Sinh nhật không cần hoa hay quà đắt tiền, vợ hai kém 17 tuổi của Lam Trường chỉ ước điều này

Dòng tâm sự của Yến Phương - bà xã Lam Trường trong ngày sinh nhật tuổi 28 khiến nhiều người cảm động.

Mới đây, bà xã Lam Trường đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh mừng sinh nhật tuổi 28 bên chồng. Buổi tiệc được tổ chức ấm cúng trong một nhà hàng Pháp. Không có sự góp mặt của bạn bè, Yến Phương mừng tuổi mới bình dị bên cạnh ông xã nổi tiếng.

Yến Phương mừng sinh nhật tuổi 28 bên chồng - Ảnh: FBNV

Điều đáng chú ý là ngoài bánh kem, ca sĩ Lam Trường không chuẩn bị hoa hay quà cho bà xã 9x. Thế nhưng theo lời Yến Phương, sau 10 năm đón sinh nhật bên Lam Trường thì đó không phải là điều cô cần.

Bà xã Lam Trường viết điều ước lên trang cá nhân: "Thanh xuân rực rỡ như đóa hoa mẫu đơn. Thế là đã cùng ăn sinh nhật với cùng 1 người trong suốt 10 năm. Không dài không ngắn nhưng cả một chặng đường! Không còn đòi quà đòi hoa nữa, chỉ mong bình bình an an cùng nhau ngồi ăn sinh nhật đến cuối cuộc đời".

Không quà hoa, bà xã Lam Trường ước cuộc sống bình an bên chồng - Ảnh: FBNV

Buổi tiệc sinh nhật ấm cúng của Yến Phương với bánh kem, nến và đồ ăn Pháp - Ảnh: FBNV

Điều ước ý nghĩa của bà xã Lam Trường trong ngày sinh nhật khiến mọi người xúc động. Dưới bài viết, cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng. Mọi người đều hy vọng hôn nhân của cặp đôi sẽ bền lâu.

Hiện Lam Trường phải di chuyển thường xuyên giữa Mỹ và Việt Nam để lo công việc và chăm vợ con - Ảnh: FBNV

Cuối năm 2014, ca sĩ Lam Trường kết hôn lần 2 với bạn gái 9x tên Yến Phương. Sau 5 năm chung sống, hiện cặp đôi có một nhóc tỳ đáng yêu. Trước đó vào năm 2018, Lam Trường và vợ kém tuổi từng vướng tin đồn "rạn nứt", thế nhưng cặp đôi đã lên tiếng phủ nhận.

Lam Trường ký một hợp đồng đủ tiền mua cả mảnh đất Chỉ với một hợp đồng, Lam Trường 'bỏ túi' 20 triệu - số tiền có thể mua một miếng đất ở thời điểm năm 1996.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-nhat-khong-can-hoa-hay-qua-dat-tien-vo-hai-kem-17-tuoi-cua-lam-truong-chi-uoc-dieu-nay-330525.html