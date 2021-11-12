Bên trong 'biệt thự nghìn tỷ' của Vy Oanh với chồng đại gia có gì mà khiến netizen đều phải thốt: 'Không thể tin nổi!'?

Hậu trường 12/11/2021 08:31

Không để khán giả "đoán già đoán non" thêm nữa, nữ ca sĩ đã tự chia sẻ hình ảnh tổ ấm của gia đình lên trang cá nhân.

Sau những cuộc đấu tố với nữ CEO Đại Nam không hồi kết, ca sĩ Vy Oanh hiện đang gây nhiều chú ý. Mới đây, trên trang cá nhân, hoà chung không khí cổ vũ ĐT Việt Nam thi đấu, ca sĩ Vy Oanh đã đăng tải bức ảnh gia đình xem bóng kèm dòng trạng thái:

"Nay nhà cháu tranh thủ để xem bóng, môn yêu thích của ba em, cả em bé mới nở Milo cũng hóng hớt xem nữa. Người ta được bốn tháng tuổi mà mặc luôn đồ 2 tuổi của chị Xu rồi cô chú ạ. Vượt trội y như anh Voi của em. Chị Xu ăn vô thì tồn hết lên não nên chiều cao cân nặng vừa đủ chuẩn thôi. Thích nhất buổi tối quây quần bên nhau, mỗi ngày phải hít hít tí hơi các cục cưng mới chịu được cơ hihi".

Bên trong 'biệt thự nghìn tỷ' của Vy Oanh với chồng đại gia có gì mà khiến netizen đều phải thốt: 'Không thể tin nổi!'? - Ảnh 1
Vy Oanh khoe ảnh cùng chồng đại gia và con gái xem bóng đá - Ảnh: FBNV

Bài viết chia sẻ đơn giản về tình cảm gia đình nhưng lại nhanh chóng hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận vì thứ gây chú ý và được đem ra bàn luận nhiều nhất chính là hình ảnh một phần phòng khách nhà Vy Oanh.

Một góc phòng khách nhỏ trong ngôi nhà của Vy Oanh và chồng đại gia được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp và cực kì đơn giản. Căn phòng được bày trí theo phong cách quen thuộc với bộ bàn ghế sáng màu, ti vi, đầu đĩa và chiếc tủ đựng đồ kế bên.

Phần lớn dân mạng tỏ ra vô cùng bất ngờ vì không tin nổi đây là bên trong ngôi nhà của một đại gia giàu có và nữ ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt bởi nội thất xung quanhg không cầu kì, sang chảnh với loạt đồ đắt tiền, tổ ấm của Vy Oanh lại đơn sơ đến giật mình.

Bên trong 'biệt thự nghìn tỷ' của Vy Oanh với chồng đại gia có gì mà khiến netizen đều phải thốt: 'Không thể tin nổi!'? - Ảnh 2
Hàng loạt bình luận xung quanh 1 góc nhỏ trong phòng khách nhà Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình 

Nhiều một ý kiến khác lại cho rằng gia đình nữ ca sĩ Vy Oanh chuộng cuộc sống tối giản, dù giàu có cũng không khoa trương. Một bộ phận dân mạng khác thì lại chê quá đơn sơ và còn hào hứng lao vào bóc giá các món đồ xuất hiện trong ảnh.

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