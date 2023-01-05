Bá Thắng của Cổng Mặt Trời: Thu nhập khủng nhờ chuyển qua bán hàng online, bị đồn yêu đồng giới với Hòa Hiệp

Bá Thắng tên đầy đủ là Nguyễn Lê Bá Thắng. Anh sinh năm 1979 tại Hà Nội, tốt nghiệp Kỹ sư tin học ở Đà Nẵng. Năm 2000, Bá Thắng vào Sài Gòn lập nghiệp và theo đuổi nghệ thuật. Tại TP.HCM, anh đăng ký thi vào Nhạc viện nhưng không thành, sau đó anh chọn học Cao đẳng Sân khấu điện ảnh. Với 500 nghìn đồng mà gia đình chu cấp hàng tháng, anh phải đi hát lót phòng trà, nhân viên bảo vệ, trông coi cửa hàng thời trang ,... để trang trải.

Bá Thắng từng là một trong những sao nam thành công nhờ Cổng mặt trời . Anh không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên mà còn là một ca sĩ. Tuy nhiên, thời hoàng kim sớm đi qua, Bá Thắng nay vẫn miệt mài với nghệ thuật nhưng không đình đám như trước. Hiện tại, anh kiêm thêm công việc kinh doanh online để tăng thu nhập.

Tiếp tục, Bá Thắng lại bén duyên với màn ảnh khi có cơ hội diễn xuất. Anh từng tham gia loạt bộ phim đình đám khác ngoài Cổng Mặt Trời như Gọi Giấc Mơ Về, Một Ngày Không Có Em,... Miệt mài hoạt động nghệ thuật, lấn sân nhiều lĩnh vực, cuối cùng tên của nam nghệ sĩ cũng dần được khán giả biết đến.

Sau này, anh được NTK Việt Hùng để ý và giới thiệu anh làm công việc người mẫu cho các tạp chí. Anh cũng dần nhận được các hợp đồng quảng cáo, nhờ đó anh có tiền làm album ca nhạc, được khán giả hưởng ứng. Anh cũng từng thành lập nhóm nhạc với Lương Thế Thành và Hòa Hiệp để đi lưu diễn.

Cổng mặt trời - Ảnh: Internet

Gọi giấc mơ về - Ảnh: Internet

Dù đã là một cái tên được nhiều người biết đến nhưng Bá Thắng từng có khoảng thời gian khó khăn khi làm nghề. Trong suốt một thời gian dài, anh gần như không có thu nhập vì không đi diễn. Bá Thắng quyết định tìm kiếm một công việc khác. Anh hợp tác kinh doanh quán trà sữa với diễn viên Hòa Hiệp để trang trải cuộc sống. Không chỉ vậy, anh còn tích cực livestream bán hàng trên trang cá nhân nhằm mục đích quảng bá cho công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà anh từng nhận rất nhiều bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng.

Anh hợp tác kinh doanh quán trà sữa với diễn viên Hòa Hiệp để trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet

Bá Thắng từng chia sẻ trong chương trình Ca Sĩ Ẩn Danh: "Thời gian đầu khi mới bán hàng, tôi luôn phân vân không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Đọc những bình luận của khán giả khiến tôi cảm thấy tủi thân. Họ bảo tôi hết thời nên mới livestream bán hàng như thế. Tuy nhiên, đến hiện tại tôi cảm thấy tự hào về công việc tôi và Hòa Hiệp đang làm".

Được biết, thu nhập từ mỗi buổi bán hàng online của Bá Thắng đều khá cao. Anh cho biết với số tiền đó, bản thân có thể tạo công ăn việc làm và giúp cho khoảng 20-30 người trong ê-kíp có thu nhập ổn định.

Thu nhập từ mỗi buổi bán hàng online của Bá Thắng đều khá cao - Ảnh: Internet

Hiện tại, Bá Thắng vẫn duy trì cả niềm đam mê nghệ thuật với công việc của một đạo diễn, tham gia gameshow, đi hát sự kiện. Gần đây, anh còn đoạt quán quân trong một cuộc thi về âm nhạc cho giới nghệ sĩ. Hoạt động với tần suất dày đặc, buôn bán thuận lợi giúp anh có cuộc sống ổn định, có nhà xe đầy đủ. Cũng nhờ có tài chính dư dả, nam diễn viên cũng có thêm điều kiện để thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện, hành động này nhận được nhiều sự cảm phục từ khán giả.

Bá Thắng cũng rất tích cực trong công tác thiện nguyện. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Bá Thắng cùng nhiều đồng nghiệp xông pha vào tâm dịch ở vai trò tình nguyện viên, mỗi ngày đi phát nhu yếu phẩm, lương thực cho những người dân khó khăn trong vùng phong tỏa.

Bá Thắng cũng rất tích cực trong công tác thiện nguyện - Ảnh: Internet

Ở tuổi 44, Bá Thắng vẫn độc thân. Anh cho biết, bản thân không tin vào hôn nhân. Bởi lẽ, anh đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân của bạn bè tan vỡ. Cho nên anh không muốn tiến xa hơn mà dừng ở tình yêu để tránh ràng buộc, trách nhiệm cho nhau. Cũng chính vì vậy mà Bá Thắng gặp không ít lời đồn liên quan tới giới tính. Tuy nhiên, nam ca sĩ - diễn viên không quan tâm tới tin đồn. Anh quyết định "sống chung với lũ" và hạnh phúc với cuộc sống độc thân mình đã chọn.

Bá Thắng bị đồn yêu đồng giới với bạn thân Hòa Hiệp - Ảnh: Internet

Suốt nhiều năm qua, người đồng hành với anh là người bạn thân Hòa Hiệp. Sự gắn bó giữa cả hai khiến khán giả có lúc nghi ngờ giữa họ có nảy sinh tình yêu. Trước lời đồn thổi này, Bá Thắng từng tâm sự: "Lúc đầu tôi và gia đình cũng sốc nhưng giờ quen rồi. Gia đình phải hiểu người trong gia đình trước, hiểu tính nết con cái mình thế nào. Nếu chúng tôi mới chơi với nhau 1, 2 năm thì còn dè dặt nhưng 17 năm rồi, gia đình đã quá hiểu tính nết hai đứa."

Còn về người bạn của anh là Hòa Hiệp lại chia sẻ: "Trong giới, đâu chỉ có mình Hòa Hiệp và Bá Thắng chơi thân. Nhiều cặp chơi thân với nhau và cũng bị thị phi là cặp bồ, yêu đương. Họ ganh tị vì chúng tôi chơi quá thân. Bởi lẽ trong showbiz, để kiếm được bạn thân rất khó, có thể đếm trên đầu ngón tay."