Linh Chi đang làm thủ tục khởi kiện anti-fan nhục mạ chuyện tình với Lâm Vinh Hải

Hậu trường 02/03/2018 11:01

Bức xúc với những tin nhắn lăng mạ của anti-fan, Linh Chi đã quyết định khởi kiện để đòi lại công bằng cho mình.

Dù đã tuyên bố chia tay nhưng Linh Chi - Lâm Vinh Hải vẫn quấn quít bên nhau không rời. Họ được cho là đã âm thầm nối lại tình xưa mặc cho cư dân mạng vẫn không ngừng chỉ trích. Đã hơn 1 năm kể từ khi công khai yêu nhau nhưng chuyện tình yêu đầy sóng gió của cặp đôi thị phi này vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Linh Chi đang làm thủ tục khởi kiện anti-fan nhục mạ chuyện tình với Lâm Vinh Hải - Ảnh 1
Linh Chi và Lâm Vinh Hải đang tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ ở Hàn Quốc - Ảnh: FBNV

Mới đây, chân dài Venus tiếp tục gây chú ý với những clip livestream tố Lý Phương Châu ngoại tình trước mắt chồng. Hành động này vô tình khiến cô hứng chịu hàng loạt "cơn mưa gạch đá" đến từ fan của vợ cũ Lâm Vinh Hải. Trong khi người đẹp quê miền Trung khẳng định bạn trai mình không ngoại tình thì anti-fan lại cho rằng quản lý vũ đoàn MTE là người phụ nữ đoan chính.

Linh Chi đang làm thủ tục khởi kiện anti-fan nhục mạ chuyện tình với Lâm Vinh Hải - Ảnh 2
Linh Chi tuyên bố sẽ cho anti-fan một bài học - Ảnh: FBNV

Đứng trước những lời lẽ xúc phạm của cư dân mạng, Linh Chi và Lâm Vinh Hải đã quyết định nhờ đến luật sư can thiệp. Cách đây ít giờ, đàn em Ngọc Trinh tuyên bố rằng những kẻ nhục mạ mình sẽ sớm nhận hình phạt thích đáng.

“Mấy nay chửi lộn đã rồi. Bên đây, 4h sáng ngày mai để luật sư cùng PC45 làm việc hết tất cả những comment mang tính chất nhục mạ ... Cười nhẹ cái nào anh yêu Lâm Vinh Hải, tình tri kỷ của em”, Linh Chi viết.

Linh Chi đang làm thủ tục khởi kiện anti-fan nhục mạ chuyện tình với Lâm Vinh Hải - Ảnh 3
Linh Chi được cho là rất đanh đá, không biết sợ anti-fan - Ảnh: Internet
Phản ứng của Lý Phương Châu khi được gửi hình hạnh phúc của chồng cũ với Linh Chi

Phản ứng của Lý Phương Châu khi được gửi hình hạnh phúc của chồng cũ với Linh Chi

Trái ngược với suy nghĩ của số đông, Lý Phương Châu nói rằng cô không quan tâm đến những chuyện đang xảy ra.

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Từ khóa:   Linh Chi Linh Chi - Lâm Vinh Hải Linh Chi khởi kiện anti-fan

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