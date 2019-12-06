Mới đây, vợ Lam Trường thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh kháu khỉnh của con gái cưng. Mới 2 tuổi, cô bé nhận được nhiều lời khen của mọi người bởi gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng nụ cười duyên.

Cô bé sở hữu gương mặt kháu khỉnh cùng nhiều đường nét thanh tú được thừa hưởng từ bố mẹ - Ảnh: FB

Kèm theo đó, Yến Phương còn trải lòng về tình trạng sức khỏe của bản thân. Vợ ca sĩ Lam Trường cho biết, cô bị bệnh đau nửa đầu nhiều năm nay.

Yến Phương viết: "Mấy ngày nay không khỏe, mỏi cổ vai gáy lại thêm bệnh nhức nửa đầu, cả tuần lúc thì bên trái, hôm thì bên phải, có khi giựt luôn 2 bên thái dương... chợt nhận ra, lúc không có sức khỏe thì mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. May sao nhờ 1 cô đến nhà massage cổ vai gáy thì thông các mạch máu hết nhức đầu ngay. Cái đứa thích con số như mình thì lại bị ngay cái bệnh nhức nửa đầu, hồi trước làm Acct mỗi lần làm việc căng thẳng xíu là ta nói về nhà nhức đầu muốn bổ làm đôi, ngủ tới sáng hôm sau vẫn còn nhức".