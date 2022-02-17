Trang Trần thản nhiên khoe chuyện "giường chiếu", tiết lộ chồng phải nhập viện sau khi "làm vài hiệp"

Hậu trường 17/02/2022 16:50

Cựu người mẫu Trang Trần gây nên nhiều tranh cãi khi liên tục khoe chuyện "giường chiếu" đầy tế nhị của hai vợ chồng, thậm chí còn khoe luôn việc "tiễn" được con gái đi học để vợ chồng dễ dàng ân ái.

Trang Khàn có thể nói là cái tên không bao giờ có thể ngừng gây tranh cãi trên MXH. Sau loạt ồn ào với nữ CEO đại gia, tưởng chừng việc hội tụ với chồng sau thời gian dài xa cách sẽ khiến nàng mẫu "bớt lại" và không còn thường xuyên dành thời gian "đấu khẩu" trên MXH nữa. Tuy nhiên, Trang Trần mới đây lại tiếp tục gây tranh cãi, lần này thì liên quan luôn đến người chồng của cô nàng thị phi. 

Trang Trần thản nhiên khoe chuyện 'giường chiếu', tiết lộ chồng phải nhập viện sau khi 'làm vài hiệp' - Ảnh 1

Cụ thể, từ ngày chồng ở nước ngoài về, trên trang cá nhân, Trang Trần liên tục chia sẻ những chuyện "giường chiếu" đầy tế nhị của hai vợ chồng. Mới đây nhất, cô khoe đưa chồng nhập viện vì nhịp tim tăng cao bất thường. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô nàng chú thích lý do là: "Chắc lỗi do em làm anh luôn gắng sức vài hiệp."

Trang Trần thản nhiên khoe chuyện 'giường chiếu', tiết lộ chồng phải nhập viện sau khi 'làm vài hiệp' - Ảnh 2

Ở phần bình luận, trao đổi qua lại với bạn bè, cô cũng thẳng thắn nhắc đến chuyện 18+ và cho rằng vì hai vợ chồng quá nhớ nhung, quấn quýt nhau nên mới xảy ra tình trạng bị ép tim. Cô thẳng thắn tiết lộ chuyện "yêu" trong các livestream: "Chắc mình bắt chồng mình lao động quá sức. Về nước cày cuốc cả tháng trời để có em bé nên bị ép tim.

Trang Trần thản nhiên khoe chuyện 'giường chiếu', tiết lộ chồng phải nhập viện sau khi 'làm vài hiệp' - Ảnh 3

Từ ngày chồng về, gần như ngày nào Trang Trần cũng khoe những khoảnh khắc hai vợ chồng quấn quýt không rời. Thậm chí, cựu người mẫu còn "than thở" chuyện bé Kiến chen vào giữa và mừng vì con gái đã được đi học trở lại "để trả lại em cái giường ân ái" và rủ rê chồng "vào việc sản xuất tăng gia".

Trang Trần thản nhiên khoe chuyện 'giường chiếu', tiết lộ chồng phải nhập viện sau khi 'làm vài hiệp' - Ảnh 4

Gây nên những tranh cãi và bị chỉ trích không ngừng, đáp lại cựu người mẫu thẳng thừng cho rằng "mình thích thì mình khoe thôi". Được biết, thời gian qua, Trang Trần và ông xã phải sống xa nhau vì Louis Trần làm việc và sống tại nước ngoài. Cặp đôi vừa mới có dịp đoàn tụ nhau vào thời điểm đầu năm mới vừa qua. 

 

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