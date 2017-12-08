Bị chỉ trích khi tham dự Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, Dương Yến Ngọc khiến nhiều người câm nín vì làm được điều này

Giải trí 08/12/2017 17:13

Đại diện của Việt Nam, Dương Yến Ngọc đã xuất sắc giành được 2 giải lớn trong đêm bán kết Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017.

Tối qua (7/12), đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 đã diễn ra tại Phillipines. Á hậu Dương Yến Ngọc cùng với những thí sinh khác đã lần lượt trải qua các phần thi theo quy định của Ban tổ chức.

Với sự tự tin, thông minh và kinh nghiệm phong phú, đại diện của Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để nhận 2 giải phụ gồm: Mrs Best Catwalk và Mrs Super Star.

Đêm chung kết Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10/12 tới. Với những thành công mà Yến Ngọc giành được tại bán kết, khán giả đang kỳ vọng rất lớn vào người đẹp này trong đêm thi sắp tới, theo Trí Thức Trẻ.

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Dương Yến Ngọc đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 - Ảnh: Internet 

Người đẹp Dương Yến Ngọc sinh năm 1979. Cô bắt đầu tham gia vào làng giải trí sau khi đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2000. Yến Ngọc hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên cùng thời với nhiều tên tuổi lớn như Ngọc Thúy, Xuân Lan…

Bị chỉ trích khi tham dự Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, Dương Yến Ngọc khiến nhiều người câm nín vì làm được điều này - Ảnh 2
 Cô xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để nhận về 2 giải phụ gồm Mrs Best Catwalk và Mrs Super Star - Ảnh: Internet

Cùng nhìn lại những hình ảnh của Dương Yến Ngọc suốt quá trình tham gia Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 tại Philippines.

Bị chỉ trích khi tham dự Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, Dương Yến Ngọc khiến nhiều người câm nín vì làm được điều này - Ảnh 3
Với gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cân đối, Yến Ngọc tạo được ấn tượng mạnh với ban giám khảo cuộc thi - Ảnh: Internet

Bị chỉ trích khi tham dự Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, Dương Yến Ngọc khiến nhiều người câm nín vì làm được điều này - Ảnh 4
Hình ảnh của người đẹp sinh năm 1979 tại đêm bán kết Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 - Ảnh: Internet

Bị chỉ trích khi tham dự Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, Dương Yến Ngọc khiến nhiều người câm nín vì làm được điều này - Ảnh 5
Yến Ngọc (thứ 2 từ trái sang) nổi bật khi chụp ảnh cùng các thí sinh khác - Ảnh: Internet

Bị chỉ trích khi tham dự Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, Dương Yến Ngọc khiến nhiều người câm nín vì làm được điều này - Ảnh 6
Trước đó, Yến Ngọc cũng tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   dương yến ngọc Á hậu Dương Yến Ngọc Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017

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