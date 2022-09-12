Bị CĐM yêu cầu đổi người yêu, Shark Bình quên luôn “vợ lớn” nhất quyết “chung tình” với “Búp bê”: “Không bao giờ nhé”

Bỏ ngoài tai những tranh cãi về chuyện tình cảm, Shark Bình vẫn tin tưởng vào tình yêu của mình nhất quyết chung tình với "Búp bê" Phương Oanh.

Câu chuyện tình ái của Phương Oanh - Shark Bình vẫn nhận về vô số tranh cãi dù đã gần 1 tháng cả hai công khai hẹn hò. Trong khi netizen công kích, mỉa mai chuyện tình với bạn trai đại gia, thì “Búp bê” Phương Oanh vẫn thản nhiên và “chăm” đăng tải những động thái trên mạng xã hội. Màn đối đầu giữa Phương Oanh và “chính thất” Đào Lan Hương không có dấu hiệu hạ nhiệt khi nữ diễn viên thường xuyên đăng tải những bài viết đầy ẩn ý. Cuộc đối đầu giữa Phương Oanh và doanh nhân Đào Lan Hương. (Ảnh: Tổng Hợp) Shark Bình đăng tải hình ảnh cô đơn dịp Trung thu, nghi vấn chia tay "búp bê". (Ảnh: FB Shark Bình)

Mới đây nhất, vào dịp Trung thu vừa qua, Shark Bình đăng tải hình ảnh một mình chèo thuyền ngắm trăng. Trong khi đó, phía Phương Oanh lại có mặt tại nhà riêng. Điều này khiến cư dân mạng đặt ra dấu hỏi lớn về mối quan hệ của cả hai có lục đục sau loạt sóng gió. Tuy nhiên, trái lại mọi đồn đoán, trong một động thái gần đây, dân tình yêu cầu chồng doanh nhân Đào Lan Hương “đổi người yêu”, cụ thể người này viết: "Đổi người yêu đi shark, vừa đẹp trai vừa giàu thì xứng đáng có 100 người yêu". Đáp lại lời khuyên của cộng đồng mạng, Shark Bình có câu trả lời thẳng thắn, nam doanh nhân cho biết: "Không bao giờ nhé".

Bị CĐM yêu cầu đổi người yêu, Shark Bình quên luôn “vợ lớn” nhất quyết “chung tình” với “Búp bê”. (Ảnh: FB Shark Bình) Câu trả lời của Shark Bình sau đó đã nhận về lượt tương tác khổng lồ. Có thể thấy, bỏ ngoài tai những tranh cãi về chuyện tình cảm, Shark Bình vẫn tin tưởng vào tình yêu của mình nhất quyết chung tình với “Quỳnh Búp Bê”. Trước đó, khi bị lộ ảnh hẹn hò với Phương Oanh, Shark Bình cũng lên tiếng bênh vực người yêu khi công khai nói tình trạng độc thân của ông và doanh nhân Đào Lan Hương “được xác nhận và làm chứng bởi nhiều bạn bè, đồng nghiệp, gia đình hai bên”. Cuộc chiến giữa Phương Oanh và Đào Lan Hương chưa có hồi kết. (Ảnh: FB Phương Oanh) Có thể nói, thời gian vừa qua, ồn ào tình ái giữa Phương Oanh – Shark Bình cùng vợ cũ của vị doanh nhân đã chiếm sóng “gây bão” mạng xã hội và truyền thông. Ngày 9/9 vừa qua, “Quỳnh Búp Bê” Phương Oanh còn đăng tâm thư dài “vén màn” nhiều sự thật giữa Shark Bình và bà Đào Lan Hương. Theo Phương Oanh, chính bà Đào Lan Hương là người muốn trì hoãn việc hoàn tất thủ tục ly hôn với Shark Bình. Đáng chú ý, Phương Oanh còn cho rằng, vợ Shark Bình đang lợi dụng việc cô là diễn viên nổi tiếng để PR cho bản thân và chà đạp lên danh dự của cô.

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