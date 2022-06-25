Ly hôn đã lâu, Đan Trường bất ngờ tiết lộ con trai vẫn chưa biết việc bố mẹ chia tay

Nam ca sĩ Đan Trường cho biết con trai của anh và vợ cũ vẫn chưa biết chuyện bố mẹ chia tay và mong rằng khi lớn lên con sẽ hiểu.

Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên từng là một cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi của mình. Tuy nhiên, sau 8 năm chung sống, vào năm 2021, cả hai bất ngờ thông báo ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Lý do mà cặp đôi đưa ra về việc chia tay chính là bất đồng quan điểm sống và "xa mặt cách lòng".

Đan Trường và Thủy Tiên đã ly hôn sau 8 năm chung sống - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, hậu ly hôn, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau nuôi dạy con trai nhỏ. Mới đây, cả hai còn đưa con trai về thăm quê hương Việt Nam nhân dịp nghỉ hè.

Qua những bức ảnh được Đan Trường và vợ cũ chia sẻ, có thể thấy rằng dù là lần đầu về Việt Nam nhưng nhóc tỳ Mathis Thiên Từ tỏ ra rất hào hứng và mạnh dạn.

Hai vợ chồng Đan Trường đưa con trai về thăm quên Việt Nam - Ảnh: Internet

Qua đây, Đan Trường cũng tiết lộ rằng con trai anh vẫn chưa biết chuyện bố mẹ đã ly hôn: "Thiên Từ hiện tại vẫn nhận được đầy đủ tình thương và sự quan tâm của cả ba và mẹ nên Tiên nghĩ chưa cần thiết để nói với con chuyện chia tay của ba mẹ. Sau này con lớn hơn, con sẽ hiểu được".

Bé Mathis Thiên Từ đang sống cùng mẹ - Ảnh: Internet

Hiện tại, bé Thiên Từ đang sống cùng mẹ nhưng Đan Trường dù ở xa con vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Nam ca sĩ và vợ cũ thường xuyên trò chuyện thoải mái trên mạng xã hội, thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương dù đã chia tay nhau.

Đan Trường mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn cho con trai, vui vì Mathis Thiên Từ dù còn nhỏ nhưng đã chung tay giúp đỡ người nghèo Trong chuyến trở về Việt Nam lần này, Đan Trường cùng vợ cũ là doanh nhân Thủy Tiên đã đưa con trai Mathis Thiên Từ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hon-da-lau-dan-truong-bat-ngo-tiet-lo-con-trai-van-chua-biet-viec-bo-me-chia-tay-478907.html