Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này

Hậu trường 30/01/2018 11:08

Giống hệt như những gì đã thể hiện tại giải đấu U23 châu Á, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh là chàng trai sống khá nội tâm, điềm tĩnh ở ngoài đời. Anh ít khi cười nói nhưng luôn dành cho người mẹ tảo tần một sự quan tâm đáng trân trọng.

Giữa những cái tên nổi bật được hàng triệu khán giả chú ý như Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường... ít ai biết chàng hậu vệ thép Phạm Xuân Mạnh cũng là một người hùng thầm lặng trong đội tuyển U23 Việt Nam.

Tuy không thi đấu nổi bật như Quang Hải nhưng chàng hậu vệ có làn da ngăm đen cũng đã góp công rất lớn khi thường xuyên cản bóng thành công trước cầu môn của thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này - Ảnh 1

Phạm Xuân Mạnh là người chơi khá xông xáo, góp công không nhỏ trong thành công của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay -  Ảnh: FBNV

Phạm Xuân Mạnh sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Yên Thành - Nghệ An. Cả gia đình anh sống trong một căn nhà đơn sơ, cũ kỹ và thiếu thốn nhiều đồ dùng. Trong một chương trình phát sóng trên VTV6 cách đây không lâu, không ít khán giả bật khóc trước hoàn cảnh quá khó khăn của anh chàng hậu vệ có gương mặt khắc khổ.

Nhiều người còn bất ngờ hơn khi Xuân Mạnh khoe niềm hạnh phúc ngày trở về là có đủ tiền giúp mẹ trả nợ. Trên trang cá nhân của anh không tồn tại hình ảnh các hot girl hay những chuyến đi chơi sang chảnh mà tràn ngập các bài chia sẻ về tình mẹ khiến ai đọc cũng phải cảm động rớt nước mắt.

Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này - Ảnh 2

Hậu vệ người Nghệ An có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn -  Ảnh: FBNV

Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này - Ảnh 3

Nhờ U23 lập kỳ tích tại giải U23 châu Á, Phạm Xuân Mạnh đã có đủ tiền trả nợ cho mẹ -  Ảnh: FBNV

Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này - Ảnh 4

 Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này - Ảnh 5

Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này - Ảnh 6

Xuân Mạnh luôn đau đáu trong lòng vì để mẹ phải vất vả quá nhiều vì mình -  Ảnh: FBNV

Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này - Ảnh 7

Anh thường xuyên thể hiện tình cảm với mẹ trên trang cá nhân -  Ảnh: FBNV

Bạn sẽ khóc ngon lành khi vào Facebook của Xuân Mạnh và xem được những hình ảnh này - Ảnh 8

Anh động viên mẹ sau khi trở về từ Thường Châu  -  Ảnh: FBNV

Xuân Mạnh nhắn tin nhờ dì mua tivi cho bố mẹ rồi về trả tiền, còn dặn “đừng mua tivi to” và cuối cùng dì mua thế này đây

Xuân Mạnh nhắn tin nhờ dì mua tivi cho bố mẹ rồi về trả tiền, còn dặn “đừng mua tivi to” và cuối cùng dì mua thế này đây

Cuộc sống của các cầu thủ thực sự rất khó khăn, hi vọng sau đợt này mọi nợ nần được thanh toán hết.

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