Bị antifan cà khịa 'đừng thấy hoa nở ngỡ xuân về', Trang Khàn đáp trả cực gắt: 'Để xem ai là hoa nở, ai là hoa tàn'

Hậu trường 25/03/2022 14:36

Bị antifan chất vấn, Trang Khàn đã không ngần ngại đáp trả gay gắt.

Tối qua, khi thông tin nữ CEO Đại Nam bị Công an TP.HCM ra quyết định bắt giữ và tạm giam được lan truyền thì cư dân mạng cũng "đứng ngồi không yên". Là một trong những người từng có trận khẩu chiến nảy lửa trên mạng xã hội với nữ CEO, Trang Khàn chắc chắn không bỏ qua buổi livestream nói về thông tin này.

Bị antifan cà khịa 'đừng thấy hoa nở ngỡ xuân về', Trang Khàn đáp trả cực gắt: 'Để xem ai là hoa nở, ai là hoa tàn' - Ảnh 1
Trang Khàn livestream ngay khi biết tin nữ CEO bị bắt tạm giam - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, cựu người mẫu Trang Khàn vừa lái xe ra đường vừa livestream bày tỏ cảm xúc: "Mọi người biết tin gì chưa. Ngay bây giờ tôi đang lái xe ra trại tạm giam để xem tình hình ra sao đây. Trước đó, tôi phải đi qua nhà bà ta ở Ngô Đức Kế để ngắm xem căn nhà ấy giờ sao rồi. Đây rồi, tôi đến đúng cửa nhà bà ta đây. Thương quá, không biết bà ta đã kịp ăn tối chưa.

Bão tố quá, ngày mai tôi sẽ sale sập sàn để ăn mừng nhé, buôn bán gì giờ này nữa, bán lỗ luôn. Nói thật, cách đây 4 ngày tôi đã biết tin bà ta bị bắt rồi. Ngay khi tin vừa lên, tôi nhận được cả nghìn tin nhắn hỏi thăm. Tôi vui lắm".

Đáng lẽ người ta phải bắt bà ta vào ngày cá tháng tư để mọi người còn có nhiều chuyện để nói, bắt tầm này sớm quá. Hôm nay tôi tất tay luôn, mang theo 50 triệu đi chơi hết mới thôi. Ngày mai tôi phải cho người in cái băng rôn thật to với dòng chữ: "Cô đi rồi". Sau đó, tôi phải lên du lịch.Giờ tôi lên Facebook thấy mọi người ăn mừng như giao thừa. Đề nghị ai đó mang rổ hột xoàn, đầm dạ hội cho bà ta ngay, lên đồn ăn mặc giản dị quá tôi nhìn không quen".

Bị antifan cà khịa 'đừng thấy hoa nở ngỡ xuân về', Trang Khàn đáp trả cực gắt: 'Để xem ai là hoa nở, ai là hoa tàn' - Ảnh 2
Nữ người mẫu đáp trả antifan cực gắt - Ảnh: Cắt từ clip

Trước màn mở hội này, phát ngôn của Trang Khàn cũng gây nhiều tranh cãi. Trên trang mạng xã hội Tiktok, một tài khoản đã để lại bình luận "cà khịa" rằng: "Rồi lo bán bún đi nhe cô Trang. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về".

Vốn tính cách không nhượng bộ, Trang Khàn liền đáp trả người này. Cô cho hay chính những antifan mới là người nên đọc thuộc câu này. Không những thế, cựu người mẫu còn cho rằng các antifan không nên quá u mê, cứ để thời gian trả lời ai sẽ là hoa nở, ai là hoa tàn.

"Các con u mê, các con ngu lâu hôn mê sâu, cứ ngồi mà chờ, để xem ai là hoa nở, ai là hoa tàn, các con cứ ngồi đấy mà xem. Cô vẫn đang ở đây đi ăn nhậu các con à, cô không ngu lâu hôn mê sâu như các con đâu, cô là một con người tỉnh táo" - Trang Khàn chia sẻ.

 

Hiện, những phát ngôn của Trang Khàn vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

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