Bạn thân Quỳnh Như tiết lộ điều kiện ‘3 không’ mà Hoàng Anh đưa ra khi ly hôn, đọc đến cái cuối cùng ai cũng ngỡ ngàng

Những ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của nam diễn viên Hoàng Anh và bà xã Quỳnh Như vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Sau những màn đấu tố nhau hậu ly hôn, Quỳnh Như bày tỏ mong muốn được trở về cuộc sống bình yên để chăm lo cho con gái nhỏ. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, vợ cũ Hoàng Anh liên tục bị quấy rối, ảnh hưởng đến tinh thần của cô.

Hậu ly hôn, Hoàng Anh và bà xã liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Quỳnh Như cho biết “cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng” nên cô đã quyết định nhờ pháp luật can thiệp. Bên cạnh đó, bạn thân Quỳnh Như còn gây sốc khi tiết lộ về những điều kiện Hoàng Anh đưa ra khi ly hôn.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, một người bạn của Quỳnh Như cho biết: “Đây không phải là Như không muốn bình yên, hay có một chuyện nói hoài, mà là không được bình yên như mong muốn…

Đơn ly hôn anh đưa ra 3 điều kiện:

1. Không chia tài sản

2. Không nuôi con

3. Không cấp dưỡng nuôi con”.

Vì quá bức xúc trước những yêu cầu thiếu trách nhiệm của nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” sau khi ly hôn nên bạn thân Quỳnh Như đã quyết định lên tiếng. Bên cạnh đó, cô khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng để Quỳnh Như và bé Nu (con gái Hoàng Anh) có được cuộc sống bình yên.

Bạn thân Quỳnh Như tiết lộ điều kiện của Hoàng Anh khi ly hôn - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng chỉ trích Hoàng Anh vì yêu cầu “không cấp dưỡng nuôi con” của nam diễn viên: “Con cái mình đẻ ra không lo thì ai lo, ly hôn thì vẫn phải chu cấp chứ”, “Làm cha mà không có trách nhiệm”, “Xin hỏi trách nhiệm của một người cha anh để đâu vậy Hoàng Anh”, “Ly hôn thì vẫn phải nuôi dưỡng con cái, quá vô tâm”…

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