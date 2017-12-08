Bị chỉ trích khi tham dự Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, Dương Yến Ngọc khiến nhiều người câm nín vì làm được điều này

Tối qua (7/12), đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 đã diễn ra tại Phillipines. Á hậu Dương Yến Ngọc cùng với những thí sinh khác đã lần lượt trải qua các phần thi theo quy định của Ban tổ chức.

Với sự tự tin, thông minh và kinh nghiệm phong phú, đại diện của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để nhận 2 giải phụ gồm: Mrs Best Catwalk và Mrs Super Star.