Hơn 14 tháng kể từ khi ông xã đột ngột qua đời, bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài lần đầu kể lại khoảnh khắc đau khổ nhất trong đời khi hay tin từ Hoài Linh.

Ngày 14/2 vừa qua, ca sĩ Phương Loan (bà xã của cố nghệ sĩ Chí Tài) đã đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam. Được biết, mục đích cô bé Heo về lần này là giải quyết những công việc tồn đọng, dang dở của chồng và cũng tranh thủ dọn dẹp lại căn hộ của Chí Tài từng ở, đã bỏ trống suốt 14 tháng qua. Bên cạnh đó, bà xã Chí Tài còn dành thời gian ghé thăm bạn bè và gửi lời cảm ơn đến những fan hâm mộ đã đồng hành cùng vợ chồng cô suốt thời gian qua. Hơn 1 năm chồng qua đời, ca sĩ Phương Loan vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, mất mát - Ảnh: Internet Mới đây, trong một buổi chia sẻ với báo Thanh Niên trong lần trở về Việt Nam này, ca sĩ Phương Loan cho biết, cô cảm thấy trống trải và thiếu mất đi thứ gì đó vô cùng thân thuộc. Ca sĩ Phương Loan bày tỏ: "Tôi nhớ mọi lần khi đến cổng sân bay Tân Sơn Nhất thì anh Chí Tài lúc nào cũng đứng sẵn để đón. Còn bây giờ tôi thấy hụt hẫng, nhưng dặn lòng mình phải ráng lên. Dù không gặp được anh Tài nhưng tôi được về nơi mà anh đã ra đi. Ba ngày cách ly trong khách sạn tôi buồn không tưởng tượng được. Chuyến đi này tôi thấy hụt hẫng lắm, như mình thiếu đi một cái gì rất quan trọng vậy".

Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn tâm sự về khoảnh khắc khi nhận được tin chồng đột ngột ra đi: “Ngày hôm đó anh gọi và gửi hình vừa đi khai máy cho phim mới. Tôi có hỏi: “Sao mặt anh mệt mỏi vậy, anh thiếu ngủ phải không? Sau khi đi khai máy xong thì anh về ngủ nha". Anh trả lời với tôi rằng: “Để anh tập thể dục rồi nhắn cho em". Tôi cũng bảo em đi nhà thờ xong về sẽ gọi cho anh. Khi đi lễ xong, tôi về nhà gọi điện hoài mà không thấy anh ấy trả lời. Tôi mới nghĩ là ảnh đi ngủ rồi. Tôi đi ăn xong thì lên lầu nằm. Vừa nằm xuống thì tài xế của anh Tài gọi cho tôi. Tài xế nói với tôi: “Chị Bé Heo, em nói tin này chị phải thật bình tĩnh nha". Tôi hỏi chuyện gì thì tài xế nói: “Anh Tài đi cầu thang, bị té nằm bất tỉnh, bây giờ đang cấp cứu. Có tin tức gì em sẽ gọi cho chị ngay". Lúc đó, tôi sợ đến mức chân tay run lên. Tôi gọi tiếp thì tài xế nói anh Tài vẫn chưa tỉnh, đang cấp cứu.

Một lúc sau thì Hoài Linh gọi lại, nói rằng anh Tài mất rồi. Tôi nói với Hoài Linh rằng: “Đừng nói giỡn vì chị không chịu được đâu”. Sau đó, Hoài Linh nói: “Em cũng muốn đó là tin nói đùa với chị nhưng thật sự anh Tài mất rồi". Người tôi lạnh, buông điện thoại xuống, chết lặng, không biết phải làm gì. Người đầu tiên tôi gọi báo là anh ruột của anh Chí Tài, đó là anh Chí Thiện. Ngay sau đó, Hoài Tâm và Hoài Phương lái xe đến nhà tôi, kết nối với Hoài Linh, Việt Hương ở Việt Nam để lo thủ tục, giấy tờ và làm tang lễ cho anh Tài. Tôi rất cảm ơn mọi người đã lo rất chu đáo. Vì lúc đó tôi không biết gì hết, người tôi cứ như ở trên mây vậy, không suy nghĩ được gì. Bên Việt Nam thì có Hoài Linh và Việt Hương lo đám tang cho anh, và cả chuyện làm giấy tờ để mang thi hài anh về Mỹ". Lần trở về Việt Nam này, Phương Loan nhận sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ danh hài Việt Hương - Ảnh: Internet Được biết, trong chuyến về Việt Nam lần này, ca sĩ Phương Loan nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương. Vừa qua, nữ nghệ sĩ còn mời đàn chị về thăm nhà và chiêu đãi những món mà Phương Loan và nghệ sĩ Chí Tài yêu thích. Ca sĩ Phương Loan có 4 tuần ở lại Việt Nam sau đó về Mỹ trở lại. Cô cũng tiết lộ thêm, không bán căn nhà này và sẽ quay lại Việt Nam nhiều lần nữa để thăm bạn bè và người thân.

Bà xã Chí Tài về nước làm điều đặc biệt cho chồng, hé lộ mối quan hệ mật thiết với Việt Hương Mới đây, trong buổi livestream trên trang cá nhân của nữ danh hài Việt Hương, ca sĩ Phương Loan đã tiết lộ những dự định đã ấp ủ bấy lâu và sẽ thực hiện trong chuyến về thăm Việt Nam lần này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-chi-tai-lan-dau-boc-bach-khoanh-khac-nhan-tin-chong-qua-doi-nguoi-toi-lanh-chet-lang-khi-hoai-linh-goi-dien-bao-tin-451200.html