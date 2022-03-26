Tại thời điểm đó, sự việc này đã thực sự gây xôn xao cả cộng động mạng, bởi ai cũng biết cách đây vài tháng bà Nguyễn Phương Hằng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm khi livestream công khai về '' Vấn đề từ thiện của giới nghệ sĩ' và đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ người dân cả nước.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, vào tối ngày 24/03/2022 vừa qua, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Đến mới đây, trao đổi với Thanh Niên, nam diễn viên Huỳnh Kiến An cho biết bản thân khi nghe thông tin trên đã “không quá bất ngờ và cho rằng chuyện này không sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra mà thôi”. Nam nghệ sĩ nói thêm: “Đây là việc chưa từng xảy ra trong đời sống xã hội Việt Nam xưa nay, hơn nữa lại để kéo dài cả năm trời, đương nhiên đã có những hệ quả, đó là sự ức chế thậm chí hoang mang của không ít người, nhưng tôi tin sự công minh của luật pháp”.

Ngoài Huỳnh Kiến An thì nghệ sĩ Thái Thùy Linh cũng cho biết cô khá bất ngờ trước thông tin này, vì cách đây vài ngày, cô tình cờ vẫn thấy doanh nhân này livestream bức xúc chia sẻ về vụ bị cấm xuất cảnh.

“Cái gì cũng phải có điểm dừng. Tôi thấy chị ấy đi quá xa mọi giới hạn, và quá xa những mục đích mà ban đầu chị ấy nói. Tôi nghĩ ban đầu các nghệ sĩ không ai định làm gì đâu vì chẳng ai muốn làm lớn chuyện với khán giả. Nhưng động thái cuối cùng của họ đều là đâm đơn kiện thì chứng tỏ, chị Hằng đã đi qua cái ngưỡng mọi người có thể chấp nhận được", cô nêu ý kiến.

Thái Thùy Linh cũng là một trong những nghệ sĩ quan tâm đến sự việc CEO Đại Nam bị bắt

Ngoài ra nữ ca sĩ còn cho biết thêm: "Tôi luôn có một cảm giác thường trực đối với chị Hằng, đó là giận, mà lại thương, thương, nhưng cũng giận. Nếu như chị ấy khiêm nhường và vừa phải, thì việc chị lên tiếng thì cũng có những ý tốt không thể phủ nhận. Song khi bị thị phi cuốn đi quá xa và chị ấy trở thành một người thách thức tất cả thì thật sự rất đáng sợ".

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự chú ý của dư luận.