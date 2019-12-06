Bị bệnh, vợ Lam Trường chỉ mong luôn khỏe mạnh để 'chăm con, phụ chồng và báo hiếu cha mẹ'

Hậu trường 06/12/2019 16:30

Yến Phương - vợ Lam Trường chia sẻ: "Cố gắng từng ngày từng giờ chỉ mong luôn khỏe mạnh để còn chăm con, phụ chồng, và báo hiếu cha mẹ!".

Mới đây, vợ Lam Trường thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh kháu khỉnh của con gái cưng. Mới 2 tuổi, cô bé nhận được nhiều lời khen của mọi người bởi gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng nụ cười duyên.

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Con gái Lam Trường lớn phổng phao và dạn dĩ trước ống kính - Ảnh: FB

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Cô bé sở hữu gương mặt kháu khỉnh cùng nhiều đường nét thanh tú được thừa hưởng từ bố mẹ - Ảnh: FB

Kèm theo đó, Yến Phương còn trải lòng về tình trạng sức khỏe của bản thân. Vợ ca sĩ Lam Trường cho biết, cô bị bệnh đau nửa đầu nhiều năm nay.

Yến Phương viết: "Mấy ngày nay không khỏe, mỏi cổ vai gáy lại thêm bệnh nhức nửa đầu, cả tuần lúc thì bên trái, hôm thì bên phải, có khi giựt luôn 2 bên thái dương... chợt nhận ra, lúc không có sức khỏe thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. May sao nhờ 1 cô đến nhà massage cổ vai gáy thì thông các mạch máu hết nhức đầu ngay. Cái đứa thích con số như mình thì lại bị ngay cái bệnh nhức nửa đầu, hồi trước làm Acct mỗi lần làm việc căng thẳng xíu là ta nói về nhà nhức đầu muốn bổ làm đôi, ngủ tới sáng hôm sau vẫn còn nhức".

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Từng 1 lần đổ vỡ, Lam Trường rút được nhiều kinh nghiệm khi kết duyên với bà xã kém 17 tuổi - Ảnh: FB

Sau những gì đã trải qua, bà mẹ một con nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe. Dù cơ thể không được tốt nhưng Yến Phương vẫn cố gắng từng ngày vì gia đình. Cô tâm sự: "Cố gắng từng ngày từng giờ chỉ mong luôn khỏe mạnh để còn chăm con, phụ chồng, và báo hiếu cha mẹ!".

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Cô từng than vãn về việc phải một mình chăm con tại Mỹ khi chồng đi diễn xa nhà - Ảnh: FB

Lam Trường và Yến Phương kết hôn năm 2014 sau thời gian dài tìm hiểu. 3 năm sau, cặp đôi hân hoan chào đón con gái đầu lòng ra đời. Sau thời gian ở Mỹ, hiện Yến Phương đã đưa con gái về Việt Nam sống, trong khi ông xã Lam Trường vẫn tất bật chạy show trong và ngoài nước.

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Đây là lần hiếm hoi Yến Phương - vợ Lam Trường bộc bạch về cuộc sống bên người chồng nổi tiếng và những áp lực khi làm mẹ.

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