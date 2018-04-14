Bằng chứng Nam Em vẫn chưa quên Trường Giang, còn lưu luyến hình ôm ấp tình tứ

Hậu trường 14/04/2018 15:12

Nam Em ngồi lặng lẽ một góc ngắm lại bức ảnh Trường Giang ôm ấp mình. Nhiều người đoán rằng cô đang rất nhớ bạn trai Nhã Phương.

Cách đây ít lâu, Nam Em khiến cả showbiz Việt dậy sóng khi lên tiếng thừa nhận yêu Trường Giang say đắm. Tuy nhiên, đây không phải mối tình đơn phương mà xuất phát từ 2 phía. Chia sẻ này khiến người đẹp liên tục đứng trước mũi rìu công kích của dư luận. Quá áp lực, Nam Em phải đi chùa và tìm đến cô Thuý "bình tĩnh sống" để xin lời khuyên.

Bằng chứng Nam Em vẫn chưa quên Trường Giang, còn lưu luyến hình ôm ấp tình tứ - Ảnh 1
Nam Em lên chùa tĩnh tâm sau khi thổ lộ yêu Trường Giang - Ảnh: Internet

Những tưởng, câu chuyện đã dừng lại ở đó thì mới đây tình cũ Trường Giang bị bắt gặp đang ngắm ảnh hai người ôm ấp nhau ở chương trình Ơn giời! cậu đây rồi. Trong bức ảnh do một fan ghi lại, Nam Em còn mặc nguyên bộ đồ tập gym trên người. Cô chọn một góc kín đáo và lướt điện thoại xem hình Trường Giang rất say sưa.

Bằng chứng Nam Em vẫn chưa quên Trường Giang, còn lưu luyến hình ôm ấp tình tứ - Ảnh 2
Nam Em buồn bã ngắm ảnh chụp cùng Trường Giang trong 'Ơn giời! cậu đây rồi' - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Nam Em có tình cảm khá sâu nặng với bạn trai Nhã Phương. Dù từng bị ruồng bỏ nhưng dường như Top 8 Hoa hậu Trái đất vẫn nuối tiếc những ký ức đẹp đẽ giữa hai người. 

Trước đó, khi một đồng nghiệp chia sẻ bức ảnh Trường Giang mắt đỏ hoe, Nam Em đã lập tức thả cảm xúc buồn bã. Còn Trường Giang có vẻ đã thôi bận tâm về Nam Em và dồn mọi tâm trí cho Nhã Phương. Cách đây vài ngày, chàng hề xứ Quảng cũng bị fan ghi lại khoảnh khắc ngồi ngắm ảnh nữ chính Tuổi thanh xuân trên điện thoại.

Bằng chứng Nam Em vẫn chưa quên Trường Giang, còn lưu luyến hình ôm ấp tình tứ - Ảnh 3
Cách đây ít ngày, Trường Giang cũng bị bắt gặp đang ngắm ảnh Nhã Phương trên điện thoại - Ảnh: Internet
Bằng chứng Nam Em vẫn chưa quên Trường Giang, còn lưu luyến hình ôm ấp tình tứ - Ảnh 4
Khi thấy Trường Giang tiều tụy sau tin đồn chia tay Nhã Phương, Nam Em lập tức để lại cảm xúc buồn bã. Nhiều người cho rằng Top 8 Hoa hậu Trái đất vẫn còn lưu luyến tình cũ - Ảnh: Internet
Nhìn Trường Giang mắt đỏ hoe, Nam Em không kiềm chế được đã làm điều này

Nhìn Trường Giang mắt đỏ hoe, Nam Em không kiềm chế được đã làm điều này

Khi thấy Trường Giang xuống sắc, gương mặt mệt mỏi sau thời gian dài chịu áp lực, Nam Em lập tức bày tỏ cảm xúc buồn bã khiến nhiều người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Em Nam Em - Nhã Phương Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 43 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42