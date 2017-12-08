Bị chỉ trích khi tham dự Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, Dương Yến Ngọc khiến nhiều người câm nín vì làm được điều này

Đại diện của Việt Nam, Dương Yến Ngọc đã xuất sắc giành được 2 giải lớn trong đêm bán kết Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017.
Tối qua (7/12), đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 đã diễn ra tại Phillipines. Á hậu Dương Yến Ngọc cùng với những thí sinh khác đã lần lượt trải qua các phần thi theo quy định của Ban tổ chức.
Với sự tự tin, thông minh và kinh nghiệm phong phú, đại diện của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để nhận 2 giải phụ gồm: Mrs Best Catwalk và Mrs Super Star.
Đêm chung kết Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10/12 tới. Với những thành công mà Yến Ngọc giành được tại bán kết, khán giả đang kỳ vọng rất lớn vào người đẹp này trong đêm thi sắp tới, theo Trí Thức Trẻ.
Người đẹp Dương Yến Ngọc sinh năm 1979. Cô bắt đầu tham gia vào làng giải trí sau khi đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2000. Yến Ngọc hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên cùng thời với nhiều tên tuổi lớn như Ngọc Thúy, Xuân Lan…
Cùng nhìn lại những hình ảnh của Dương Yến Ngọc suốt quá trình tham gia Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 tại Philippines.