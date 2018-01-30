Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này

Giống hệt như những gì đã thể hiện tại giải đấu U23 châu Á, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh là chàng trai sống khá nội tâm, điềm tĩnh ở ngoài đời. Anh ít khi cười nói nhưng luôn dành cho người mẹ tảo tần một sự quan tâm đáng trân trọng.
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Giữa những cái tên nổi bật được hàng triệu khán giả chú ý như Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường... ít ai biết chàng hậu vệ thép Phạm Xuân Mạnh cũng là một người hùng thầm lặng trong đội tuyển U23 Việt Nam.
Tuy không thi đấu nổi bật như Quang Hải nhưng chàng hậu vệ có làn da ngăm đen cũng đã góp công rất lớn khi thường xuyên cản bóng thành công trước cầu môn của thủ thành Bùi Tiến Dũng.
Phạm Xuân Mạnh sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Yên Thành - Nghệ An. Cả gia đình anh sống trong một căn nhà đơn sơ, cũ kỹ và thiếu thốn nhiều đồ dùng. Trong một chương trình phát sóng trên VTV6 cách đây không lâu, không ít khán giả bật khóc trước hoàn cảnh quá khó khăn của anh chàng hậu vệ có gương mặt khắc khổ.
Nhiều người còn bất ngờ hơn khi Xuân Mạnh khoe niềm hạnh phúc ngày trở về là có đủ tiền giúp mẹ trả nợ. Trên trang cá nhân của anh không tồn tại hình ảnh các hot girl hay những chuyến đi chơi sang chảnh mà tràn ngập các bài chia sẻ về tình mẹ khiến ai đọc cũng phải cảm động rớt nước mắt.