Bạn thân Quỳnh Như tiết lộ điều kiện ‘3 không’ mà Hoàng Anh đưa ra khi ly hôn, đọc đến cái cuối cùng ai cũng ngỡ ngàng

Hậu trường 05/01/2021 11:46

Những ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của nam diễn viên Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Sau những màn đấu tố nhau hậu ly hôn, Quỳnh Như bày tỏ mong muốn được trở về cuộc sống bình yên để chăm lo cho con gái nhỏ. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, vợ cũ Hoàng Anh liên tục bị quấy rối, ảnh hưởng đến tinh thần của cô.

hoang anh 1
Hậu ly hôn, Hoàng Anh và bà xã liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Quỳnh Như cho biết “cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng” nên cô đã quyết định nhờ pháp luật can thiệp. Bên cạnh đó, bạn thân Quỳnh Như còn gây sốc khi tiết lộ về những điều kiện Hoàng Anh đưa ra khi ly hôn.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, một người bạn của Quỳnh Như cho biết: “Đây không phải là Như không muốn bình yên, hay có một chuyện nói hoài, mà là không được bình yên như mong muốn…

Đơn ly hôn anh đưa ra 3 điều kiện:

1. Không chia tài sản

2. Không nuôi con

3. Không cấp dưỡng nuôi con”.

Vì quá bức xúc trước những yêu cầu thiếu trách nhiệm của nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” sau khi ly hôn nên bạn thân Quỳnh Như đã quyết định lên tiếng. Bên cạnh đó, cô khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng để Quỳnh Như và bé Nu (con gái Hoàng Anh) có được cuộc sống bình yên.

hoang anh 2
Bạn thân Quỳnh Như tiết lộ điều kiện của Hoàng Anh khi ly hôn - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng chỉ trích Hoàng Anh vì yêu cầu “không cấp dưỡng nuôi con” của nam diễn viên: “Con cái mình đẻ ra không lo thì ai lo, ly hôn thì vẫn phải chu cấp chứ”, “Làm cha mà không có trách nhiệm”, “Xin hỏi trách nhiệm của một người cha anh để đâu vậy Hoàng Anh”, “Ly hôn thì vẫn phải nuôi dưỡng con cái, quá vô tâm”…

Chồng cũ Lệ Quyên công khai hẹn hò với người đẹp kém 27 tuổi, biết danh tính còn choáng hơn

Chồng cũ Lệ Quyên công khai hẹn hò với người đẹp kém 27 tuổi, biết danh tính còn choáng hơn

Cư dân mạng đang không ngừng xôn xao trước thông tin chồng cũ Lệ Quyên công khai hẹn hò Cẩm Đan – người đẹp gây tiếc nuối nhất Hoa hậu Việt Nam 2020.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Anh ly hôn vợ cũ Hoàng Anh Hoàng Anh và Quỳnh Như

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026