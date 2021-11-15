Bác bỏ lời đồn bị 'cấm cửa' sang Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng tung clip chứng minh, dành hành động đặc biệt cho Chí Tài và Phi Nhung

Trước lời đồn bị cấm xuất cảnh, mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đoạn clip đến thăm mộ nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, bác bỏ mọi đồn đoán.

Thời gian qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng liên tục vướng phải nhiều ồn ào liên quan đến việc từ thiện và ly hôn với vợ trên danh nghĩa. Từ đó, nhiều tin đồn cho rằng nam ca sĩ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Mới đây, để trả lời cho tin đồn này, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải hàng loạt hình ảnh check-in tại xứ sở cờ hoa, đồng thời tiết lộ lịch diễn dày đặc tại Mỹ. Không chỉ vậy, trên YouTube cá nhân, nam ca sĩ đã đăng tải clip đến thăm mộ nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ.

Đàm Vĩnh Hưng đến viếng ca sĩ Phi Nhung tại Tịnh xá Giác An - Ảnh: FBNV Trong đoạn clip, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, sau khi hạ cánh ở Mỹ được 1 ngày, anh đã nhanh chóng tìm gặp diễn viên hài Hoài Tâm để cùng đi viếng mộ nghệ sĩ Chí Tài và đến Tịnh xá Giác An để thăm cố ca sĩ Phi Nhung. Tại mộ phần nghệ sĩ Chí Tài, diễn viên Hoài Tâm tiết lộ bà xã Chí Tài là ca sĩ Phương Loan (hay còn được biết đến với tên gọi "Bé Heo") thường xuyên đến thăm mộ chồng vì công ty của chị Bé Heo chỉ cách nơi yên nghỉ của nghệ sĩ Chí tài khoảng 10 phút đi xe nên đều đặn mỗi chiều thứ 6, sau khi tan làm, bà xã Phương Loan đều đến thăm mộ, nói chuyện tâm sự cùng chồng.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết có thể sẽ ở lại Mỹ dự giỗ đầu của nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Cắt từ clip Không những thế, vào chủ nhật, sau khi đi lễ, "Bé Heo" cũng ghé qua mộ chồng. Diễn viên Hoài Tâm cho biết: "Công ty của chị Phương Loan cách đây khoảng tầm 10 phút, nên chiều thứ 6 nào chị đi làm về cũng ghé vô thăm. Chủ nhật thì chị đi lễ nên cũng ghé vô đây". Trước những chia sẻ này, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: "Tội quá, hai người yêu nhau dễ sợ luôn". Đồng thời, nam ca sĩ cũng tiết lộ có thể ở lại Mỹ để dự đám giỗ đầu của nghệ sĩ Chí Tài. Trước những chia sẻ này, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm động trước tình cảm vợ chồng của ca sĩ Phương Loan và nghệ sĩ Chí Tài, đồng thời thể hiện nỗi nhớ thương tới những nghệ sĩ tài hoa của làng giải trí Việt.

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