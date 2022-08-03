Bất chấp mưa gió sấm chớp, Đan Trường vẫn hát hết mình phục vụ khán giả khiến fan vừa xót xa vừa cảm phục

Trong một buổi biểu diễn tại Phú Yên, ca sĩ Đan Trường đã có hành động khiến khán giả vừa cảm phục vừa lo lắng cho sức khỏe của nam ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường đã chia sẻ hình ảnh trong một buổi biểu diễn tại Phú Yên. Nam ca sĩ xuất hiện với bộ vest bảnh bao trên sân khấu dưới sự ủng hộ của đồng đảo khán giả có mặt. Đáng chú ý hơn cả, dù thời tiết không được thuận lợi, trời đổ mưa tầm tã, Đan Trường vẫn đội mưa, mặc kệ sấm chớp ngang trời thể hiện trọn vẹn phần trình diễn của mình.

Ca sĩ Đan Trường bất chấp mưa gió, sấm chớp hết mình hát phục vụ khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó Đan Trường chú thích: "Mặc dù trong giai đoạn thu album mới và rất sợ ngã bệnh trong thời gian này nhưng cũng không ngăn được tình cảm mãnh liệt của mình dành cho các fan thân yêu.

Xin cám ơn Đài truyền hình Phú Yên, quý khán giả tại Sông Cầu, dù mưa gió thế nào cũng ở lại để ủng hộ cho Đan Trường và các ca sĩ đến cuối chương trình".

Bên dưới bài đăng, đông đảo netizen đã để lại những bình luận bày bỏ sự ngưỡng mộ cũng như tình cảm mà Đan Trường dành cho khán giả tại Phú Yên

"Thương anh, khán giả luôn nhớ khoảnh khắc ghi sâu này. Yêu thương."

"Trời mưa mà a vẫn hát như ko có gì, quá tuyệt vời I love Đan Trường."

"Trời mưa mà a vẫn hát, Đan Trường mãi đỉnh."

"Thương anh Bo tuy mưa nhưng vẫn cháy hết mình."

"Ôi thương anh Bo và thương tất cả khán giả đội trời mưa xem ca nhạc."

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