Ly hôn đã lâu, Đan Trường bất ngờ tiết lộ con trai vẫn chưa biết việc bố mẹ chia tay

Nam ca sĩ Đan Trường cho biết con trai của anh và vợ cũ vẫn chưa biết chuyện bố mẹ chia tay và mong rằng khi lớn lên con sẽ hiểu.
- Dù đã ly hôn nhưng Đan Trường và vợ cũ cùng làm một hành động ý nghĩa cho con trai khiến dân tình nể phục
- Đan Trường hội ngộ vợ cũ sau ly hôn, hé lộ câu chuyện dạy con trai
Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên từng là một cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi của mình. Tuy nhiên, sau 8 năm chung sống, vào năm 2021, cả hai bất ngờ thông báo ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Lý do mà cặp đôi đưa ra về việc chia tay chính là bất đồng quan điểm sống và "xa mặt cách lòng".
Dẫu vậy, hậu ly hôn, Đan Trường và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau nuôi dạy con trai nhỏ. Mới đây, cả hai còn đưa con trai về thăm quê hương Việt Nam nhân dịp nghỉ hè.
Qua những bức ảnh được Đan Trường và vợ cũ chia sẻ, có thể thấy rằng dù là lần đầu về Việt Nam nhưng nhóc tỳ Mathis Thiên Từ tỏ ra rất hào hứng và mạnh dạn.
Qua đây, Đan Trường cũng tiết lộ rằng con trai anh vẫn chưa biết chuyện bố mẹ đã ly hôn: "Thiên Từ hiện tại vẫn nhận được đầy đủ tình thương và sự quan tâm của cả ba và mẹ nên Tiên nghĩ chưa cần thiết để nói với con chuyện chia tay của ba mẹ. Sau này con lớn hơn, con sẽ hiểu được".
Hiện tại, bé Thiên Từ đang sống cùng mẹ nhưng Đan Trường dù ở xa con vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Nam ca sĩ và vợ cũ thường xuyên trò chuyện thoải mái trên mạng xã hội, thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương dù đã chia tay nhau.