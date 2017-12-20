Sau khi đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á, Dương Yến Ngọc bất ngờ công khai bạn trai

Trong sự kiện thời trang diễn ra tối qua (19/12), Dương Yến Ngọc - tân Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 đã bất ngờ xuất hiện tình tứ bên một người đàn ông khiến nhiều người chú ý.

Dù ít hoạt động trong giới showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh nhưng Dương Yến Ngọc vẫn là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện.

Đặc biệt, mới đây, bà mẹ 2 con đã khiến nhiều người kinh ngạc khi giành được giải Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 diễn ra tại Philippines.

Đến chúc mừng NTK Đức Vincie ra mắt bộ sưu tập mới vài tối qua (19/12), tân Hoa hậu Quý bà Hòa Bình châu Á Dương Yến Ngọc diện bộ váy bó sát sexy khoe đường nét gợi cảm của cơ thể. Đồng thời, bộ váy với thiết kế khoe lưng trần và vòng 1 quyến rũ cũng khiến cho người đẹp U40 thu hút hầu như tất cả mọi ánh nhìn.

Dù đã gần 40 tuổi nhưng tân hoa hậu vẫn xinh đẹp và trẻ trung khi đứng cạnh các đàn em - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong sự kiện, Dương Yến Ngọc xuất hiện tình tứ bên cạnh một người đàn ông rất bảnh bao. Nhiều người đã tinh ý nhận ra đây chính là bạn trai tin đồn mà người đẹp úp mở lâu nay.

Người đẹp dựa đầu vào vai bạn trai tin đồn - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi kết thúc sự kiện, Dương Yến Ngọc đã bất ngờ chia sẻ những dòng cảm xúc ngọt ngào dành cho bạn trai trên trang cá nhân.

Cụ thể, cô viết: "Anh có nói sẽ không bao giờ buông tay em. Em post để đây làm chứng cho chuyện của chúng ta. Nếu ngày ấy có xảy ra, em biết em không được buồn vì điều đó. Đơn giản 1 điều: Duyên đến hay đi không phải lỗi của em nữa rồi".

Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và làm một bà mẹ đơn thân trong nhiều năm, khán giả cảm thấy mừng cho người đẹp khi tìm được một tình yêu mới.

Nhiều lời chúc mừng được dành cho Dương Yến Ngọc - Ảnh: FBNV

Bị 'ném đá' không biết tiếng Anh, Dương Yến Ngọc vẫn đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình châu Á 2017 Dù bị chỉ trích không biết tiếng Anh nhưng vẫn tự tin tham dự cuộc thi tầm cỡ quốc tế, Dương Yến Ngọc đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi giành giải Hoa hậu Quý bà Hòa bình châu Á.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-dang-quang-hoa-hau-quy-ba-chau-a-duong-yen-ngoc-bat-ngo-cong-khai-ban-trai-263247.html