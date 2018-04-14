Bằng chứng Nam Em vẫn chưa quên Trường Giang, còn lưu luyến hình ôm ấp tình tứ

Cách đây ít lâu, Nam Em khiến cả showbiz Việt dậy sóng khi lên tiếng thừa nhận yêu Trường Giang say đắm. Tuy nhiên, đây không phải mối tình đơn phương mà xuất phát từ 2 phía. Chia sẻ này khiến người đẹp liên tục đứng trước mũi rìu công kích của dư luận. Quá áp lực, Nam Em phải đi chùa và tìm đến cô Thuý "bình tĩnh sống" để xin lời khuyên.

Nam Em lên chùa tĩnh tâm sau khi thổ lộ yêu Trường Giang - Ảnh: Internet

Những tưởng, câu chuyện đã dừng lại ở đó thì mới đây tình cũ Trường Giang bị bắt gặp đang ngắm ảnh hai người ôm ấp nhau ở chương trình Ơn giời! cậu đây rồi. Trong bức ảnh do một fan ghi lại, Nam Em còn mặc nguyên bộ đồ tập gym trên người. Cô chọn một góc kín đáo và lướt điện thoại xem hình Trường Giang rất say sưa.