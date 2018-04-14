Bằng chứng Nam Em vẫn chưa quên Trường Giang, còn lưu luyến hình ôm ấp tình tứ

Nam Em ngồi lặng lẽ một góc ngắm lại bức ảnh Trường Giang ôm ấp mình. Nhiều người đoán rằng cô đang rất nhớ bạn trai Nhã Phương.
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Cách đây ít lâu, Nam Em khiến cả showbiz Việt dậy sóng khi lên tiếng thừa nhận yêu Trường Giang say đắm. Tuy nhiên, đây không phải mối tình đơn phương mà xuất phát từ 2 phía. Chia sẻ này khiến người đẹp liên tục đứng trước mũi rìu công kích của dư luận. Quá áp lực, Nam Em phải đi chùa và tìm đến cô Thuý "bình tĩnh sống" để xin lời khuyên.
Những tưởng, câu chuyện đã dừng lại ở đó thì mới đây tình cũ Trường Giang bị bắt gặp đang ngắm ảnh hai người ôm ấp nhau ở chương trình Ơn giời! cậu đây rồi. Trong bức ảnh do một fan ghi lại, Nam Em còn mặc nguyên bộ đồ tập gym trên người. Cô chọn một góc kín đáo và lướt điện thoại xem hình Trường Giang rất say sưa.
Có thể thấy, Nam Em có tình cảm khá sâu nặng với bạn trai Nhã Phương. Dù từng bị ruồng bỏ nhưng dường như Top 8 Hoa hậu Trái đất vẫn nuối tiếc những ký ức đẹp đẽ giữa hai người.
Trước đó, khi một đồng nghiệp chia sẻ bức ảnh Trường Giang mắt đỏ hoe, Nam Em đã lập tức thả cảm xúc buồn bã. Còn Trường Giang có vẻ đã thôi bận tâm về Nam Em và dồn mọi tâm trí cho Nhã Phương. Cách đây vài ngày, chàng hề xứ Quảng cũng bị fan ghi lại khoảnh khắc ngồi ngắm ảnh nữ chính Tuổi thanh xuân trên điện thoại.