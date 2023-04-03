Bạn trai bị mỉa mai ngoại hình, Phương Oanh khẳng định 'bụng 1 múi đúng gu chị'!

Hậu trường 03/04/2023 15:26

Phía dưới màn đối đáp của cặp đôi, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận. Có người khen cặp đôi dễ thương nhưng cũng có ý kiến "mỉa mai" về ngoại hình của Shark Bình.

Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào "tiểu tam", diễn viên Phương Oanh đã tái xuất trở lại mạng xã hội và hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Những ngày qua, trên trang cá nhân, nữ diên viên và shark Bình đã không còn ngần ngại thể hiện tình yêu dành cho nhau. Không chỉ vậy, cặp đôi còn công khai "thả thính" với tần suất dày đặc.

Bạn trai bị mỉa mai ngoại hình, Phương Oanh khẳng định 'bụng 1 múi đúng gu chị'! - Ảnh 1
Những ngày qua, cặp đôi còn công khai "thả thính" với tần suất dày đặc trên mạng xã hội -  Ảnh: Internet

Mới đây, Phương Oanh tiếp tục khoe nhan sắc rạng rỡ qua hình ảnh mới và đúng như dự đoán, shark Bình đã không bỏ lỡ dịp 'ninh nọt' người yêu. Theo đó, khi nữ diễn viên đăng ảnh và viết chú thích: “Nụ cười em là nắng…”, Shark Bình nhanh chóng để lại bình luận: “Rồi, mây trắng kéo đến đây”. Tiếp lời, Phương Oanh không ngại tung hứng công khai: “Nhanh như một cơn lốc chứ mây trắng nỗi gì”.

Bạn trai bị mỉa mai ngoại hình, Phương Oanh khẳng định 'bụng 1 múi đúng gu chị'! - Ảnh 2
Màn đối đáp của Phương Oanh và bạn trai nhận nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới màn đối đáp của cặp đôi, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận. Có người khen cặp đôi dễ thương nhưng cũng có ý kiến "mỉa mai" về ngoại hình của Shark Bình. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phương Oanh liền có động thái bảo vệ bạn trai rằng: "Người ta gọi là bụng 1 múi nhé em. Gu chị!", "Chiều cao của đàn ông tính từ đỉnh đầu trở lên ạ".

Bạn trai bị mỉa mai ngoại hình, Phương Oanh khẳng định 'bụng 1 múi đúng gu chị'! - Ảnh 3
Phương Oanh tiết lộ bạn trai 'đúng gu' của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Lời đáp của Phương Oanh lập tức nhận được nhiều sự chú của dân mạng. Trước đó, khi Phương Oanh bị công kích, bạn trai cũng không ít lần đứng ra bênh vực. Đặc biệt, khi nữ diễn viên bị anti-fan gọi là "tiểu tam" Shark Bình đều cứng rắn đáp trả, gọi những người này là "chuột nhắt", sẵn sàng đối đầu trực tiếp. 

Bạn trai bị mỉa mai ngoại hình, Phương Oanh khẳng định 'bụng 1 múi đúng gu chị'! - Ảnh 4
Trước đó, khi Phương Oanh bị công kích, bạn trai cũng không ít lần đứng ra bênh vực - Ảnh: FBNV

 

Hiện, chuyện tình cảm của Phương Oanh và shark Bình vẫn đang là đề tài được dân mạng bàn tán sôi nổi.

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