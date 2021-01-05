Bạn thân cố NS Chí Tài qua đời vì Covid-19, dàn sao Việt bày tỏ sự tiếc thương

Hậu trường 05/01/2021 13:53

Thông tin nghệ sĩ Hùng Sùi qua đời sau khi nhiễm Covid-19 khiến bạn bè, đồng nghiệp không khỏi đau xót.

Sáng nay (5/1), ông xã ca sĩ Thu Phương – Dũng Taylor đau buồn thông báo nghệ sĩ Hùng Sùi - bạn thân cố nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời: “Bạn thân nghệ sĩ Chí Tài, anh Hùng Sùi vừa ra đi bởi Covid-19. Anh sợ đi đám tang bạn bè, nhưng bạn bè sẽ đến tiễn anh lần cuối”.

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Bài đăng của ông bầu Dũng Taylor - Ảnh: FB
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Nghệ sĩ Hùng Sùi (ở giữa) qua đời vì nhiễm Covid-19, hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: FB

Ông bầu Dũng Taylor còn chia sẻ thêm: “Hai người bạn thân nhất của anh Hùng Sùi đều ra đi ở tuổi 62. Anh Tài và anh Quang có người lái xe đưa đón tiếp rồi. Hôm mình đi đón anh Tài về thì anh Hùng Sùi còn nói đùa: Chí Tài còn nợ anh một chuyến xe đi phi trường. Anh Tài sẽ sắp thanh toán món nợ này cho anh Hùng rồi”.

Được biết, nghệ sĩ Hùng Sùi có mối quan hệ rất thân thiết với giới nghệ sĩ trong và ngoài nước. Ông cũng là người bạn thân thiết của Chí Tài trong những ngày đầu cố danh hài bắt đầu sự nghiệp.

MC Kỳ Duyên từng tiết lộ: “Hùng Sùi là một người bạn thân thương của giới nghệ sĩ, thân đến độ người ta nói rằng nếu chưa biết đến Hùng Sùi thì chưa chính thức bước vào gia đình nghệ sĩ hải ngoại”.

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Hầu hết những nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz đều có mối quan hệ thân thiết với NS Hùng Sùi - Ảnh: Internet

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Nghệ sĩ Việt không giấu được nỗi xót xa trước sự ra đi của NS Hùng Sùi - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Xuân Lan, Thân Thúy Hà, Quang Minh… bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nghệ sĩ Hùng Sùi.

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Từ khóa:   NS Hùng Sùi qua đời NS Chí Tài Dũng Taylor

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