Sau khi đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á, Dương Yến Ngọc bất ngờ công khai bạn trai

Giải trí 20/12/2017 16:44

Trong sự kiện thời trang diễn ra tối qua (19/12), Dương Yến Ngọc - tân Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 đã bất ngờ xuất hiện tình tứ bên một người đàn ông khiến nhiều người chú ý.

Dù ít hoạt động trong giới showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh nhưng Dương Yến Ngọc vẫn là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện.

Đặc biệt, mới đây, bà mẹ 2 con đã khiến nhiều người kinh ngạc khi giành được giải Hoa hậu Quý bà châu Á 2017 diễn ra tại Philippines.

Đến chúc mừng NTK Đức Vincie ra mắt bộ sưu tập mới vài tối qua (19/12), tân Hoa hậu Quý bà Hòa Bình châu Á Dương Yến Ngọc diện bộ váy bó sát sexy khoe đường nét gợi cảm của cơ thể. Đồng thời, bộ váy với thiết kế khoe lưng trần và vòng 1 quyến rũ cũng khiến cho người đẹp U40 thu hút hầu như tất cả mọi ánh nhìn.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á, Dương Yến Ngọc bất ngờ công khai bạn trai - Ảnh 1
Dù đã gần 40 tuổi nhưng tân hoa hậu vẫn xinh đẹp và trẻ trung khi đứng cạnh các đàn em - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong sự kiện, Dương Yến Ngọc xuất hiện tình tứ bên cạnh một người đàn ông rất bảnh bao. Nhiều người đã tinh ý nhận ra đây chính là bạn trai tin đồn mà người đẹp úp mở lâu nay.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á, Dương Yến Ngọc bất ngờ công khai bạn trai - Ảnh 2
Người đẹp dựa đầu vào vai bạn trai tin đồn - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi kết thúc sự kiện, Dương Yến Ngọc đã bất ngờ chia sẻ những dòng cảm xúc ngọt ngào dành cho bạn trai trên trang cá nhân.

Cụ thể, cô viết: "Anh có nói sẽ không bao giờ buông tay em. Em post để đây làm chứng cho chuyện của chúng ta. Nếu ngày ấy có xảy ra, em biết em không được buồn vì điều đó. Đơn giản 1 điều: Duyên đến hay đi không phải lỗi của em nữa rồi".

Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và làm một bà mẹ đơn thân trong nhiều năm, khán giả cảm thấy mừng cho người đẹp khi tìm được một tình yêu mới.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Quý bà châu Á, Dương Yến Ngọc bất ngờ công khai bạn trai - Ảnh 3
Nhiều lời chúc mừng được dành cho Dương Yến Ngọc - Ảnh: FBNV
Bị 'ném đá' không biết tiếng Anh, Dương Yến Ngọc vẫn đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình châu Á 2017

Bị 'ném đá' không biết tiếng Anh, Dương Yến Ngọc vẫn đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình châu Á 2017

Dù bị chỉ trích không biết tiếng Anh nhưng vẫn tự tin tham dự cuộc thi tầm cỡ quốc tế, Dương Yến Ngọc đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi giành giải Hoa hậu Quý bà Hòa bình châu Á.

Xem thêm
Từ khóa:   dương yến ngọc hoa hậu quý bà châu á 2017 bạn trai Dương Yến Ngọc

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 48 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 48 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 48 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 48 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp