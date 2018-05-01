Bày tỏ ước muốn kết hôn với Lâm Vinh Hải, Linh Chi bất ngờ bị 'ném đá' không thương tiếc

Trải qua sóng gió, Linh Chi ẩn ý tuyên bố sẽ chọn Lâm Vinh Hải làm chồng khiến cư dân mạng tiếp tục "ném đá" thậm tệ.

Ngay từ khi mới công khai tình yêu, Linh Chi và Lâm Vinh Hải đã nhận hàng loạt "cơn mưa gạch đá" từ cư dân mạng. Hầu hết, khán giả đều cho rằng Lâm Vinh Hải là kẻ phụ bạc, còn đàn em Ngọc Trinh là người thứ 3 phá hoại hôn nhân tốt đẹp giữa nam vũ công và Lý Phương Châu. Trải qua nhiều thăng trầm, cặp đôi không ít lần chia tay rồi tái hợp mặc cho dư luận không ngừng lên án. Tình yêu của Linh Chi và Lâm Vinh Hải không được dư luận ủng hộ - Ảnh: Internet Khoảng vài tháng trở lại đây, Linh Chi nhiều lần livestream kể tội vợ cũ Lâm Vinh Hải như để minh oan cho cả hai. Mới đây, chân dài này còn gây sốc khi chia sẻ một status khá dài bàn về mong muốn kết hôn cùng người tình. Bằng tâm trạng ngập tràn hạnh phúc, Linh Chi khẳng định Lâm Vinh Hải là người đàn ông tuyệt vời, xứng đáng để cô gửi gắm cả phần đời còn lại.

"Phụ nữ thích tiền nhưng không phải lúc nào cũng lấy người giàu có. Người mà nàng lấy chính là người đối xử tốt nhất với nàng. Hôn nhân không phải là chọn người giàu và đẹp trai, mà hôn nhân chính là trách nhiệm và nhân phẩm. Và anh chính là người đàn ông có tính trách nhiệm và cũng là người giàu có nhất - Lâm Vinh Hải", Linh Chi thổ lộ. Linh Chi ẩn ý muốn đi đến hôn nhân với Lâm Vinh Hải - Ảnh: Internet Dưới bài chia sẻ của nữ người mẫu, rất đông khán giả bình luận chúc cặp đôi sớm nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, cũng không ít anti-fan lên tiếng mỉa mai Linh Chi, cho rằng cô sẽ gặp quả báo vì cướp giật hạnh phúc của kẻ khác. Trước phản ứng gay gắt của cư dân mạng, chân dài Venus đanh thép tuyên bố sẽ không từ bỏ tình yêu của mình. Cô cũng sửa status nhằm tiếp thêm sức mạnh cho bạn trai.

"Đừng quan tâm miệng mồm thiên hạ vì những người cố tình không hiểu chuyện khi sự thật đã phơi bày và quá rõ ràng như thế rồi. Anh cứ nghĩ vì sao: Sau bao nhiêu biến cố, anh từ một người đang trên đỉnh cao bị rớt xuống vực thẳm, và anh lại từ con số 0 làm lại từ đầu một mình. Anh đi lên bằng chính năng lực của anh cho đến thời điểm hiện tại. Sống không thẹn lòng trời đất an bài hết cho anh. Đúng chứ? Dù thời điểm hiện tại, có số người vẫn còn ghét hắn thế nào hay vùi dập hắn, giữ lấy cái quan điểm hắn ta là thằng đàn ông xấu thì sự thật về đạo đức của hắn vẫn in hằn qua cách sống mỗi ngày. Điển hình là sự im lặng và nhẫn nhịn của hắn, và sự thật thì hắn vẫn thành công. Hắn giỏi, hắn sống đạo đức và hắn vẫn khẳng định vị trí của mình từng ngày, từng ngày. That Right...", người đẹp bức xúc. Từ trước đến nay, Linh Chi luôn phủ nhận mình là kẻ thứ 3 - Ảnh: Internet

Linh Chi: "Tôi bán hình ảnh, không bán thân" "Nghề mẫu thì đến khi có tuổi sẽ ngay lập tức bị thanh lọc." - Linh Chi nói trước một số ý kiến thắc mắc về việc vắng bóng cô trên các sàn diễn.

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