đàn em khác, trong chuyến du xuân mới đây tại Phú Quốc, bà mẹ 3 con Quế Vân khiến dân tình đỏ mặt vì quá nóng bỏng. Sở hữu làn da trắng ngần không tì vết, người đẹp 39 tuổi chọn cho mình thiết kế 2 mảnh cùng tông đỏ rực rỡ vô cùng nổi bật.

Quế Vân thả dáng trong bộ bikini hai mảnh tông đỏ làm tôn lên vóc dáng siêu cấp nóng bỏng của bà mẹ 3 con

Trong khi vòng 1 “ngồn ngộn”, vòng 3 nảy nở căng tròn thì vòng eo của cô lại vô cùng thon thả, không chút mỡ thừa. Nhìn Quế Vân, khó ai có thể đoán được cô đã là mẹ của 3 nhóc tì đáng yêu khi sở hữu body vòng nào ra vòng nấy. Body đồng hồ cát chuẩn chỉnh của Quế Vân với đôi gò bồng đào căng đầy, quyến rũ, phần hông nẩy nở cùng vòng eo thon nhỏ khiến không ít người phải ghen tị, xuýt xoa vì siêu cấp nóng bỏng.