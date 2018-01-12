Bạn thân tiết lộ H’Hen Niê đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thực chất là có mục đích

Hậu trường 12/01/2018 16:29

Từng lo lắng lỡ hẹn với các em nhỏ vùng cao trong dịp Tết năm nay nhưng nhờ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê sẽ thực hiện được mong muốn trước đây của mình.

Sở hữu vẻ đẹp lạ cùng khả năng ứng xử thông mình, H’Hen Niê xuất sắc vượt mặt hai đối thủ "đáng gờm" là Hoàng Thùy và Mâu Thủy để giành về chiếc vương miện đáng giá 2,7 tỷ đồng. Sau khi đăng quang, hình ảnh và tên tuổi H’Hen Niê phủ sóng khắp nơi trên mạng xã hội.

Bạn thân tiết lộ H’Hen Niê đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thực chất là có mục đích - Ảnh 1
Xinh đẹp và thông minh, H’Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đầy thuyết phục - Ảnh: Zing

Đâu đâu cũng nghe khán giả bàn tán về một cô gái dân tộc đầy bản lĩnh, dám phớt lờ những hủ tục xưa nay ở buôn làng để theo đuổi con đường học vấn và đi thi hoa hậu. Không chỉ gây ấn tượng về nhan sắc, H’Hen Niê còn chiếm trọn tình cảm của công chúng bằng sự tự tin và khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Gần một tuần nay, những câu chuyện bên lề cuộc sống của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam luôn là đề tài cực hot trên mạng xã hội.

Mới đây, một người bạn thi cùng H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ đã kể một câu chuyện cảm động về tấm lòng yêu thương đồng bào của người đẹp da màu. Theo đó, Hồng Thương nhớ lại khoảng thời gian được tiếp xúc nhiều với H’Hen Niê và nghe đàn chị tâm sự về mong muốn được đón một cái Tết sum vầy bên các em nhỏ ở buôn làng. Vì đã dùng hết tiền để đi thi hoa hậu nên chân dài sinh năm 1992 rất buồn khi không thể lì xì cho các em như mọi năm.

Bạn thân tiết lộ H’Hen Niê đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thực chất là có mục đích - Ảnh 2
Hồng Thương vui mừng khi người chị em thân thiết đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Internet

"Tôi nhớ lời tâm sự của chị trong lúc tập chương trình. Chị nói với tôi: Tết năm nay buồn rồi vì không có tiền để lì xì cho các em nhỏ ở nhà. Bình thường mọi năm hay để dành tiền nên Tết vui lắm! Năm nay tham gia chương trình, không đi làm được, phải bỏ cả tiền tiết kiệm ra để mua sắm" - Hồng Thương viết.

Tuy nhiên, có lẽ chính người đẹp Ê Đê cũng không ngờ mình lại được xướng tên ở thời khắc quan trọng nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Thể hiện xuất sắc ở tất cả các phần thi, H'Hen Niê chiến thắng đầy thuyết phục trong sự ủng hộ của hàng triệu khán giả cả nước. Với thành tích này, tân Hoa hậu Hoàn vũ chắc chắn sẽ có một cái Tết trọn vẹn bên người thân và các em bé mà cô yêu thương.

Bạn thân tiết lộ H’Hen Niê đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thực chất là có mục đích - Ảnh 3
Nhờ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê sẽ được đón một cái Tết ấm áp bên các em nhỏ buôn làng - Ảnh: Internet

"Nhưng nay vui rồi nhé! Chắc đến chị cũng không ngờ chị sẽ thành hoa hậu phải không? Nhưng chị rất xứng đáng! Em thật sự hạnh phúc cho chị", Hồng Thương vui mừng trước chiến thắng  của người chị thân thiết.

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H'Hen Niê vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới đông đảo phụ nữ trẻ khi chia sẻ câu chuyện không kết hôn sớm theo tục lệ người Ê-Đê mà theo đuổi con đường học vấn. Dù bị bố mẹ thúc giục chuyện hôn nhân từ năm 14 tuổi, H'Hen Niê vẫn nhất quyết không bỏ học năm lớp 8 mà cố đến trường tới cùng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô đã học tại Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP. Hồ Chí Minh.

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