'Bà trùm Đại Nam' lộ loạt ảnh siêu hiếm thời còn son, nhan sắc khiến dân tình ngỡ ngàng

Chẳng phải nghệ sĩ, cũng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng độ phổ biến của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội cũng không phải "dạng vừa". Sau những ồn ào đấu tố với ông Võ Hoàng Yên và một số người nổi tiếng Vbiz, vợ chồng CEO Đại Nam lại càng gây chú ý và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh "Bà trùm Đại Nam" thời trẻ vô cùng rạng rỡ và tươi tắn. Nhiều người phải "choáng ngợp" trước vẻ đẹp trong trẻo với gương mặt phúc hậu, sống mũi cao, mắt phượng và đôi môi nhỏ xinh của nữ doanh nhân. Nhờ sở hữu kiểu mặt tròn nên bà vẫn giữ được sự trẻ trung lâu dài tới tận bây giờ. Ngoài ra. bà còn có phong cách ăn mặc sang trọng, quý phái và phủ đầy hàng hiệu. Có thể thấy, nhan sắc của vợ Dũng Lò Vôi khi đó không kém cạnh các người đẹp thời nay.