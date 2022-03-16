Trang Khàn bị cắt ghép clip nói về con trai Xuân Bắc, khẳng định: Tôi không làm trò bỉ ổi đó

Nữ người mẫu nhiều lần livestream chửi bới vợ Xuân Bắc vì hành động thiếu suy nghĩ lần này, đỉnh điểm là khi đoạn clip ghi lại cảnh Bi Béo khóc nghẹn xin lỗi, hứa sẽ sửa sai khi bị mẹ phát hiện bất thường trong điện thoại càng khiến Trang Trần thêm giận dữ. Dù không phải chuyện gia đình mình, thế nhưng nữ người mẫu liên tục "nhắc nhở" vợ Xuân Bắc trên livestream và yêu cầu Xuân Bắc "đập" luôn điện thoại của vợ.

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào về việc vợ Xuân Bắc đập điện thoại của con trai vì phát hiện cậu bé bị dụ dỗ vào nhiều nhóm 18+ trên mạng xã hội. Điều đáng nói, bà xã nam danh hài còn công khai luôn đoạn tin nhắn chứa nội dung "nhạy cảm" của con trai lên MXH khiến nhiều người vô cùng bức xúc, cho răng cô đang "bêu rếu" con trai, trong đó, Trang Khàn là người phản ứng gay gắt nhất.

"Antifan đã lấy clip tôi chửi chị từ năm ngoái ra cắt ghép vào để thành tôi chửi con chị, chửi cả chị... Tôi biết kiểu gì cũng có ngày antifan lập nick ảo giả mạo tôi để chửi con chị vì chúng biết tôi và chị mâu thuẫn nhau. Lúc đó, con chị đọc được sẽ thắc mắc vì sao tôi mẹ nó với tôi mâu thuẫn mà tôi lại chửi nó, liệu mẹ nó có tốt đẹp hay không?

Bên cạnh đó, cũng có nhiều đoạn clip được chia sẻ với nội dung Trang Trần chửi bới luôn cả con trai Xuân Bắc. Bức xúc trước vụ việc, cô lập tức lên tiếng cho biết antifan đã lấy clip cô chửi vợ Xuân Bắc "nhiều năm trước" để cắt ghép và không có chuyện cô thù hằn với con nít.

"Tôi nói luôn, tôi không bao giờ làm trò bỉ ổi đó, tính tôi không thù hằn với con nít bao giờ. Tôi rất dễ quên, ghét ai thì chửi vài câu rồi quên luôn... Tôi nói ở đây là từ góc độ một người cũng có con. Rất có thể con tôi sau này cũng gặp phải những lỗi lầm không đáng có hay vô tình bị rơi vào trường hợp giống con chị ngày hôm nay... Tôi nhìn chị như một tấm gương và tôi sẽ không bao giờ đem chuyện con tôi như thế lên mạng xã hội" - Trang Trần chia sẻ trong livestream.

Trang Trần và vợ Xuân Bắc được biết đến có mối thù "thâm niên" với nhau, trên MXH, cả hai nhiều lần khẩu chiến, đấu tố qua lại. Hiềm khích giữa cựu người mẫu Trang Trần và vợ nghệ sĩ Xuân Bắc - chị Nguyễn Hồng Nhung xảy ra vào năm 2017.

Thời điểm đó, dư luận từng được phen xôn xao khi vợ nghệ sĩ Xuân Bắc là giảng viên Nguyễn Hồng Nhung công khai “tố” NSND Anh Tú chèn ép để gạt cô ra khỏi hội đồng chấm thi năm 2016-2017 tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - nơi cô công tác. Tuy nhiên, Trang Trần khi đó lại lên tiếng bênh vực NSND Anh Tú. Cả hai nhanh chóng rơi vào cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội.

Tháng 05/2021, cả hai một lần nữa tiếp tục "khẩu chiến" khi vợ Xuân Bắc bất ngờ tuyên bố "gặp Trang Trần ngoài đường sẽ táng". Theo đó, bà xã nam danh hài đồng tình với ý kiến của một nữ đại gia về Trang Trần và viết: "Em mà gặp ngoài đường là em cũng táng. Láo với em 3 năm trước chưa tính".

Vừa nghe được lời khiêu khích của vợ Xuân Bắc, Trang Trần công khai đáp trả: "Nghe nói chị vợ anh danh hài muốn táng em hả? Học diễn viên không ai mời đóng phim nên học đóng hài trên mạng hả chị? Sang lên nhé".

Đến nay, có thể thấy cuộc khẩu chiến giữa cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Về phía vợ Xuân Bắc, cô vẫn đang là tâm điểm chỉ trích của khán giả về hành động thiếu suy nghĩ với con trai. Cặp vợ chồng từ đó đến nay không lên tiếng về vấn đề này, còn khán giả mong muốn sự việc cũng được lắng xuống để Bi Béo sẽ không phải gặp thêm áp lực tâm lý.