Thời điểm cách đây 10 năm là khoảng thời gian huy hoàng nhất của Bảo Thy. Dù bước ra từ một cuộc thi nhảy dành cho tuổi teen nhưng cô gái sinh năm 1988 lại chinh phục khán giả bằng giọng êm ái đầy truyền cảm.

Xuất hiện trong chương trình Chuyện tối nay với Thành, Bảo Thy đã có những chia sẻ thẳng thắn về những năm tháng khó khăn khi phải tạm ngưng ca hát vì bị khủng hoảng tinh thần.

Sở hữu gương mặt đáng yêu cùng phong cách trình diễn nhí nhảnh, Bảo Thy đi đến đâu là gây “náo loạn” ở đó. Hầu hết các bài hát của cô cứ ra mắt là thành hit, kể cả gu ăn mặc và kiểu tóc của “Công chúa bong bóng” khi đó cũng lập tức trở thành mốt với nhiều bạn trẻ.

Những ca khúc gắn liền với tên tuổi Bảo Thy thời bấy giờ có thể kể đến như: Ngôi nhà hoa hồng, Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Ngày vắng anh, Thiên thần trong truyện tranh…

Là thần tượng một thời của nhiều fan thế hệ 8x, 9x đời đầu nhưng từ thời điểm 2011 trở về sau, cái tên Bảo Thy bỗng dưng tuột dốc không phanh. Lúc đó, nhiều người nghĩ cô tạm ngưng ca hát để tập trung yêu đương, xây dựng gia đình.

Tuy nhiên, mới đây nữ ca sĩ đã hé lộ nguyên nhân khiến mình từng rơi vào trạng thái vô định, không còn thiết tha cống hiến với nghề.

Theo lời kể của Bảo Thy, đó là một lần cô đi hát ở quán bar và bị 1 fan quá khích ép uống rượu. Nữ ca sĩ từ chối và bị người này leo lên tận sân khấu đòi đánh. Sau đó, người đàn ông này còn nhiều lần kéo theo đám đông đến các điểm diễn của Bảo Thy để hù dọa cô.

"Thời điểm đó khi tôi đi diễn thì bị người ta ép uống rượu. Vì tôi không chịu uống nên người đó nhào lên sân khấu và muốn đánh tôi. Thậm chí khi tôi đi diễn tại quán bar, họ còn cho người đến quán đứng rất đông và làm khó để không cho tôi diễn.

Sau đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Vừa về đến khách sạn, tôi gọi điện cho mẹ và nói muốn nghỉ hát một, hai tháng. Đó là lần đầu tôi thấy sợ công việc của mình. Trước giờ tôi nghĩ là chỉ cần làm việc mình thích là được, nhưng đôi khi có những chuyện xảy ra mà khán giả không biết được" - Bảo Thy kể lại.

Sau lần đó, "Công chúa bong bóng" luôn phải sống trong cảm giác lo sợ. Những bất an khiến nữ ca sĩ mất ngủ triền miên và từng muốn bỏ nghề.

May mắn thay, sau đó cô được gia đình và khán giả động viên nên đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Bảo Thy nhận ra mình không thể sống thiếu ánh đèn sân khấu nên lại tiếp tục gắn bó đến tận bây giờ.

“Có lẽ vì cuộc sống của một cô gái được gia đình bảo bọc, ôm ấp quá kỹ nên khi có một điều gì đó chen ngang khiến tôi tổn thương và tuột dốc không phanh. Cũng từ biến cố đó, tôi bắt đầu nhận ra cuộc sống này có nhiều thứ mà tôi chưa biết. Tôi bắt đầu đi học thêm nhiều thứ, trải nghiệm và mở rộng mối quan hệ, có thêm nhiều bạn và đặc biệt là mở lòng để tâm sự nhiều hơn" - nữ ca sĩ trải lòng.