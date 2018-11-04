BGK bật mí lý do bất ngờ giúp Phương Khánh là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất

Hậu trường 04/11/2018 09:45

Không làm người hâm mộ nước nhà thất vọng, Nguyễn Phương Khánh đã đưa nhan sắc Việt lên một tầm cao mới khi xuất sắc giành chiếc vương miện Hoa hậu Trái đất 2018 cao quý.

Tối qua (3/11), đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2018 đã diễn ra tại Philippines. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Phương Khánh xuất sắc vượt qua rất nhiều người đẹp tài năng trên thế giới để giành ngôi vị cao nhất.

Tuy nhiên, sau cuộc thi, một số ý kiến cho rằng tân Hoa hậu có được lợi thế lớn vì 2 trong số 9 vị giám khảo là người Việt. Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này với tờ An ninh thủ đô, nhà thiết kế (NTK) Linh San – người vừa đảm nhận trách nhiệm “cầm cân nảy mực” của cuộc thi khẳng định, không có sự thiên vị nào dành cho Phương Khánh. Điểm số của thí sinh dựa vào sự thể hiện tài năng và sự thông minh trên sân khấu cộng cùng với nỗ lực của họ suốt quá trình tranh tài.

BGK bật mí lý do bất ngờ giúp Phương Khánh là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất - Ảnh 1
Phương Khánh xúc động trong giây phút được trao vương miện - Ảnh: Internet

NTK Linh San đánh giá rất cao Phương Khánh vì bản lĩnh và sự thích nghi nhanh. Tân Hoa hậu còn gây thiện cảm lớn với mọi người bởi sự thân thiện, hòa đồng, phong độ và khả năng tiếng Anh rất tốt cùng nụ cười rạng rỡ. Ở chân dài này có một nguồn năng lượng tích cực vô cùng lớn. Những lúc gặp vấn đề sức khỏe, Phương Khánh cũng không mất đi thần thái cuốn hút cùng sự tập trung cao độ.

BGK bật mí lý do bất ngờ giúp Phương Khánh là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất - Ảnh 2
Phương Khánh được đánh giá cao không chỉ vì tài năng, nhan sắc xinh đẹp mà sự thân thiện, hòa đồng cũng giúp cô giành được điểm cộng từ ban giám khảo - Ảnh: Internet
BGK bật mí lý do bất ngờ giúp Phương Khánh là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất - Ảnh 3
Cô nổi bật và luôn giữ được phong độ cao suốt quá trình tranh tài - Ảnh: Internet

Dù rất hồi hộp khi là thí sinh cuối cùng trong top 12 tham gia phần thi ứng xử nhưng Phương Khánh đã khiến mọi người rất hài lòng với câu trả lời ngắn gọn, trôi chảy và đi sâu vào vấn đề. NTK Linh San cho biết, hầu hết ban giám khảo đều rất thích thú và hài lòng với phần thi này của đại diện Việt Nam và dành cho cô một nụ cười khích lệ.

Đặc biệt, cô còn được cựu “Hoa hậu Trái đất” Angelia Ong phỏng vấn và được điểm cộng nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát cùng ngoại hình nổi bật.

BGK bật mí lý do bất ngờ giúp Phương Khánh là đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái đất - Ảnh 4
Vóc dáng xinh đẹp, cân đối cũng là một lợi thế lớn giúp Phương Khánh trở thành người Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại Hoa hậu Trái đất - Ảnh: Internet

Được biết, khán giả trong đêm chung kết ủng hộ đại diện Việt Nam rất nhiệt tình. Mỗi khi Phương Khánh xuất hiện trên sân khấu, hai chữ Việt Nam được hô vang rất nhiều lần. 

Nhan sắc nóng bỏng của tân Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh

Nhan sắc nóng bỏng của tân Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh

Ngoài sự tự tin, gương mặt đẹp đậm chất Á đông, Nguyễn Phương Khánh - Tân Hoa hậu Trái đất còn sở hữu số đo ba vòng nóng bỏng, gợi cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Phương Khánh Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 2 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42