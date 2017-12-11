Bị 'ném đá' không biết tiếng Anh, Dương Yến Ngọc vẫn đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình châu Á 2017

Dù bị chỉ trích không biết tiếng Anh nhưng vẫn tự tin tham dự cuộc thi tầm cỡ quốc tế, Dương Yến Ngọc đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi giành giải Hoa hậu Quý bà Hòa bình châu Á.

Tối qua (10/12), Chung kết Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 diễn ra tại Philippines đã chính thức khép lại với sự thắng lợi lớn của Việt Nam tại "đấu trường" nhan sắc quốc tế này. Dương Yến Ngọc xuất sắc giành giải Hoa hậu Quý bà Hòa bình châu Á. Điều này đã khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó người đẹp đã phải hứng chịu nhiều "gạch đá" từ dư luận vì từng phẫu thuật thẩm mỹ cũng như trình độ tiếng Anh kém nhưng lại tự tin tham gia một cuộc thi mang tầm quốc tế.

Thế nhưng, trong phần thi ứng xử, nhận được câu hỏi: "Đến với cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, bạn muốn mang đến thông điệp gì?", đại diện Việt Nam đã trả lời bằng tiếng Anh hết sức lưu loát và gây được ấn tượng với ban giám khảo. Dương Yến Ngọc trả lời: "Đến với Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, tôi muốn mang đến thông điệp: Đại dương không phải là bãi rác của thế giới. Với tôi, Hòa bình không chỉ là tình yêu giữa con người với con người mà còn là tình yêu giữa con người với thiên nhiên. Đại dương được bao phủ 70% là nước. Mọi người sẽ nghĩ rác thải, nước bẩn sẽ được hòa tan trong đó nhưng không phải, chúng luôn tồn đọng và làm tăng mức độ ô nhiễm. Tôi hy vọng mọi người sẽ ý thức chung tay bảo vệ môi trường biển đại dương".

Dương Yến Ngọc cho biết đến với cuộc thi cô có thêm nhiều bạn mới, được hiểu thêm về văn hóa Philippines và có những kỷ niệm đáng nhớ. Đêm chung kết khép lại, cựu người mẫu cảm thấy buồn khi phải chia tay với những người bạn tại Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Cô hy vọng mình và những người bạn có thể giữ liên lạc với nhau cũng như nếu có cơ hội sẽ còn gặp nhau. Ngoài ra, Á hậu doanh nhân Phương Lê - một đại diện khác của Việt Nam, cũng đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên sáng giá và đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nem-da-khong-biet-tieng-anh-duong-yen-ngoc-van-dang-quang-hoa-hau-quy-ba-hoa-binh-chau-a-2017-260926.html