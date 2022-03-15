Sau sự cố của Bi Béo, Trang Khàn van nài Xuân Bắc: 'Tôi lạy anh, anh làm ơn đập điện thoại vợ anh giùm tôi'

Hậu trường 15/03/2022 11:06

Giữa lúc dân tình bàn luận rôm rả chuyện nhà Xuân Bắc thì Trang Khàn tiếp tục gây chú ý khi bày tỏ nỗi bức xúc của mình.

Vừa qua, vụ việc bà xã Xuân Bắc là chị Nguyễn Hồng Nhung đập điện thoại của con vì phát hiện những hình ảnh, tin nhắn nhạy cảm khiến dân mạng dậy sóng tranh cãi trái chiều. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng rầm rộ chuyền tay nhau đoạn clip được cho là của Bi Béo - con trai Xuân Bắc đang khóc lóc xin lỗi mẹ sau lùm xùm bị kiểm tra Facebook.

Trước clip này, người mẫu Trang Khàn đã phát sóng trực tiếng trên trang cá nhân để bày tỏ nỗi bức xúc của mình. Cô chia sẻ: "Nhiều người hỏi tôi có hả hê trước chuyện này không nhưng tôi không hề. Tôi không ưa gì chị nhưng con chị không có tội, nó rất đáng yêu. Chị đừng cố tỏ ra mình là người mẹ nghiêm khắc, cứng cáp, bản lĩnh, biết cách giáo dục con. Con chị rất đáng yêu, còn chồng chị thì được nhiều người ngưỡng mộ. Vậy nên làm ơn, lỗi lầm này của con chị, hai vợ chồng chị hãy đóng cửa bảo nhau rồi dạy dỗ con, chứ không phải tung hê hết lên mạng".

 

Sau sự cố của Bi Béo, Trang Khàn van nài Xuân Bắc: 'Tôi lạy anh, anh làm ơn đập điện thoại vợ anh giùm tôi' - Ảnh 1
Người mẫu Trang Khàn đã livestream bày tỏ nỗi bức xúc về sự việc của gia đình Xuân Bắc - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa dừng lại đó, Trang Khàn tiếp tục van nài nam nghệ sĩ Xuân Bắc. Cô nàng khẩn thiết: "Tôi cũng lạy anh tôi luôn. Anh làm ơn đập điện thoại của vợ anh hoặc xóa Facebook của chị ta giùm tôi, đừng đăng thêm cái gì nữa. Nửa đêm tôi nhìn thằng bé khóc mà nghẹt thở, tội nghiệp quá. Tôi nhìn một đứa trẻ bị như thế mà không chịu nổi. Trời ơi, tôi xem mà đau đầu. Nhìn cảnh đó là tôi thấy đứa trẻ đang rất đau khổ. Nó không vui vẻ chút nào nữa. Nó nức nở khóc lóc, hứa không chơi với người không tốt. Làm sao con chị tránh được những người không tốt trong xã hội này?"

Sau sự cố của Bi Béo, Trang Khàn van nài Xuân Bắc: 'Tôi lạy anh, anh làm ơn đập điện thoại vợ anh giùm tôi' - Ảnh 2
Đoạn clip ghi lại cảnh Bi Béo khóc lóc xin lỗi, hứa sẽ sửa sai khi bị mẹ phát hiện bất thường trong điện thoại - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Trang Khàn còn nêu lên quan điểm rằng việc video bị phát tán rầm rộ trên mạng xã hội có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề học tập và tâm lý của cậu bé tuổi mới lớn này.

Cô cho biết: "Câu chuyện này không hề đơn giản. Ở đời này ai cũng có người thương kẻ ghét. Sau này nó lớn lên có phải khổ nó không. Rồi nếu nó theo nghệ thuật, nổi tiếng rồi bị người ta lôi lại những clip này để bêu riếu thì nó sống sao? Đến như bản thân tôi từng này tuổi mà ngày nào cũng bị antifan lôi chuyện say xỉn trên đồn công an ra đay nghiến. Chẳng qua tôi không quan tâm, nhưng nói không bực, không khó chịu là không đúng. Không ai là hoàn hảo. Sẽ có những lúc con chị bị rơi vào tâm điểm của người khác và những cái chị tạo ra sẽ khiến nó rất mệt".

Sau sự cố của Bi Béo, Trang Khàn van nài Xuân Bắc: 'Tôi lạy anh, anh làm ơn đập điện thoại vợ anh giùm tôi' - Ảnh 3
Xuân Bắc và con trai Bi Béo - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cựu người mẫu cầu xin cư dân mạng không nên vu vạ cho tôi chửi con trai của Xuân Bắc. Cô nêu rõ: "Hôm nay, tôi xin chị đừng đăng clip con chị lên nữa, tội nghiệp cho đứa trẻ lắm. Tôi cũng van xin antifan nữa, chửi tôi ra sao cũng được, nhưng đừng vu vạ cho tôi chửi thằng bé. Tôi nguyền rủa những ai cắt ghép clip, hình ảnh, dùng nick ảo giả mạo tôi để chửi thằng bé".

Hiện tại, phía gia đình Xuân Bắc chưa lên tiếng xác nhận tính chân thật trong video trên. Không chỉ riêng cựu người mẫu Trang Khàn, câu chuyện của chị Hồng Nhung và con trai là bé Bi còn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

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Từ khóa:   Trang Khàn Xuân Bắc bà xã Xuân Bắc

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