Bất nhất trong 'ồn ào' Hồ Văn Cường: Chị kể khổ Em lại học trường quốc tế, Em sống đầy đủ nhưng Chị lương tháng vài trăm?

Hậu trường 14/06/2021 07:31

Một điều khán giả cảm thấy khó chịu đó chính là việc quản lý Phi Nhung chia sẻ về cuộc sống của Hồ Văn Cường nhưng lại bất nhất với bài phỏng vấn của chị nam ca sĩ này trên báo trong cùng một ngày.

Phải chăng bất nhất lời nói do không có sự chuẩn bị trước

Việc lùm xùm mối quan hệ giữa ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù nữ ca sĩ hải ngoại đã tỏ ra bình thường trên trang cá nhân. Sáng nay, sau nghi vấn giữ tiền cát sê và tiền thưởng 200 triệu của nam ca sĩ vẫn chưa trả lại người quản lý của nữ ca sĩ Phi Nhung cũng đã chia sẻ trên Zing News rằng, do Cường học trường quốc tế, học phí hàng tháng rất cao nhưng không ai biết. Từ thông tin của nữ quản lý này có thể thấy, Cường khá đầy đủ, phải nói là sang hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. 

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Căn nhà 4 tầng khang trang sạch sẽ của ca sĩ Phi Nhung nơi được đồn là chỗ ở của ca sĩ Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Chị lượm ve chai em học trường quốc tế?

Song song thời gian đó, theo thông tin từ Zing News chị của Hồ Văn Cường có cuộc sống khá khó khăn. Chị làm việc mỗi tháng chỉ có vài trăm ngàn, có khi mỗi ngày đi lượm ve chai cũng được vài chục ngàn. Mỗi lần lên thăm em đều phải hỏi ý kiến của ca sĩ Phi Nhung. Thử hỏi nếu ca sĩ Hồ Văn Cường sống đầy đủ, sung túc như lời vị quản lý kia nói thì tại sao chị ruột của anh lại phải nhặt ve chai kiếm sống và không nhận được sự hỗ trợ nào của người em là "ca sĩ có tiếng".

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Chị ruột Hồ Văn Cường có cuộc sống khá khó khăn, có lúc còn phải đi lượm ve chai - Ảnh: Chụp từ clip

Khán giả còn thắc mắc rằng mỗi lần lên thăm em chị còn phải có tiền mới dám đi, trong khi với khả năng của Hồ Văn Cường và phép lịch sự tối thiểu của một người quản lý chẳng ai đối xử với chị ruột của mình như thế. Cư dân mạng còn tỏ ra khó hiểu khi chị Hồ Văn Cường khăng khăng em trai mình khổ lắm. Phải chăng để tránh mũi rìu dư luận thì em trai cũng "phải khổ" nên chẳng thể giúp được chị mình, lúc này sẽ tránh được việc bị dư luận soi mói.

Tuy nhiên, chính quản lý của Hồ Văn Cường đã “vạ miệng” khi khoe anh học trường quốc tế học phí rất cao. Và còn ẩn ý số tiền đó có thể là tiền đi hát của Cường dùng để lo cho việc học. Tại sao than nghèo, kể khổ mà vẫn vào trường quốc tế học? Có ai vào đó học mà lại để anh chị em ruột đi lượm ve chai bao giờ?

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Bên ngoài khu trọ lụp xụp bình dân của chị ruột nam ca sĩ Hồ Văn Cường sinh sống - Ảnh: Chụp từ clip

Thậm chí trong một bài phỏng vấn, khi người bà con của Hồ Văn Cường gọi lên hỏi thăm ba anh thì bên kia đầu dây ba Cường giọng khá lo lắng và yêu cầu không có việc gì thì đừng gọi lên. Việc này càng khiến nhiều khán giả tò mò về cuộc sống bí ẩn của Hồ Văn Cường liệu có thoải mái như clip “giả trân” được nam ca sĩ tung lên mạng cùng ba mẹ trước đó. 

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Ba mẹ ruột Hồ Văn Cường vẫn phải đi làm ô sin, giữ xe sau 5 năm anh đi hát và bây giờ nam ca sĩ đang học trường quốc tế với chi phí đắt đỏ theo chia sẻ của quản lý ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Những thắc mắc của khán giả đưa ra vốn không phải để chỉ trích hay soi mói đời tư của Hồ Văn Cường. Tất cả chỉ vì muốn một sự thật rõ ràng công bằng cho cả hai bên. Có lẽ “trong chăn mới biết chăn có rận”, tuy nhiên khán giả hi vọng nam ca sĩ sẽ nhận lại đủ toàn bộ số tiền đi hát kèm 200 triệu tiền tưởng để có cuộc sống “đỡ nghèo” hơn. Bên cạnh đó cũng có thể cưu mang cho người chị ruột đang... lượm ve chai ở quê nhà.

‘Không ai đánh đập’, ‘tiền bạc ba mẹ đâu ngu’, vậy quản lý Phi Nhung khi nào giao 200 triệu và tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường?

‘Không ai đánh đập’, ‘tiền bạc ba mẹ đâu ngu’, vậy quản lý Phi Nhung khi nào giao 200 triệu và tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường?

Quản lý Diễm Phạm mới đây đã có phát biểu trên báo về lí do giữ tiền đi hát của Hồ Văn Cường.

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Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường - Phi Nhung quản lý Phi Nhung

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