Bạn trai bị mỉa mai ngoại hình, Phương Oanh khẳng định 'bụng 1 múi đúng gu chị'!

Sau thời gian ở ẩn vì ồn ào "tiểu tam", diễn viên Phương Oanh đã tái xuất trở lại mạng xã hội và hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Những ngày qua, trên trang cá nhân, nữ diên viên và shark Bình đã không còn ngần ngại thể hiện tình yêu dành cho nhau. Không chỉ vậy, cặp đôi còn công khai "thả thính" với tần suất dày đặc.

Những ngày qua, cặp đôi còn công khai "thả thính" với tần suất dày đặc trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, Phương Oanh tiếp tục khoe nhan sắc rạng rỡ qua hình ảnh mới và đúng như dự đoán, shark Bình đã không bỏ lỡ dịp 'ninh nọt' người yêu. Theo đó, khi nữ diễn viên đăng ảnh và viết chú thích: “Nụ cười em là nắng…”, Shark Bình nhanh chóng để lại bình luận: “Rồi, mây trắng kéo đến đây”. Tiếp lời, Phương Oanh không ngại tung hứng công khai: “Nhanh như một cơn lốc chứ mây trắng nỗi gì”.