BGK bật mí lý do bất ngờ giúp Phương Khánh là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất

Không làm người hâm mộ nước nhà thất vọng, Nguyễn Phương Khánh đã đưa nhan sắc Việt lên một tầm cao mới khi xuất sắc giành chiếc vương miện Hoa hậu Trái đất 2018 cao quý.

Tối qua (3/11), đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2018 đã diễn ra tại Philippines. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Phương Khánh xuất sắc vượt qua rất nhiều người đẹp tài năng trên thế giới để giành ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, sau cuộc thi, một số ý kiến cho rằng tân Hoa hậu có được lợi thế lớn vì 2 trong số 9 vị giám khảo là người Việt. Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này với tờ An ninh thủ đô, nhà thiết kế (NTK) Linh San – người vừa đảm nhận trách nhiệm “cầm cân nảy mực” của cuộc thi khẳng định, không có sự thiên vị nào dành cho Phương Khánh. Điểm số của thí sinh dựa vào sự thể hiện tài năng và sự thông minh trên sân khấu cộng cùng với nỗ lực của họ suốt quá trình tranh tài.

Phương Khánh xúc động trong giây phút được trao vương miện - Ảnh: Internet NTK Linh San đánh giá rất cao Phương Khánh vì bản lĩnh và sự thích nghi nhanh. Tân Hoa hậu còn gây thiện cảm lớn với mọi người bởi sự thân thiện, hòa đồng, phong độ và khả năng tiếng Anh rất tốt cùng nụ cười rạng rỡ. Ở chân dài này có một nguồn năng lượng tích cực vô cùng lớn. Những lúc gặp vấn đề sức khỏe, Phương Khánh cũng không mất đi thần thái cuốn hút cùng sự tập trung cao độ. Phương Khánh được đánh giá cao không chỉ vì tài năng, nhan sắc xinh đẹp mà sự thân thiện, hòa đồng cũng giúp cô giành được điểm cộng từ ban giám khảo - Ảnh: Internet Cô nổi bật và luôn giữ được phong độ cao suốt quá trình tranh tài - Ảnh: Internet Dù rất hồi hộp khi là thí sinh cuối cùng trong top 12 tham gia phần thi ứng xử nhưng Phương Khánh đã khiến mọi người rất hài lòng với câu trả lời ngắn gọn, trôi chảy và đi sâu vào vấn đề. NTK Linh San cho biết, hầu hết ban giám khảo đều rất thích thú và hài lòng với phần thi này của đại diện Việt Nam và dành cho cô một nụ cười khích lệ.

Đặc biệt, cô còn được cựu “Hoa hậu Trái đất” Angelia Ong phỏng vấn và được điểm cộng nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát cùng ngoại hình nổi bật. Vóc dáng xinh đẹp, cân đối cũng là một lợi thế lớn giúp Phương Khánh trở thành người Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại Hoa hậu Trái đất - Ảnh: Internet Được biết, khán giả trong đêm chung kết ủng hộ đại diện Việt Nam rất nhiệt tình. Mỗi khi Phương Khánh xuất hiện trên sân khấu, hai chữ Việt Nam được hô vang rất nhiều lần.

Nhan sắc nóng bỏng của tân Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh Ngoài sự tự tin, gương mặt đẹp đậm chất Á đông, Nguyễn Phương Khánh - Tân Hoa hậu Trái đất còn sở hữu số đo ba vòng nóng bỏng, gợi cảm.

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