'Bà trùm Đại Nam' lộ loạt ảnh siêu hiếm thời còn son, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng

Vừa qua, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ một loạt bức ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng khiến khán giả không khỏi bất ngờ trước nhan sắc thời trẻ của nữ doanh nhân.
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Chẳng phải nghệ sĩ, cũng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng độ phổ biến của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội cũng không phải "dạng vừa". Sau những ồn ào đấu tố với ông Võ Hoàng Yên và một số người nổi tiếng Vbiz, vợ chồng CEO Đại Nam lại càng gây chú ý và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh "Bà trùm Đại Nam" thời trẻ vô cùng rạng rỡ và tươi tắn. Nhiều người phải "choáng ngợp" trước vẻ đẹp trong trẻo với gương mặt phúc hậu, sống mũi cao, mắt phượng và đôi môi nhỏ xinh của nữ doanh nhân. Nhờ sở hữu kiểu mặt tròn nên bà vẫn giữ được sự trẻ trung lâu dài tới tận bây giờ. Ngoài ra. bà còn có phong cách ăn mặc sang trọng, quý phái và phủ đầy hàng hiệu. Có thể thấy, nhan sắc của vợ Dũng Lò Vôi khi đó không kém cạnh các người đẹp thời nay.
Tuy còn rất trẻ, nhưng thần thái của bà Phương Hằng đã toát lên vẻ sắc sảo, dịu dàng nhưng không kém phần quý phái. Cho tới bây giờ, khi đã bước vào giai đoạn trung niên, bà vẫn giữ được nhan sắc lộng lẫy, sang trọng. Chính vì nhan sắc và thần thái này mà ông Dũng rất yêu chiều vợ và hay thể hiện tình yêu nồng nàn với vợ. Thậm chí, ông coi vợ là người đặc biệt quan trọng, giúp cuộc sống của ông thay đổi theo hướng tích cực hơn và sự nghiệp kinh doanh cũng phát đạt hơn.
Hiện tại, bà Hằng đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc điều hành công ty Cổ phần Đại Nam. Đồng thời, bà thường xuyên được báo giới và truyền thông nhắc đến với các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn cùng chồng của mình.