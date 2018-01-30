Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này

Giữa những cái tên nổi bật được hàng triệu khán giả chú ý như Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường... ít ai biết chàng hậu vệ thép Phạm Xuân Mạnh cũng là một người hùng thầm lặng trong đội tuyển U23 Việt Nam.

Tuy không thi đấu nổi bật như Quang Hải nhưng chàng hậu vệ có làn da ngăm đen cũng đã góp công rất lớn khi thường xuyên cản bóng thành công trước cầu môn của thủ thành Bùi Tiến Dũng.