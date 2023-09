Bày tỏ ước muốn kết hôn với Lâm Vinh Hải, Linh Chi bất ngờ bị 'ném đá' không thương tiếc

"Đừng quan tâm miệng mồm thiên hạ vì những người cố tình không hiểu chuyện khi sự thật đã phơi bày và quá rõ ràng như thế rồi. Anh cứ nghĩ vì sao: Sau bao nhiêu biến cố, anh từ một người đang trên đỉnh cao bị rớt xuống vực thẳm, và anh lại từ con số 0 làm lại từ đầu một mình. Anh đi lên bằng chính năng lực của anh cho đến thời điểm hiện tại. Sống không thẹn lòng trời đất an bài hết cho anh. Đúng chứ?

Dù thời điểm hiện tại, có số người vẫn còn ghét hắn thế nào hay vùi dập hắn, giữ lấy cái quan điểm hắn ta là thằng đàn ông xấu thì sự thật về đạo đức của hắn vẫn in hằn qua cách sống mỗi ngày. Điển hình là sự im lặng và nhẫn nhịn của hắn, và sự thật thì hắn vẫn thành công. Hắn giỏi, hắn sống đạo đức và hắn vẫn khẳng định vị trí của mình từng ngày, từng ngày. That Right...", người đẹp bức xúc.