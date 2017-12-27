Bất ngờ tuyên bố 'đập mặt xây lại toàn bộ', Dương Yến Ngọc nhận phản ứng khó đỡ từ dân mạng

Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Dương Yến Ngọc nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ bạn bè và cư dân mạng khi tuyên bố “đập mặt xây lại toàn bộ”.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Dương Yến Ngọc thu hút sự chú ý của công chúng và giới truyền thông khi bất ngờ tuyên bố phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt. Cô viết: “Nàng vừa quyết định động trời, đập mặt đi xây lại toàn bộ. Đừng ai chửi nàng nha”.

Trên trang Facebook cá nhân, Dương Yến Ngọc tuyên bố: "Đập mặt xây lại toàn bộ" - Ảnh: FBNV Ít phút sau, bên dưới phần bình luận, rất nhiều fan và bạn bè khuyên cô không nên phẫu thuật làm lại gương mặt của mình. Fan và bạn bè ra sức khuyên ngăn người đẹp này - Ảnh: FBNV Một cư dân mạng bày tỏ sự lo ngại: "Coi chừng chữa từ lợn lành thành lợn què đó chế" - Ảnh: FBNV “Em không chửi, em chỉ nói: Chị nên cân nhắc! Vì phẫu thuật thẩm mỹ rủi ro khá lớn! Chị đẹp rồi cần gì phải sửa chữa hay thay đổi gì. Về căn bản chị nên tự tin rằng chị quá đủ đẹp rồi không cần phải thay đổi hay sửa chữa. Chỉ cần thay đổi trong tư tưởng là ok”, H.N bày tỏ.

"Bản chính lúc nào cũng đẹp và đặc biệt, bản chỉnh sửa có thể cũng đẹp nhưng không còn đặc biệt đâu em. Suy nghĩ thiệt kỹ nha, chúc em sáng suốt và luôn vui” - N.H chia sẻ. Bên cạnh rất nhiều lời can ngăn, một số người cũng bày tỏ ý kiến đồng tình với quyết định của hoa hậu gốc Hải Phòng - Ảnh: FBNV Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, cô từng là một người mẫu thành công cùng thời với nhiều chân dài đình đám như Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân… Bên cạnh đó, nàng hậu gốc hải phòng cũng từng giành hàng loạt vị trí cao khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2000. Đặc biệt, mới đây, người đẹp sinh năm 1979 xuất sắc đăng quang tại Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 được tổ chức tại Philippines. Chân dài sinh năm 1979 hạnh phúc khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 - Ảnh: Internet Hình ảnh xinh đẹp, cuốn hút của Dương Yến Ngọc thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á, Dương Yến Ngọc bất ngờ công khai bạn trai Trong sự kiện thời trang diễn ra tối qua (19/12), Dương Yến Ngọc - tân Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 đã bất ngờ xuất hiện tình tứ bên một người đàn ông khiến nhiều người chú ý.

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