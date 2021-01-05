Chồng cũ Lệ Quyên công khai hẹn hò với người đẹp kém 27 tuổi, biết danh tính còn choáng hơn

Cư dân mạng đang không ngừng xôn xao trước thông tin chồng cũ Lệ Quyên công khai hẹn hò Cẩm Đan – người đẹp gây tiếc nuối nhất Hoa hậu Việt Nam 2020.
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Sau hơn 2 tháng ly hôn với Lệ Quyên và khá kín tiếng trong chuyện đời tư, Đức Huy bất ngờ gây chú ý khi công khai hẹn hò tình trẻ kém 27 tuổi – Cẩm Đan.
Theo đó, chồng cũ Lệ Quyên và Cẩm Đan đã có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau từ lâu. Tuy nhiên, mãi đến ngày 2/1 vừa qua, nam doanh nhân mới đưa bạn gái ra Hải Phòng dự đám cưới của bạn thân và thoải mái chia sẻ hình ảnh chung lên trang cá nhân.
Ngay lập tức, thông tin này đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Những hình ảnh và thông tin về nửa kia của chồng cũ Lệ Quyên cũng được netizen tìm kiếm ráo riết.
Rất nhanh chóng, cư dân mạng đã tìm ra danh tính của tình mới Đức Huy. Được biết, Cẩm Đan sinh năm 2002 và từng là thí sinh được kỳ vọng nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù chỉ dừng chân ở top 15 nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, Cẩm Đan vẫn để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Cô được nhiều nhãn hàng săn đón và trở thành người mẫu đắt show giải trí.
Có thể nói, hậu đường ai nấy đi, Lệ Quyên và Đức Huy đều đã tìm được hạnh phúc mới.